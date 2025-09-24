Türkiye, ABD'den F-16 yerine KAAN'a jet motoru talep edecek

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık merkezli haber platformu Middle East Eye, Türkiye’nin F-16 satın alımı hakkında büyük bir iddia ortaya attı. Middle East Eye’ın haberine göre Türkiye, ABD’den F-16 savaş uçakları tedarik anlaşmasını iptal edip bunların yerine KAAN’da kullanmak için jet motor satın almayı talep edeceği iddia ediliyor.

Türkiye, ABD ile F-16 tedarik anlaşmasında revizeye gitmişti. Geçen yıl ilk F-16 tedarik planını küçülterek 79 modernizasyon kitinden vazgeçti ve bunun yerine 40 adet F-16 Viper satın alma kararı aldı. Bu değişiklik, anlaşmanın toplam değerini 23 milyar dolardan 7 milyar dolara düşürdü. Türkiye 1,4 milyar dolarlık ön ödeme yaptı.

Ankara’daki bazı yetkililer F-16’lara milyarlarca dolar harcamak yerine bu bütçeyi, Milli Muharip Uçak KAAN’la uyumlu F-16 motoruyla değerlendirmek istiyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN’ın ilk versiyonlarında, F-16’larda da kullanılan General Electric F110 motoru yer alacak.

ABD, altıncı nesil F-47 savaş uçağının üretimine başladı 1 gün önce eklendi

Washington’un mevcut F-16 anlaşmasını köklü biçimde değiştirmeye sıcak bakmayabileceği belirtiliyor. Ayrıca, ABD menşeli uçakların Türkiye’nin kendi geliştirdiği mühimmat ve sistemlerle entegrasyonunda kısıtlamalar getirme ihtimali de Ankara’nın çekinceleri arasında. Washington merkezli bir kaynak, anlaşma tamamlandığı için bu talebe olumlu yanıt verilme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme yapacak. Bu görüşmede F-16 sözleşmesi, F-16 yerine jet motor talebi ve F-35’lerdeki son durumun konuşulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: