Türkiye, 2025 yılında Google’da en çok bunları aradı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google, 2025 yılında en çok arananları açıkladı. Bu yıl hem Türkiye hem de dünya genelindeki trendlerde dikkat çeken ortak nokta, teknolojinin günlük hayatın merkezine artık tartışmasız biçimde yerleşmiş olmasıydı. Listenin Türkiye ayağında bunu en çarpıcı biçimde gösteren sonuç, “Gemini” aramasının yılın en çok arananı olarak zirveye yerleşmesi oldu. Gemini, özellikle Ağustos ayından sonra aramalarda zirve yaptı.

Türkiye en çok Gemini’yi aradı

Google’ın “2025 Arama Trendleri” raporu Türkiye’deki aramaları “Aramalar”, “İsimler”, “Kaybettiklerimiz”, “Diziler”, “Filmler”, “Tarifler”, “Ne zaman?”, “Ne giyilir?”, “Nesi meşhur?” ve “Nasıl yenir?” kategorilerinde topladı. Bu başlıklar, yıl boyunca hem ülke gündemini belirleyen gelişmeleri hem de günlük hayatın küçük ama önemli detaylarını merak eden kullanıcıların eğilimlerini ortaya koydu. Gemini, hem Türkiye hem de küreselde arama trendinin zirvesinde yer aldı. Özellikle İstanbul depremi, yılın en sık sorgulanan konularından biri olarak ikinci sıraya yerleşirken, yerli yapımlar arasında geniş bir izleyici kitlesi oluşturan Eşref Rüya ilk üçte yer aldı.

Aramalar

Gemini İstanbul Depremi Eşref Rüya Türkiye İspanya Squid Game Ferdi Tayfur Fenerbahçe Benfica Avrupa Ligi Türkiye Macaristan Fenerbahçe Feyenoord

İsimler

Osimhen Fatih Ürek Sadettin Saran Leroy Sane Talisca Ederson Alperen Şengün Sevil Akdağ Lemina Diego Carlos

Tarifler

Spoonful Tarifi 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi Lokanta Usulü Beyti Tarifi Mevlana Çorbası Tarifi Soğan Dolması Tarifi Dubai Çikolatası Tarifi Squid Game Şekeri Tarifi Tulumba Tatlısı Tarifi Ev Baklava Tarifi Dalgona Şekeri Tarifi

Kaybettiklerimiz

Ferdi Tayfur Volkan Konak Nihal Candan Sırrı Süreyya Önder Şinasi Yurtsever Güllü Ferdi Zeyrek Edip Akbayram Ece Gürel Diogo Jota

Diziler

Eşref Rüya Squid Game Gassal Uzak Şehir Kral Kaybederse Bahar Wednesday Leyla Prens Deha

Filmler

Minecraft Kadıköy Boğası Uykucu F1 Aydede Karantina Sihirli Annem Şampiyonlar Anka Kuşu’nun Dönüşü Dengeler

Ne Zaman?

Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman Gassal 2. Sezon Ne Zaman Voleybol Final Maçı Ne Zaman Basketbol Final Maçı Ne Zaman TOKİ Başvuruları Ne Zaman Aşure Günü Ne Zaman Fenerbahçe Seçim Ne Zaman Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman Eşref Rüya Ne Zaman

Ne Giyilir?

Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir Mayonun Üstüne Ne Giyilir Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir Saray Düğününde Ne Giyilir Sonbaharda Ne Giyilir Kır Düğününde Ne Giyilir Pilatese Giderken Ne Giyilir Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir Tiyatroya Giderken Ne Giyilir Rüzgarlı Havada Ne Giyilir

Nesi Meşhur?

Bolu’nun Nesi Meşhur Ağrı’nın Nesi Meşhur Merzifon’un Nesi Meşhur Mardin’in Nesi Meşhur Gaziantep’in Nesi Meşhur Antalya’nın Nesi Meşhur Bilecik’in Nesi Meşhur Çanakkale’nin Nesi Meşhur Edirne’nin Nesi Meşhur İstanbul’un Nesi Meşhur

Nasıl Yenir?

Kiwano Nasıl Yenir Demirhindi Nasıl Yenir Kinoa Nasıl Yenir Mango Meyvesi Nasıl Yenir Yaban Mersini Nasıl Yenir Adem Elması Nasıl Yenir Tatlı Patates Nasıl Yenir Arı Poleni Nasıl Yenir Avokado Kahvaltıda Nasıl Yenir Longan Meyvesi Nasıl Yenir

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Türkiye, 2025 yılında Google’da en çok bunları aradı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: