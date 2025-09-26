Türkiye, 2045 yılına kadar ABD’den doğal gaz alacak

Türkiye, sıvılaştırılmış doğal gaz ihtiyacını yoğunlukla Rusya’dan karşılıyor. Yıllık yaklaşık 50 milyar metreküp doğal gaz tüketen Türkiye, ABD’den yıllık 4 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı için 43 milyar dolara 20 yıllık anlaşma imzaladı. Anlaşma BOTAŞ ve ABD’li gaz üreticisi Mercuria arasında imzalandı. Teslimatlar 2026 yılının başında başlayacak ve 2045 yılının sonuna kadar devam edecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "Şirketler, öngörülen bir LNG satış anlaşmasının ötesinde ilişkilerini genişletme ve daha geniş bir bölgede stratejik iş birliği inşa etme niyetlerini şimdiden dile getirdiler. Biz de bu vizyonu güçlü bir şekilde destekliyoruz."
Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından Donald Trump, “Erdoğan tarafsız olmayı seviyor. Ben de tarafsız olmayı seviyorum. Ama kendisinin yapacağı en iyi şey Rusya’dan doğalgaz ve petrol almamak olacaktır. Bunu yapacak olursa en iyisi olacaktır.” dedi.
Irak-Türkiye petrol hattı tekrar açılıyor
Ayrıca ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Irak-Türkiye petrol boru hattı yeniden açılıyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan petrol sahalarından Türkiye'ye petrol sevkiyatı yarın başlayacak. Büyükelçiliğin açıklamasında bu anlaşmanın Amerikalılara ve Iraklılara somut fayda sağlayacağı ifade edildi. 25 Mart 2023 tarihinde Irak-Türkiye petrol boru hattından petrol akışı, uluslararası tahkim kararı nedeniyle durmuştu.