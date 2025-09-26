Giriş
    Türkiye, 2045 yılına kadar ABD’den doğal gaz alacak

    Türkiye, ABD'den 2045 yılına kadar toplam 70 milyar metreküp doğal gaz ithalatı için anlaşmaya vardı. Botaş, ABD'li Mercuria'dan yıllık 4 milyar metreküp doğal gaz alacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından iki ülke arasında birtakım anlaşmalar imzalandı. Doğal gaz tedarik anlaşması ile Türkiye, 2045 yılına kadar ABD’den doğal gaz ithal edecek.

    Türkiye, sıvılaştırılmış doğal gaz ihtiyacını yoğunlukla Rusya’dan karşılıyor. Yıllık yaklaşık 50 milyar metreküp doğal gaz tüketen Türkiye, ABD’den yıllık 4 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı için 43 milyar dolara 20 yıllık anlaşma imzaladı. Anlaşma BOTAŞ ve ABD’li gaz üreticisi Mercuria arasında imzalandı. Teslimatlar 2026 yılının başında başlayacak ve 2045 yılının sonuna kadar devam edecek.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "Şirketler, öngörülen bir LNG satış anlaşmasının ötesinde ilişkilerini genişletme ve daha geniş bir bölgede stratejik iş birliği inşa etme niyetlerini şimdiden dile getirdiler. Biz de bu vizyonu güçlü bir şekilde destekliyoruz."

    Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından Donald Trump, “Erdoğan tarafsız olmayı seviyor. Ben de tarafsız olmayı seviyorum. Ama kendisinin yapacağı en iyi şey Rusya’dan doğalgaz ve petrol almamak olacaktır. Bunu yapacak olursa en iyisi olacaktır.” dedi.

    Irak-Türkiye petrol hattı tekrar açılıyor

    Ayrıca ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Irak-Türkiye petrol boru hattı yeniden açılıyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bulunan petrol sahalarından Türkiye’ye petrol sevkiyatı yarın başlayacak. Büyükelçiliğin açıklamasında bu anlaşmanın Amerikalılara ve Iraklılara somut fayda sağlayacağı ifade edildi. 25 Mart 2023 tarihinde Irak-Türkiye petrol boru hattından petrol akışı, uluslararası tahkim kararı nedeniyle durmuştu.

