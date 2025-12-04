Giriş
    Türkiye, 2025 yılında Google’da en çok bunları aradı

    Google, 2025’te Türkiye’de yılın arama trendlerini açıkladı. Listenin başında Gemini yer alırken İstanbul Depremi ve Eşref Rüya onu takip etti. Küreselde de yine Gemini en çok aranan oldu.

    Türkiye, 2025 yılında Google’da en çok bunları aradı Tam Boyutta Gör
    Google, 2025 yılında en çok arananları açıkladı. Bu yıl hem Türkiye hem de dünya genelindeki trendlerde dikkat çeken ortak nokta, teknolojinin günlük hayatın merkezine artık tartışmasız biçimde yerleşmiş olmasıydı. Listenin Türkiye ayağında bunu en çarpıcı biçimde gösteren sonuç, “Gemini” aramasının yılın en çok arananı olarak zirveye yerleşmesi oldu. Gemini, özellikle Ağustos ayından sonra aramalarda zirve yaptı.

    Türkiye en çok Gemini’yi aradı

    Google’ın “2025 Arama Trendleri” raporu Türkiye’deki aramaları “Aramalar”, “İsimler”, “Kaybettiklerimiz”, “Diziler”, “Filmler”, “Tarifler”, “Ne zaman?”, “Ne giyilir?”, “Nesi meşhur?” ve “Nasıl yenir?” kategorilerinde topladı. Bu başlıklar, yıl boyunca hem ülke gündemini belirleyen gelişmeleri hem de günlük hayatın küçük ama önemli detaylarını merak eden kullanıcıların eğilimlerini ortaya koydu. Gemini, hem Türkiye hem de küreselde arama trendinin zirvesinde yer aldı. Özellikle İstanbul depremi, yılın en sık sorgulanan konularından biri olarak ikinci sıraya yerleşirken, yerli yapımlar arasında geniş bir izleyici kitlesi oluşturan Eşref Rüya ilk üçte yer aldı.

    Aramalar

    1. Gemini
    2. İstanbul Depremi
    3. Eşref Rüya
    4. Türkiye İspanya
    5. Squid Game
    6. Ferdi Tayfur
    7. Fenerbahçe
    8. Benfica Avrupa Ligi
    9. Türkiye Macaristan
    10. Fenerbahçe Feyenoord

    İsimler

    1. Osimhen
    2. Fatih Ürek
    3. Sadettin Saran
    4. Leroy Sane
    5. Talisca Ederson
    6. Alperen Şengün
    7. Sevil Akdağ
    8. Lemina
    9. Diego Carlos

    Tarifler

    1. Spoonful Tarifi
    2. 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi
    3. Lokanta Usulü Beyti Tarifi
    4. Mevlana Çorbası Tarifi
    5. Soğan Dolması Tarifi
    6. Dubai Çikolatası Tarifi
    7. Squid Game Şekeri Tarifi
    8. Tulumba Tatlısı Tarifi
    9. Ev Baklava Tarifi
    10. Dalgona Şekeri Tarifi

    Kaybettiklerimiz

    1. Ferdi Tayfur
    2. Volkan Konak
    3. Nihal Candan
    4. Sırrı Süreyya Önder
    5. Şinasi Yurtsever
    6. Güllü
    7. Ferdi Zeyrek
    8. Edip Akbayram
    9. Ece Gürel
    10. Diogo Jota

    Diziler

    1. Eşref Rüya
    2. Squid Game
    3. Gassal
    4. Uzak Şehir
    5. Kral Kaybederse
    6. Bahar
    7. Wednesday
    8. Leyla
    9. Prens
    10. Deha

    Filmler

    1. Minecraft
    2. Kadıköy Boğası
    3. Uykucu
    4. F1
    5. Aydede
    6. Karantina
    7. Sihirli Annem
    8. Şampiyonlar
    9. Anka Kuşu’nun Dönüşü
    10. Dengeler

    Ne Zaman?

    1. Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman
    2. Gassal 2. Sezon Ne Zaman
    3. Voleybol Final Maçı Ne Zaman
    4. Basketbol Final Maçı Ne Zaman
    5. TOKİ Başvuruları Ne Zaman
    6. Aşure Günü Ne Zaman
    7. Fenerbahçe Seçim Ne Zaman
    8. Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek
    9. Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman
    10. Eşref Rüya Ne Zaman

    Ne Giyilir?

    1. Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir
    2. Mayonun Üstüne Ne Giyilir
    3. Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir
    4. Saray Düğününde Ne Giyilir
    5. Sonbaharda Ne Giyilir
    6. Kır Düğününde Ne Giyilir
    7. Pilatese Giderken Ne Giyilir
    8. Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir
    9. Tiyatroya Giderken Ne Giyilir
    10. Rüzgarlı Havada Ne Giyilir

    Nesi Meşhur?

    1. Bolu’nun Nesi Meşhur
    2. Ağrı’nın Nesi Meşhur
    3. Merzifon’un Nesi Meşhur
    4. Mardin’in Nesi Meşhur
    5. Gaziantep’in Nesi Meşhur
    6. Antalya’nın Nesi Meşhur
    7. Bilecik’in Nesi Meşhur
    8. Çanakkale’nin Nesi Meşhur
    9. Edirne’nin Nesi Meşhur
    10. İstanbul’un Nesi Meşhur

    Nasıl Yenir?

    1. Kiwano Nasıl Yenir
    2. Demirhindi Nasıl Yenir
    3. Kinoa Nasıl Yenir
    4. Mango Meyvesi Nasıl Yenir
    5. Yaban Mersini Nasıl Yenir
    6. Adem Elması Nasıl Yenir
    7. Tatlı Patates Nasıl Yenir
    8. Arı Poleni Nasıl Yenir
    9. Avokado Kahvaltıda Nasıl Yenir
    10. Longan Meyvesi Nasıl Yenir
