Turkcell ve Vodafone, Ramazan Bayramı'ndaki mobil tüketim miktarını açıkladı

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Turkcell ve Vodafone, Ramazan Bayramı’ndaki kullanım istatistiklerini açıkladı. 1-4 Mayıs 2022 tarihlerindeki tüketim miktarı, önceki Ramazan Bayramı’na göre artış gösterdi.

Turkcell’in açıkladığı verilere göre bu Ramazan Bayramı’ndaki data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 51,5 milyon GB’a ulaştı. Vodafone’luların mobil internet kullanımı ise geçen yıla göre yüzde 20 oranında artarak yaklaşık 40 milyon GB olarak açıklandı.

Turkcell’liler, 1-4 Mayıs tarihlerinde 1 milyar 794 milyon 958 bin 88 dakika konuştu ve 544 milyon 257 bin 207 adet SMS gönderdi. Vodafone’lular 1 milyar dakika konuştu ve 84 milyon SMS attı.

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Bayramda en çok konuşan şehirler

Vodafone verilerine göre bayram süresince en çok konuşan 10 il

İstanbul Ankara İzmir Şanlıurfa Antalya Bursa Adana Samsun Konya Kocaeli

Vodafone’da en çok mobil internet kullanan 10 il

İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Şanlıurfa Konya Kocaeli Adana Muğla

Turkcell’de en çok data kullanan 10 il

İstanbul İzmir Ankara Antalya Bursa Kocaeli Muğla Gaziantep Mersin Diyarbakır

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