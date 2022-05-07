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    Turkcell ve Vodafone, Ramazan Bayramı'ndaki mobil tüketim miktarını açıkladı

    Turkcell ve Vodafone, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda müşterileriin tükettiği dakika, mobil veri ve SMS miktarını açıkladı. Kullanım miktarları geçen seneye göre arttı.
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    Turkcell ve Vodafone, bayramdaki tüketim miktarını açıkladı
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    Turkcell ve Vodafone, Ramazan Bayramı’ndaki kullanım istatistiklerini açıkladı. 1-4 Mayıs 2022 tarihlerindeki tüketim miktarı, önceki Ramazan Bayramı’na göre artış gösterdi.

    Turkcell’in açıkladığı verilere göre bu Ramazan Bayramı’ndaki data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 51,5 milyon GB’a ulaştı. Vodafone’luların mobil internet kullanımı ise geçen yıla göre yüzde 20 oranında artarak yaklaşık 40 milyon GB olarak açıklandı.

    Turkcell’liler, 1-4 Mayıs tarihlerinde 1 milyar 794 milyon 958 bin 88 dakika konuştu ve 544 milyon 257 bin 207 adet SMS gönderdi. Vodafone’lular 1 milyar dakika konuştu ve 84 milyon SMS attı.

    Bayramda en çok konuşan şehirler

    Vodafone verilerine göre bayram süresince en çok konuşan 10 il

    1. İstanbul
    2. Ankara
    3. İzmir
    4. Şanlıurfa
    5. Antalya
    6. Bursa
    7. Adana
    8. Samsun
    9. Konya
    10. Kocaeli

    Vodafone’da en çok mobil internet kullanan 10 il

    1. İstanbul
    2. Ankara
    3. İzmir
    4. Antalya
    5. Bursa
    6. Şanlıurfa
    7. Konya
    8. Kocaeli
    9. Adana
    10. Muğla

    Turkcell’de en çok data kullanan 10 il

    1. İstanbul
    2. İzmir
    3. Ankara
    4. Antalya
    5. Bursa
    6. Kocaeli
    7. Muğla
    8. Gaziantep
    9. Mersin
    10. Diyarbakır
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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 10 saat önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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