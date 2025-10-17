Türkiye, Busworld Europe 2025’e damgasını vurdu

Fuarın dikkat çeken detaylarından biri de sergilenen araç sayısındaki artış oldu. Toplam 252 otobüs sergilenirken, bunlara ek olarak 32 araç da dış alanda test ve gösterim için hazırlandı. Busworld Europe 2025, bir önceki fuara kıyasla önemli bir büyüme kaydetti. 2023’te 526 katılımcı ve 222 araç yer alırken, bu yıl katılımcı sayısı %4, sergi alanı %12, araç sayısı ise %27 oranında arttı. Ayrıca 2023’te fuarda 75 otobüs üreticisi bulunurken, bu yıl sayı 81’e yükseldi.
Türkiye lider
Busworld Europe 2025 fuarı ise elektrifikasyon, otonom sürüş ve yeni nesil batarya teknolojileri gibi alanlardaki dönüşümünü yansıtmasıyla ön plana çıktı. Örneğin Karsan, fuar kapsamında “seviye 4” Otonom e-JEST’in tanıtımını gerçekleştirmişti.
Bu arada Busworld, önümüzdeki yıl Türkiye'ye geliyor. Busworld Türkiye 2026, 17 - 19 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Karsan, Anadolu Isuzu Otomotiv, BMC Otomotiv, Bozankaya, Habaş, Iveco, Mercus- Bus ve Otokar Otomotiv gibi büyük üreticilerin fuarda yer alması bekleniyor.
