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    Türkiye benzer gelir grubundaki ülkeleri geçti: Mobil internette zirvede!

    nPerf’in yeni raporu Türkiye’nin mobil internet performansında dikkat çekici sonucu ortaya çıkardı. Türkiye, benzer gelir grubundaki ülkeler arasında upload hızında zirvede yer aldı.

    Türkiye, aynı gelir grubundaki ülkeleri internet hızıyla solladı Tam Boyutta Gör
    Hız testi platformu nPerf, ülkelerin internet hızlarına karşılaştıran yeni bir rapor yayımladı. Daha önce benzer yüzölçümüne sahip ülkeleri kıyaslayan platform şimdi de gelir seviyesine göre karşılaştırma yaptı. Türkiye, benzer gelir seviyesine sahip ülkeler arasında en hızlı mobil upload hızına sahip ülke oldu.

    nPerf tarafından yapılan araştırma kapsamında gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) 9.001 dolar ile 18.000 dolar arasındaki ülkelerin upload hızları karşılaştırıldı. 1 Ocak 2026 - 1 Temmuz 2026 tarihleri arasında kullanıcıların nPerf hız testi sonuçlarına göre ülkelerin ortalama hızları belirlendi.

    Türkiye zirvede

    Türkiye, 21,4 Mbps mobil upload hızıyla listenin zirvesinde yer almayı başardı. Türkiye’yi 15,1 Mbps ile Kazakistan, 14,3 Mbps ile Şili, 14,0 Mbps ile Brezilya, 9,2 Mbps ile Arjantin ve 8,7 Mbps ile Meksika takip etti. Türkiye’de 1 GB'lık bir dosyanın mobil cihazlardan internete yüklenmesi 6 dakikadan kısa sürerken, aynı dosya Arjantin’de yaklaşık 14 dakika, Meksika’da ise yaklaşık 16 dakikada internete yükleniyor.

    nPerf’in bu raporunda download (indirme) hızları hakkında herhangi bir veri bulunmuyor. Yalnızca ilk 5 ülkenin upload sonuçları açıklandı.

    Türkiye benzer yüzölçümüne sahip ülkeler arasında ikinci sırada

    Türkiye, aynı gelir grubundaki ülkeleri internet hızıyla solladı Tam Boyutta Gör

    Fransa merkezli şirket daha önce de benzer yüzölçümüne sahip ülkelerin mobil indirme hızlarını kıyaslamıştı. 1 Ocak 2026 - 1 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki hız testi sonuçlarına göre Türkiye 127,5 Mbps download hızıyla listenin ikinci sırasında yer aldı. Zirvede 131,5 Mbps download hızılya Fransa yer alırken, üçüncü sırada 107,7 Mbps hız ile Suudi Arabistan bulunuyor.

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    J
    Jikoxmarley 6 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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