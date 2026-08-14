Turkcell'de 5G etkisi: İlk kez 40 milyon aboneyi geçti

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Tam Boyutta Gör Turkcell, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin Haziran sonu itibarıyla abone sayısı duyuruldu. TV+ ve fiber abone sayısında önemli artış yaşandı.

Şirketin konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 2,5 artışla 71,8 milyar TL’ye yükselirken, net kârı 5,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Konsolide FAVÖK 30,0 milyar TL’ye ulaşırken FAVÖK marjı yüzde 41,8 oldu.

5G'nin ardından 40 milyon abone eşiği aşıldı

5G teknolojisinin devreye girmesiyle birlikte hattını Turkcell’e taşıyan ve yeni Turcell hat alan kullanıcı sayısında önemli artış yaşandı. Turkcell’in mobil abone sayısı şirket tarihinde ilk kez 40 milyonun üzerine çıktı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında net 243 bin yeni abone kazandı. Faturalı abone sayısı ise 284 bin arttı.

Fiber abonelerinin %29’u 1.000 Mbps hızı tercih ediyor

Turkcell sabit genişbant aboneler içerisindeki fiber abone oranı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 3,4 artışla yüzde 80 oranına ulaştı. Turkcell, ikinci çeyrekte uçtan uca fiber altyapısını 194 bin yeni haneye daha ulaştırdı. Bireysel fiber aboneler içinde 1.000 Mbps ve üzeri hızları tercih edenlerin oranı da yüzde 8’den yüzde 29’a yükseldi. 1.000 Mbps paketlerdeki indirimin etkisi görüldü.

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Turkcell’in mobil şebeke üzerinden 5G hızında sabit internet deneyimi sunan Superbox hizmetinde ikinci çeyrekte net 64 bin abone artışı yaşandı. 2020’nin ikinci çeyreğinden bu yana en güçlü çeyrek performansı elde edilirken, son 1 yıldaki net abone artışı ise 163 bini geçti.

TV+ abone sayısı 2,7 milyonu aştı

Turkcell’in TV+ platformundaki artış devam ediyor. HBO Max, Apple TV, NBCUniversal ve Paramount içeriklerini platforma ekleyen TV+ ayrıca S Sport, S Sport 2 ve Tabii Spor kanallarıyla futbol severleri Avrupa futboluyla buluşturuyor. Bu iş birliklerinin etkisiyle ikinci çeyrekte net 123 bin yeni abone kazanarak toplam abone sayısı 2,7 milyona ulaştı.

Google’ın veri merkezi için inşa çalışmaları başladı

Turkcell, bu çeyrekte Ankara veri merkezinde hayata geçirilen beşinci modül ile aktif veri merkezi kapasitesini 54 MW’a çıkardı. Şirket, Google Cloud iş birliği kapsamında kurulacak üç yeni nesil veri merkezinin inşa çalışmalarını da başlattı.

Dijital İş Servisleri’nin gelirleri yüzde 33 arttı

Dijital İş Servisleri, ikinci çeyrekte gelirlerini yıllık bazda yüzde 33 artırdı. Büyük ölçekli projelerin desteğiyle yönetilen hizmet ve donanım gelirleri büyümeye en yüksek katkıyı sağladı. Veri merkezi ve bulut gelirleri de aynı dönemde yüzde 10 oranında yükseldi.

Konsolide gelirlerde yüzde 6 paya sahip olan techfin iş kolunun gelirleri ikinci çeyrekte yüzde 7 arttı. Paycell gelirleri de yıllık bazda yüzde 22 yükseldi. Esnek dijital entegrasyon olanakları ve yüksek müşteri memnuniyetiyle POS çözümleri, büyümenin ana kaynağı oldu.

Şirketin yıl sonu beklentilerini açıklayan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi:

“Yıl sonu enflasyon beklentimizi yüzde 28’e revize ederken, yüzde 5-7 reel gelir büyümesi ve yüzde 40-42 FAVÖK marjı öngörümüzü koruyoruz. Gelirlerimize oranla yatırım harcamasının ise yaklaşık yüzde 25 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.”

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