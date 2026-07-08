Turkcell CEO'suna mobil iletişim sektöründe küresel görev

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Tam Boyutta Gör Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, dünya genelinde 1000'den fazla mobil operatör ve teknoloji şirketini bünyesinde buluşturan Dünya GSM Birliği'nin (GSMA) Teknoloji Grubu Başkanlığı görevine getirildi. Aynı zamanda GSMA Yönetim Kurulu Üyesi olan Koç, yeni görevi kapsamında 5 Ekim 2026'da Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenecek GSMA Teknoloji Grubu toplantılarına başkanlık edecek.

GSMA'nın teknoloji çalışmalarına liderlik edecek

GSMA Teknoloji Grubu, mobil haberleşme sektöründe ürün ve teknoloji mimarisi, şebeke evrimi, küresel standartların oluşturulması, çalışma gruplarının koordinasyonu ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi gibi alanlarda faaliyet yürütüyor. Grup, bu çalışmalarıyla GSMA Yönetim Kurulu'na teknik ve stratejik düzeyde destek sağlıyor.

Dr. Ali Taha Koç, başkanlık göreviyle birlikte bu çalışmaların koordinasyonundan sorumlu olacak ve küresel mobil ekosistemin teknoloji gündeminin şekillendirilmesinde aktif rol üstlenecek.

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dr. Ali Taha Koç, GSMA'nın mobil iletişim sektörünün en önemli uluslararası platformlarından biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “GSMA, mobil iletişim sektörünün ortak aklı, ortak sesi ve en güçlü küresel buluşma platformu konumunda. Turkcell olarak GSMA ile 25 yılı aşkın süredir devam eden köklü bir iş birliğimiz var. Bu görevi hem Türkiye'nin hem de Turkcell'in teknoloji vizyonunu küresel ölçekte temsil etmek adına çok önemli bir fırsat ve sorumluluk olarak görüyoruz. Turkcell'in 32 yıllık liderlik birikimini, güçlü saha deneyimini, dijital servislerdeki uzmanlığını ve insan odaklı teknoloji yaklaşımını global ekosistemle paylaşmayı sürdüreceğiz. Amacımız, yapay zekâ, güvenlik, otonom şebekeler ve yeni nesil bağlantı teknolojileri gibi alanlarda sektörümüzün daha somut, uygulanabilir ve ortak fayda üreten sonuçlara ulaşmasını sağlamak.”

“Türkiye global teknoloji ekosisteminde özel bir yere sahip”

Türkiye'nin jeopolitik konumu ve genç nüfusuyla uluslararası teknoloji ekosisteminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Koç, şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye; Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Orta Asya arasındaki köprü konumuyla ve genç nüfusuyla küresel teknoloji ekosistemi içinde çok özel bir yere sahip. Bu yeni dönemde de GSMA gündemine ve ülkemizin dijitalleşmesine ciddi katkılar sunmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle beni bu göreve layık gören GSMA yönetimine ve üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum."

GSMA Teknoloji Grubu hangi alanlarda çalışıyor?

GSMA Teknoloji Grubu, yeni nesil şebeke mimarileri, ağ dilimleme (network slicing), bulut tabanlı teknoloji uygulamaları, siber güvenlik, kullanıcı rızası yönetimi, kritik acil çağrı servisleri ve küresel ağ sertifikasyon süreçleri gibi birçok alanda sektörün ortak standartlarının oluşturulmasına katkı sağlıyor.

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Grup ayrıca yapay zeka destekli otonom ağ yönetimi, gelişmiş bulut altyapıları ve büyük teknoloji şirketleriyle yürütülen iş birlikleri üzerinden mobil haberleşme ekosisteminin dönüşümüne yön veriyor. Yürütülen çalışmaların, 5G'nin yaygınlaşması ve 6G hazırlıkları sürecinde mobil operatörlerin ortak standartlar doğrultusunda hareket etmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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