Türkiye, ABD'den F-16 yerine KAAN'a jet motoru talep edecek

Türkiye, ABD ile F-16 tedarik anlaşmasında revizeye gitmişti. Geçen yıl ilk F-16 tedarik planını küçülterek 79 modernizasyon kitinden vazgeçti ve bunun yerine 40 adet F-16 Viper satın alma kararı aldı. Bu değişiklik, anlaşmanın toplam değerini 23 milyar dolardan 7 milyar dolara düşürdü. Türkiye 1,4 milyar dolarlık ön ödeme yaptı.
Ankara’daki bazı yetkililer F-16’lara milyarlarca dolar harcamak yerine bu bütçeyi, Milli Muharip Uçak KAAN’la uyumlu F-16 motoruyla değerlendirmek istiyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN’ın ilk versiyonlarında, F-16’larda da kullanılan General Electric F110 motoru yer alacak.
Washington’un mevcut F-16 anlaşmasını köklü biçimde değiştirmeye sıcak bakmayabileceği belirtiliyor. Ayrıca, ABD menşeli uçakların Türkiye’nin kendi geliştirdiği mühimmat ve sistemlerle entegrasyonunda kısıtlamalar getirme ihtimali de Ankara’nın çekinceleri arasında. Washington merkezli bir kaynak, anlaşma tamamlandığı için bu talebe olumlu yanıt verilme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme yapacak. Bu görüşmede F-16 sözleşmesi, F-16 yerine jet motor talebi ve F-35'lerdeki son durumun konuşulması bekleniyor.