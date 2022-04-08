Turkcell’in yapay zekası sürücülerin hayatını kurtaracak: Uzaktan sürüş testi yapıldı

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Önümüzdeki yıllarda ülkemizde kullanıma sunulması planlanan 5G teknolojisinin düşük gecikme özelliği sayesinde cihazları ve araçları uzaktan kontrol edebilmek mümkün hale geliyor. Turkcell, kendi 5G deneme şebekesini kullanarak yerli bir yazılım ile uzaktan araç sürüşü testi yaptı.

Kocaeli’deki Bilişim Vadisi’nde kurulan 5G deneme sahası parkurunda bulunan aracın uzaktan kontrolü, İstanbul’daki Turkcell Yapay Zeka Laboratuvarı’ndan yapıldı. Uzaktan sürüş deneyimi için Turkcell’in 5G altyapısı ve Eatron firmasının yerli yazılımları kullanıldı.

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Turkcell’in Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, uzaktan sürüş sistemi hakkında şunları söyledi:

“2020 yılında başlattığımız Uzaktan Sürüş Desteği Ar-Ge Projesi kapsamında, Turkcell yapay zeka uygulamaları tarafından tespit edilen acil durumda araç ile yönetim merkezi arasında 5G altyapısı üzerinden iletişim kurularak, aracın uzaktan yönetilmesi sağlanıyor. Acil Durum Tespit sisteminin farklı alanlarda kullanımına yönelik projelerini sürdüren Turkcell, bu kapsamda yerli yazılım ve ürünler geliştiren firmalarla yaptığı iş birliği sayesinde Türkiye’deki teknoloji ekosisteminin gelişmesine de büyük katkılar sağlıyor.”

Yapay zeka, sürücünün devre dışı kalması durumunu tespit edip uzaktan yardım gönderiyor

Sürücünün acil bir durum yaşaması durumunda yapay zekanın bunu tespit edeceğini ve Uzaktan Sürüş Merkezi’ne ileteceğini belirten Sekan Öztürk, “Sürücünün araç kullanırken direksiyon başında bayılması, kriz geçirmesi veya uykuya dalması gibi herhangi bir acil durum, yapay zeka uygulaması tarafından otomatik olarak tespit edilerek Uzaktan Sürüş Merkezi’ne ikaz gönderiliyor. Destek merkezindeki operatör ise hemen kontrolü devralarak, aracı en yakın noktaya güvenli bir şekilde ulaştırıyor. Bu sayede hem olası bir kazayla can kaybı veya yaralanma önlenmiş oluyor hem de gerektiğinde polis ve ambulans gibi merkezlere çok kısa sürede haber verilerek hızlı acil müdahale imkanı sağlanıyor” ifadelerinde bulundu.

Yapay zeka sürücüyü uyarıyor

Turkcell’in geliştirdiği yapay zeka, sürüş güvenliğini tehlikeliye atan hareketleri takip ediliyor. Örneğin sürücünün telefon, sigara veya sürüş dışı bir durumla ilgilenmesi gibi dikkat dağınıklığına sebep olabilecek durumları ve aynı zamanda yorgunluk takibini yaparak anında sürücüye uyarı yapıyor.

Uzaktan sürüş özelliği ne işe yarayacak?

Yanlış yere park edilen paylaşımlı otonom araçların uzaktan uygun park alanlarına çekilmesi Kampüs ve iş merkezi gibi kapalı alanlarda belli lokasyonlar arasında düşük hızlarda yolcu taşınması sırasında ortaya çıkacak acil durumlarda araca uzaktan komuta edilmesi Aracın kameralarından canlı olarak gelen çevresel görüntülerin, yapay zeka teknolojisiyle hızlıca analiz edilip işlenerek harita güncellenmesi ile bölgedeki diğer araçlarla paylaşılması Limanlarda otonom araçlarla taşıma yapılması ve olabilecek acil durumların uzaktan takibi Mevcut uzaktan kontrol merkezinin vinç ve kepçe kontrolüne göre güncellenerek, limanlarda ve inşaatlarda hava koşullarından bağımsız kullanılması Yeni ehliyet almış ve trafiğe çıkacak kişilere belli süreliğine uzaktan sürüş istasyonu üzerinden takip ve destek verilmesi Otonom araçlarda kötü yol koşulları gibi durumlarda ortaya çıkacak riskler nedeniyle aracın güvenli sürüş ihtiyacı halinde uzaktan sürüş istasyonunun devreye girmesi

gibi konularda uzaktan sürüş teknolojilerinden faydanılacağı düşünülüyor:

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