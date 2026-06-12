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    Her 1 milyon elektrikli araç Türkiye'ye 900 milyon dolar kazandırabilir

    Enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından hazırlanan rapora göre göre Türkiye yollarındaki her 1 milyon elektrikli otomobil, yılda yaklaşık 900 milyon dolarlık fosil yakıt ithalatını önleyebilir.

    Türkiye 1 milyon elektrikli araçla 900 milyon dolar kazanabilir Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde çoğu ülke mevcut araç parkını elektrifikasyon ile dönüştürmeye çalışıyor. Elektrikli araçlar için genel kanı ve argümanlar çevreci ve düşük işletme maliyetlerine sahip olmaları etrafında yoğunlaşsa da Türkiye özelinde etkileri çok daha büyük olabilir. Zira Ember analizi elektrikli araç dönüşümünün enerji ithalatına bağımlılığı düşürmek bakımından stratejik önem taşıdığını ortaya koydu.

    Elektrikli araç dönüşümü milyarlarca dolar tasarruf demek

    Ember analizine göre Türkiye'nin enerji ithalat faturasının en büyük kalemi karayolu ulaşımı oldu. Sektör, 2025 yılında yaklaşık 15 milyar dolarlık maliyet oluşturarak toplam enerji faturasının üçte birine yakınını tek başına üstlendi.

    Rapora göre Türkiye'de 2025 yılında satılan yeni otomobillerin yüzde 17'sini elektrikli modeller oluşturdu. 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla trafikteki toplam elektrikli araç sayısı ise 420 binin üzerine çıktı.

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı “Elektrikli Araç ve Şarj Altyapısı Projeksiyonu” raporuna göre Türkiye'deki elektrikli araç parkının 2035 yılına kadar 5 milyon adedi aşması bekleniyor. Bu ölçekte bir dönüşüm, ülkenin fosil yakıt ithalatında milyarlarca dolarlık azalma sağlayabilir.

    Ember hesaplamalarına göre Türkiye yollarındaki her 1 milyon elektrikli otomobil, yılda yaklaşık 900 milyon dolarlık fosil yakıt ithalatını engelleyebilir. Bu bağlamda EPDK öngörüsündeki 5 milyon elektrik araç 4.5 milyar dolarlık tasarruf anlamına geliyor.

    Analizde içten yanmalı araçların ortalama yakıt tüketimi benzinli otomobiller için 100 kilometrede 7,5 litre, dizel araçlar için 5,5 litre ve LPG'li otomobiller için 9 litre olarak kabul edildi. Elektrikli araçlar için ise ortalama enerji tüketiminin 100 kilometrede 18 kWh olduğu varsayıldı. Elektrikli araçların önlediği yakıt ithalatı hesaplanırken, bu araçların kat ettiği toplam mesafenin mevcut araç parkındaki yakıt türlerinin dağılımına uygun şekilde benzinli, dizel ve LPG'li araçlarla yapılacağı kabul edildi.

    Raporda ayrıca elektrikli araçların tükettiği elektriğin yüzde 100 oranında yerli enerji kaynaklarından karşılandığı varsayımı kullanıldı. Halihazırda elektrikli araç şarj istasyonlarının yüzde 60’tan fazlası temiz enerjiyle çalışıyor.

    Ember'in analizine göre karayolu ulaşımından kaynaklanan enerji ithalatının yüzde 40'ı otomobillerden, yüzde 60'ı ise kamyon, çekici, otobüs ve kamyonet gibi ağır taşıtlardan oluşuyor. Bu tablo, elektrikli dönüşümün yalnızca binek araçlarla sınırlı kalmaması gerektiğine de işaret ediyor.

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