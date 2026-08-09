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    Üstündeki Türkçe selamı bilinmeze taşıyan Voyager 2 uzay aracı bir yıl daha yaşayacak

    Voyager 2, Dünya'dan 142 astronomik birim uzakta yolculuğunu sürdürüyor. NASA'nın güç tasarrufu hamlesi, Türkçe selamlamanın da yer aldığı Altın Plak'ı taşıyan sondaya bir yıl daha kazandırdı.

    Türkçe selam taşıyan Voyager 2 uzay aracı bir yıl daha yaşayacak Tam Boyutta Gör
    NASA, 1977'de fırlatılan ve bugün yıldızlararası uzayda görev yapan Voyager 2'nin kalan üç bilimsel cihazını en az bir yıl daha çalıştırması için güç yönetim sisteminde kritik bir değişiklik yaptı. Uzay aracının sınırlı enerji bütçesi nedeniyle bu yıl cihazlardan birinin kapatılması bekleniyordu.

    Her yıl enerjisi biraz daha azalıyor

    Voyager 2 ve ikizi Voyager 1, enerjilerini plütonyumun radyoaktif bozunması sırasında ortaya çıkan ısıyı elektriğe dönüştüren radyoizotop termoelektrik jeneratörlerden (RTG) sağlıyor. Ancak plütonyumun azalması nedeniyle her iki uzay aracının kullanılabilir gücü yılda yaklaşık 4 watt düşüyor.

    Uzay araçları Güneş'ten milyarlarca kilometre uzakta bulunduğu için mevcut enerjinin korunması kritik önem taşıyor. NASA'nın Jet İtki Laboratuvarındaki mühendisler zaten bir süredir her iki uzay aracının da gerekli olmayan sistemlerini kapatarak enerji tasarrufu sağlıyordu.

    Voyager 2 göreve başladığında 10 bilimsel cihaz taşıyordu. Bunların bir kısmı, uzay aracının gezegen geçişlerini tamamlamasının ardından görev gereksinimleri değiştiği için kapatıldı. Enerji sıkıntısı da son yıllarda bazı cihazların devre dışı bırakılmasına neden oldu. En nihayetinde Voyager 2'de geriye üç aktif bilimsel cihaz kaldı.

    Geriye kalan cihazlardan birisinin de bu yıl kapatılması bekleniyordu. NASA'nın yeni güç yönetimi sayesinde üç cihazın da en az bir yıl daha çalıştırılabileceği belirtildi. Böylece yaklaşık yarım asırlık uzay aracı, yıldızlararası uzaydan bilimsel veri toplamaya devam edebilecek.

    Aynı güç tasarrufu yaklaşımının Voyager 1'e de uygulanması planlanıyor. NASA, "Big Bang" olarak adlandırdığı güç değişikliğini Voyager 1 üzerinde önümüzdeki aylarda gerçekleştirecek.

    Voyager 1'e ulaşmak neredeyse bir gün sürüyor

    Uzay araçlarının Dünya'dan uzaklığı, operasyonları da son derece yavaş hale getiriyor. Voyager 2 yaklaşık 142 astronomik birim (AU), Voyager 1 ise yaklaşık 171 AU uzaklıkta bulunuyor.

    Astronomik birim (kısaca AU veya AB), Dünya ile Güneş arasındaki ortalama uzaklığa denk gelen bir ölçü birimi, kabaca 150 milyon kilometreye tekabül ediyor. Dolayısıyla Voyager 1 bizden 25,5 milyar kilometre, Voyager 2 ise 21,3 milyar kilometre uzaklıkta.

    Bunlar çok uzak mesafeler gibi gelse de Voyager 1 ışık hızıyla bizden sadece 23 saat 41 dakika, Voyager 2 ise 19 saat 48 dakika uzakta.

    NASA’nın uzay araçlarında değişiklik yapmak için gönderdiği komut sinyallerinin araçlara ulaşması da aslında tam olarak bu kadar süre alıyor. Voyager 1’e ilgili güç değişikliğini göndermek neredeyse 24 saat, komutun işe yarayıp yaramadığını öğrenmek de yine bir 24 saat daha gerektiriyor.

    İnsanlığın simgeleri

    Türkçe selam taşıyan Voyager 2 uzay aracı bir yıl daha yaşayacak Tam Boyutta Gör
    Görevlerinin gezegen keşfi bölümü onlarca yıl önce tamamlanmasına rağmen Voyager 1 ve Voyager 2 çalışmaya devam ediyor. Voyager 1, 2012'de yıldızlararası uzaya ulaşırken Voyager 2 bu bölgeye 2018'de geçti.

    Her iki uzay aracında birer altın plak bulunuyor. Plakta Dünya'nın sesleri, müzikler, 55 farklı dilde selamlamalar, doğadan ve insan yaşamından sesler ile Dünya'yı ve insanlığı anlatan görseller yer alıyor. Ayrıca plağın nasıl okunacağını anlatan sembolik talimatlar da bulunuyor.

    Bu plaklarda Türkçe olarak şu selamlama da bulunuyor: “Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun.”

    Bu ses kaydı, 1960'larda İstanbul'daki Robert Kolej'de İngilizce öğretmenliği yapmış olan ve o dönem plağı hazırlayan Carl Sagan'ın ekibinde görev alan Prof. Dr. Peter Ian Kuniholm tarafından seslendirilmişti.

    Kuniholm, bu selamlama ifadesini, Robert Kolej'de birlikte çalıştığı şair ve edebiyat öğretmeni Behçet Kemal Çağlar'ın kendisini her sabah bu cümleyle selamlamasından esinlenerek seçtiğini söylemişti.

    Ses kayıtlarının haricinde uzay araçlarında yer alan görüntü koleksiyonunda da çeşitli görseller yer alıyor. Bunlar arasında Güneş Sistemi'nin haritası, DNA yapısı ve insan anatomisi gibi temel bilimsel çizimlerin yanı sıra Dünya'nın uzaydan fotoğrafları, canlı türleri ve farklı kültürlerden insan portreleri gibi görseller yer alıyor. Hatta Jonathan Blair’in çektiği “Old man with beard and glasses” fotoğrafı da Türkiye’den.

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