Türkiye, Busworld Europe 2025’e damgasını vurdu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Avrupa’nın en büyük otobüs fuarı Busworld Europe 2025, bu yıl rekor bir katılımla kapılarını açtı. Fuarın genel müdürü Mieke Glorieux, bu ayın başlarında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, etkinliğin tamamı dolu 85.000 metrekarelik bir alanda, 9 salon ve 6,8 kilometrelik koridorlar boyunca gerçekleştiğini duyurdu. Glorieux, Bu yılki fuarda 40 ülkeden 550 katılımcı yer aldı.

Fuarın dikkat çeken detaylarından biri de sergilenen araç sayısındaki artış oldu. Toplam 252 otobüs sergilenirken, bunlara ek olarak 32 araç da dış alanda test ve gösterim için hazırlandı. Busworld Europe 2025, bir önceki fuara kıyasla önemli bir büyüme kaydetti. 2023’te 526 katılımcı ve 222 araç yer alırken, bu yıl katılımcı sayısı %4, sergi alanı %12, araç sayısı ise %27 oranında arttı. Ayrıca 2023’te fuarda 75 otobüs üreticisi bulunurken, bu yıl sayı 81’e yükseldi.

Türkiye lider

Tam Boyutta Gör Ülkeler bazında dağılıma bakıldığında Türkiye fuarın en güçlü katılımcısı olarak öne çıktı. 107 Türk şirketi Busworld Europe 2025’te yer aldı. Türkiye’yi 85 firmayla Çin ve 68 firmayla Almanya izledi. Böylece Çin, 2023’teki sıralamada Almanya’nın gerisinde yer almasına rağmen bu yıl ikinci sıraya yükseldi. Geçtiğimiz fuarda Türkiye 96 firma, Almanya 79 firma, Çin ise 61 firma ile temsil edilmişti.

Tesla, hız sınırlarını hiçe sayan Mad Max sürüş modunu getirdi 13 sa. önce eklendi

Busworld Europe 2025 fuarı ise elektrifikasyon, otonom sürüş ve yeni nesil batarya teknolojileri gibi alanlardaki dönüşümünü yansıtmasıyla ön plana çıktı. Örneğin Karsan, fuar kapsamında “seviye 4” Otonom e-JEST’in tanıtımını gerçekleştirmişti.

Bu arada Busworld, önümüzdeki yıl Türkiye’ye geliyor. Busworld Türkiye 2026, 17 - 19 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Karsan, Anadolu Isuzu Otomotiv, BMC Otomotiv, Bozankaya, Habaş, Iveco, Mercus- Bus ve Otokar Otomotiv gibi büyük üreticilerin fuarda yer alması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: