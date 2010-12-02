TURKCELL - BANK ASYA Temassız Ödeme İşbirliği

Bank Asya ve Turkcell işbirliğiyle köprü ve otoyollardan cep telefonuyla geçiş başlıyor

Bank Asya ve Turkcell, Kartlı Geçiş Sistemi’ni (KGS) Türkiye’de ilk defa cep telefonlarına taşıyarak, NFC tabanlı temassız mobil geçiş çözümlerinin ilk kez yaygın kullanıma sunulmasını sağlayacak

Bank Asya ve Turkcell’in ortak projesi olan mobil geçiş çözümü, NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisini kullanarak KGS kartlarına olan ihtiyacı ortadan kaldıracak ve köprü ve otoyallardan geçişlerin cep telefonu ile yapılmasına olanak tanıyacak.

Cep telefonu kullanıcılarına bugüne kadar pilot uygulamalar çerçevesinde sunulan NFC tabanlı temassız mobil ödeme çözümleri, Bank Asya ve Turkcell işbirliğiyle ilk kez tüm abonelerin yaygın kullanımına açılacak. Şubat ayında hayata geçmesi beklenen uygulama sayesinde isteyenler Turkcell İletişim Merkezleri’nden alacakları SIM kartlarla telefonlarını KGS uyumlu hale getirebilecek.

Cepte KGS için NFC uyumlu özel telefona gerek yok!

NFC teknolojisine uyumlu-uyumsuz tüm cep telefonları için çözümlerin yer alacağı proje ile müşterinin cep telefonuna tercihine göre kredili ya da nakit KGS özelliği yüklenebiliyor olacak. AsyaCard DIT sahibi olan Bank Asya müşterileri, telefonlarını ilgili kredi kartları ile ilişkilendirerek herhangi bir yüklemeye ihtiyaç duyulmaksızın işlem yapabilecek. Kredi kartı sahibi olmayan müşteriler için ise nakit KGS özellikli SIM kartlar kullanılacak ve bu müşteriler Boğaziçi Köprüsü üzerinde bulunan dolum merkezinden ve Bank Asya şubelerinden telefonlarına geçiş için para yükleyebilecekler.

Proje hakkında konuşan Bank Asya Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hasan Ünal, “Bank Asya olarak bugüne kadar, geliştirdiğimiz ve çıkardığımız her üründe hep ‘müşterilerimizin hayatını nasıl daha kolaylaştırırız’ düşüncesinden hareket ettik. Ve yine hayatı kolaylaştıran bir ürünle karşınızdayız. Cep telefonları ile Ödeme Sistemleri uygulamalarının birleşmesi son kullanıcılara çok farklı bir dünyanın kapılarını açıyor. Bugün karayollarında kullanılan 800.000 adet Kredili ve 400.000 adet Nakit KGS kartımız ile Bank Asya olarak pazarda önemli bir müşteri kitlesine sahibiz. Sıklıkla kullanılan bir ürün olan KGS’nin cep telefonlarına girmesi müşterilerimizin hayatını daha da kolaylaştıracak. Türkiye’nin lider operatörü ve en güçlü markalarından biri olan Turkcell ile bu projede işbirliği yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bank Asya olarak benzer yenilikçi projelere ilgimiz ve yatırımlarımız önümüzdeki dönemlerde de devam edecek.” dedi.

Turkcell Ürün ve Servis Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Bayrakdar da konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Turkcell 2005 yılından bu yana NFC konusunda dünyada öncü pilot uygulamalara imza atıyor, NFC ve diğer temasız çözümlerin hayata geçebileceği uçtan uca çözüm platformunu geliştiriyor. Bank Asya ile birlikte ulaştırma alanında geliştirdiğimiz temassız ödeme çözümünü de bu platformun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Sektöründe önemli yeniliklere imza atan Bank Asya gibi bir bankanın işbirliğiyle KGS’li geçişleri cebe taşıyarak Türkiye’deki ilk ve en yaygın temassız geçiş uygulamasını hayata geçiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu sayede artık Turkcell müşterilerinin köprü ve otoyallardan geçmesi için gişede cep telefonlarını okutması yeterli olacak. Ürün ve servis vizyonunu müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzerine kuran Turkcell, hayatın her alanında en yenilikçi servisleri geliştirmeye devam edecek.”

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