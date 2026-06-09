Turkcell One: Tek abonelikle Netflix, YouTube, HBO Max üyelikleri bir arada

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Turkcell, dijital içerik platformlarına tek tek üye olup ayrı ayrı ödeme yapma derdini ortadan kaldırıyor. Turkcell One adı verilen yeni paket ile popüler servisler tek çatı altında toplanıyor.

Turkcell One, yerli ve yabancı popüler platformları bir abonelik altında birleştiriyor. Teker teker abone olmaya kıyasla daha düşük fiyata gelmesi ve 12 ay sabit fiyat garantisi ile öne çıkıyor.. Olası zamlara karşı güvence sağlanıyor.

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Turkcell One’ı Turkcell mobil uygulaması üzerinden Turkcell mobil faturanıza yansıtarak kullanabilirsiniz. Kredi kartı ile üyelik oluşturulamıyor. 12 ay taahhütlü veya taahhütsüz aylık abonelik seçenekleri sunuluyor.

Turkcell One aboneliğinizi mevcut Netflix aboneliğiniz ile birleştirebilirsiniz. Amazon Prime, YouTube Premium ve Wonjo Kids aboneliklerinizi ise iptal ederek sonrasında Turkcell One üzerinden yeniden etkinleştirerek mevcut hesabınız ile birlikte kullanabilirsiniz. HBO Max'ı ise TV+ uygulaması üzerinden kullanabilirsiniz.

Turkcell One’da hangi platformlar var?

Turkcell One aboneliği ile aşağıdaki platformlara üye olabilirsiniz:

Netflix

HBO Max

Amazon Prime

TV+

YouTube Premium

YouTube Music

Wonjo Kids

Lifebox

Fizy

Turkcell One abonelik fiyatı ne kadar?

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Müşterilere altı farklı Turkcell One abonelik seçeneği sunuluyor. 12 ay taahhütlü paket fiyatları ve içerikleri şu şekilde:

Turkcell One Mega (330 TL): Netflix Temel, Amazon Prime, Lifebox 250GB, Wonjo Kids, YouTube Premium(Bireysel üyelik) içerir.

Netflix Temel, Amazon Prime, Lifebox 250GB, Wonjo Kids, YouTube Premium(Bireysel üyelik) içerir. Turkcell One Maksi (430 TL): Netflix Standart, Amazon Prime, Lifebox, Wonjo Kids, YouTube Premium, Fizy Sesli Kitap içerir.

Netflix Standart, Amazon Prime, Lifebox, Wonjo Kids, YouTube Premium, Fizy Sesli Kitap içerir. Turkcell One Ultra (500 TL): Netflix Premium, Amazon Prime, Lifebox, Wonjo Kids, YouTube Premium, Fizy Sesli Kitap içerir.

Netflix Premium, Amazon Prime, Lifebox, Wonjo Kids, YouTube Premium, Fizy Sesli Kitap içerir. Turkcell One Star (500 TL): Netflix Temel, TV+ | HBO Max, , Amazon Prime, Lifebox, Wonjo Kids, YouTube Premium(Bireysel) içerir.

Netflix Temel, TV+ | HBO Max, , Amazon Prime, Lifebox, Wonjo Kids, YouTube Premium(Bireysel) içerir. Turkcell One Plus (600 TL): Netflix Standart, TV+ Premium X HBO Max, , Amazon Prime, Lifebox 250GB, Wonjo Kids, YouTube Premium(Bireysel üyelik), fizy Sesli Kitap içerir.

Netflix Standart, TV+ Premium X HBO Max, , Amazon Prime, Lifebox 250GB, Wonjo Kids, YouTube Premium(Bireysel üyelik), fizy Sesli Kitap içerir. Turkcell One Premium (690 TL): Netflix Premium, TV+ Premium X HBO Max, Amazon Prime, Lifebox 250GB, Wonjo Kids, YouTube Premium(Bireysel üyelik) içerir.

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