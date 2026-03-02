Giriş
    Turkcell Superonline’da 300 bin müşteri verisi Şikayetvar nedeniyle sızdı iddiası

    Turkcell Superonline’a ait olduğu öne sürülen 300 bini aşkın müşteri kaydının sızdırıldığı iddia edildi. Veri setinde TCKN, iletişim bilgileri ve detaylı şikayet içerikleri yer alıyor.

    Turkcell Superonline’da 300 bin müşteri verisi sızdı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından Turkcell Superonline’a ait müşteri verilerinin sızdırıldığı öne sürüldü. İddiaya göre veri tabanı doğrudan şirket altyapısından değil, müşteri şikayetlerinin yönetiminde kullanılan üçüncü taraf bir platform üzerinden ele geçirildi. Söz konusu kayıtların, şikayet yönetim sistemi olarak kullanılan Şikayetvar’ın Şikayetplus CRM altyapısından elde edildiği belirtiliyor.

    Sızıntıyı gerçekleştirdiğini iddia eden kişi ya da grup, paylaştığı bilgilerde veri setinin kapsamının oldukça geniş olduğunu ve mevcut sızıntının beklenen ilgiyi görmesi halinde farklı internet servis sağlayıcılarına ait yeni verilerin de yayımlanabileceğini öne sürdü.

    Sızıntı 2008’den 2025’e kadar uzanıyor

    Turkcell Superonline’da 300 bin müşteri verisi sızdı Tam Boyutta Gör
    İddiaya göre ele geçirilen veri tabanı 300 binden fazla müşteri kaydı içeriyor. Kayıtların zaman aralığının ise 2008 ile 2025 yılları arasını kapsadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla hem eski kullanıcılar hem de yeni kullanıcıların verilerinin sızdırılmış olduğu düşünülüyor.

    Sızdırıldığı öne sürülen veri setinde müşterilere ait ad ve soyad bilgilerinin bulunduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının (TCKN) da veri tabanında yer aldığı iddia ediliyor. Kayıtlar arasında ayrıca müşteri numaraları, telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi iletişim bilgilerinin de bulunduğu ifade ediliyor. Veri setinin yalnızca temel kimlik ve iletişim bilgileriyle sınırlı olmadığı, kullanıcıların ilettiği detaylı şikayet metinlerinin ve fiziksel adres bilgilerinin de sızdırılan içerikler arasında yer aldığı aktarılıyor.

    Bu tür bilgiler, kimlik avı (phishing), dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı gibi suç faaliyetleri açısından ciddi risk oluşturabiliyor.

    Sikayetplus CRM nedir?

    İddialara göre verilerin kaynağı, Türkiye’de tüketiciler ile markalar arasında bir köprü görevi gören Şikayetvar platformunun kurumsal çözümü olan Sikayetplus CRM sistemi. Şikayetvar, kullanıcıların firmalar hakkında şikâyet oluşturabildiği ve şirketlerin bu şikâyetlere yanıt verebildiği dijital bir platform olarak faaliyet gösteriyor.

    Sikayetplus CRM ise şirketlerin kendilerine iletilen müşteri şikâyetlerini merkezi bir panel üzerinden takip etmesini, sınıflandırmasını ve çözüm süreçlerini yönetmesini sağlayan bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümü olarak konumlanıyor. Bu sistem üzerinden firmalar başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri, şikayet detayları ve süreç geçmişi gibi verilere erişebiliyor.

    Bu haberin yayımlandığı sırada Turkcell Superonline veya ilgili platformdan konuya ilişkin resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmiş değil.

