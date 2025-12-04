Türkiye, 2025 yılında Google’da en çok bunları aradı

Türkiye en çok Gemini’yi aradı
Google’ın “2025 Arama Trendleri” raporu Türkiye’deki aramaları “Aramalar”, “İsimler”, “Kaybettiklerimiz”, “Diziler”, “Filmler”, “Tarifler”, “Ne zaman?”, “Ne giyilir?”, “Nesi meşhur?” ve “Nasıl yenir?” kategorilerinde topladı. Bu başlıklar, yıl boyunca hem ülke gündemini belirleyen gelişmeleri hem de günlük hayatın küçük ama önemli detaylarını merak eden kullanıcıların eğilimlerini ortaya koydu. Gemini, hem Türkiye hem de küreselde arama trendinin zirvesinde yer aldı. Özellikle İstanbul depremi, yılın en sık sorgulanan konularından biri olarak ikinci sıraya yerleşirken, yerli yapımlar arasında geniş bir izleyici kitlesi oluşturan Eşref Rüya ilk üçte yer aldı.
Aramalar
- Gemini
- İstanbul Depremi
- Eşref Rüya
- Türkiye İspanya
- Squid Game
- Ferdi Tayfur
- Fenerbahçe
- Benfica Avrupa Ligi
- Türkiye Macaristan
- Fenerbahçe Feyenoord
İsimler
- Osimhen
- Fatih Ürek
- Sadettin Saran
- Leroy Sane
- Talisca Ederson
- Alperen Şengün
- Sevil Akdağ
- Lemina
- Diego Carlos
Tarifler
- Spoonful Tarifi
- 100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi
- Lokanta Usulü Beyti Tarifi
- Mevlana Çorbası Tarifi
- Soğan Dolması Tarifi
- Dubai Çikolatası Tarifi
- Squid Game Şekeri Tarifi
- Tulumba Tatlısı Tarifi
- Ev Baklava Tarifi
- Dalgona Şekeri Tarifi
Kaybettiklerimiz
- Ferdi Tayfur
- Volkan Konak
- Nihal Candan
- Sırrı Süreyya Önder
- Şinasi Yurtsever
- Güllü
- Ferdi Zeyrek
- Edip Akbayram
- Ece Gürel
- Diogo Jota
Diziler
- Eşref Rüya
- Squid Game
- Gassal
- Uzak Şehir
- Kral Kaybederse
- Bahar
- Wednesday
- Leyla
- Prens
- Deha
Filmler
- Minecraft
- Kadıköy Boğası
- Uykucu
- F1
- Aydede
- Karantina
- Sihirli Annem
- Şampiyonlar
- Anka Kuşu’nun Dönüşü
- Dengeler
Ne Zaman?
- Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman
- Gassal 2. Sezon Ne Zaman
- Voleybol Final Maçı Ne Zaman
- Basketbol Final Maçı Ne Zaman
- TOKİ Başvuruları Ne Zaman
- Aşure Günü Ne Zaman
- Fenerbahçe Seçim Ne Zaman
- Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek
- Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman
- Eşref Rüya Ne Zaman
Ne Giyilir?
- Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir
- Mayonun Üstüne Ne Giyilir
- Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir
- Saray Düğününde Ne Giyilir
- Sonbaharda Ne Giyilir
- Kır Düğününde Ne Giyilir
- Pilatese Giderken Ne Giyilir
- Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir
- Tiyatroya Giderken Ne Giyilir
- Rüzgarlı Havada Ne Giyilir
Nesi Meşhur?
- Bolu’nun Nesi Meşhur
- Ağrı’nın Nesi Meşhur
- Merzifon’un Nesi Meşhur
- Mardin’in Nesi Meşhur
- Gaziantep’in Nesi Meşhur
- Antalya’nın Nesi Meşhur
- Bilecik’in Nesi Meşhur
- Çanakkale’nin Nesi Meşhur
- Edirne’nin Nesi Meşhur
- İstanbul’un Nesi Meşhur
Nasıl Yenir?
- Kiwano Nasıl Yenir
- Demirhindi Nasıl Yenir
- Kinoa Nasıl Yenir
- Mango Meyvesi Nasıl Yenir
- Yaban Mersini Nasıl Yenir
- Adem Elması Nasıl Yenir
- Tatlı Patates Nasıl Yenir
- Arı Poleni Nasıl Yenir
- Avokado Kahvaltıda Nasıl Yenir
- Longan Meyvesi Nasıl Yenir