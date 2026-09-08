Turkcell One’a Disney+ da eklendi: 7 platform tek üyelikte

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Tam Boyutta Gör Turkcell’in farklı dijital platform üyeliklerini tek çatı altında bir araya getiren Turkcell One hizmeti genişlemeye devam ediyor. Platformun içerik kütüphanesine Disney+ da dahil edildi. Böylece Turkcell One aboneleri, Netflix, HBO Max, YouTube Premium ve Amazon Prime’ın yanı sıra Disney+ içeriklerine de tek üyelik üzerinden erişebilecek.

Disney+’ın eklenmesiyle birlikte Turkcell One’a dahil olan platform sayısı 7’ye yükseldi. Turkcell kullanıcıları, bu platformlara ayrı ayrı abone olmak yerine Turkcell One paketlerini tercih ederek fiyat avantajı elde ediyor. Ayrıca 12 ay boyunca sabit fiyat garantisi sayesinde zamlardan etkilenmiyor. Turkcell One, farklı dijital servisleri ayrı ayrı takip etmek ve her biri için farklı üyelik ödemek istemeyen kullanıcılara hitap ediyor.

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Turkcell One paketlerinin içeriği ve platform sayısı üyelik ücretine göre değişiklik gösteriyor. Disney+’ın dahil olduğu en uygun paket olan Turkcell One Ekstra paketinde 650 TL’ye Disney+ reklamsız üyelik, Netflix temel paket, TV+ Premium, HBO Max, Amazon Prime, YouTube Premium bireysel üyelik, Lifebox 250GB, ve Wonjo Kids platformları yer alıyor. Disney+'a doğrudan kendi sitesinden üye olmak isterseniz reklamlı üyelik için aylık 249,90 TL, reklamsız üyeliği için aylık 449,90 TL ödemeniz gerekiyor.

Disney+’lı paketler ne kadar?

Turkcell One Ekstra: 650 TL

Pakete İçeriğ: TV+ Premium X HBO Max, Netflix Standart, Amazon Prime, Lifebox 250GB, Wonjo Kids, YouTube Premium(Bireysel üyelik), Disney+ Reklamlı üyelik.

Pakete İçeriğ: TV+ Premium X HBO Max, Netflix Standart, Amazon Prime, Lifebox 250GB, Wonjo Kids, YouTube Premium(Bireysel üyelik), Disney+ Reklamlı üyelik. Turkcell One Pro: 900 TL

Paket İçeriği: TV+ Premium X HBO Max, Netflix Standart, Amazon Prime, Lifebox 250GB, Wonjo Kids, YouTube Premium(Bireysel üyelik), Disney+ Reklamlı üyelik.

Paket İçeriği: TV+ Premium X HBO Max, Netflix Standart, Amazon Prime, Lifebox 250GB, Wonjo Kids, YouTube Premium(Bireysel üyelik), Disney+ Reklamlı üyelik. Turkcell One Elite: 990 TL

TV+ Premium X HBO Max, Netflix Standart, Amazon Prime, Lifebox 250GB, Wonjo Kids, YouTube Premium(Bireysel üyelik), Disney+ Reklamsız üyelik.

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Turkcell One’a Disney+ da eklendi: 7 platform tek üyelikte

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