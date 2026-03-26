Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye'de en eski evcil köpek kalıntıları bulundu: Tarih 5.000 yıl geriye çekildi

    Uluslarası bir araştırma ekibi, Avrupa ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde benzer dönemlere tarihlenen çok sayıda köpek kalıntısı tespit etti. Böylece ilk köpeklere ait kanıtlar 5000 yıl geriye gitti.

    17 farklı kurumdan uzmanların yer aldığı araştırma ekibi, Avrupa ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde benzer dönemlere tarihlenen çok sayıda köpek kalıntısı tespit etti. Bu bulgular, köpeklerin yaklaşık 14.000 yıl önce geniş bir coğrafyaya yayılmış olduğunu gösteriyor. O dönemde insanlar henüz tarıma geçmemiş, tamamen avcı-toplayıcı yaşam sürüyordu.

    Bilim insanları uzun zamandır köpeklerin gri kurtlardan evrimleştiğini biliyor ve bu sürecin Son Buzul Çağı civarında gerçekleştiğini düşünüyorlardı. Ancak bugüne kadar tarım öncesi arkeolojik alanlardan elde edilen kanıtlar oldukça sınırlı ve doğrulanması zordu. Evcilleştirmenin ilk aşamalarında köpek ve kurt iskeletleri neredeyse ayırt edilemiyor: davranışsal farklılıklar ise arkeolojik kayıtlarda iz bırakmıyordu.

    Pınarbaşı'nda 15.800 yıllık köpek fosili bulundu

    Önceki çalışmalar genellikle kısa DNA parçaları ve kemik ölçümleri üzerinden değerlendirme yaparken, bu yeni araştırmada Üst Paleolitik dönem kazılarından elde edilen örneklerin tüm genomları incelendi. Çalışmaya Türkiye’deki Pınarbaşı kaya sığınağı (yaklaşık 15.800 yıl öncesi), Birleşik Krallık’taki Gough Mağarası (yaklaşık 14.300 yıl öncesi) ve Sırbistan’daki iki Mezolitik alan (11.500–7.900 ve yaklaşık 8.900 yıl öncesi) dahil edildi. Araştırmacılar, bu genomları dünya genelinden 1.000’den fazla modern ve antik köpek ve kurt örneğiyle karşılaştırdı.

    Köpeklerin tarihi 5.000 yıl geriye gitti

    Analizler, bu kemiklerin gerçekten köpeklere ait olduğunu ve en az 14.300 yıl önce Batı Avrasya genelinde yaygın olduklarını doğruladı. Bu keşif, köpeklerin en erken doğrudan kanıtını 5.000 yıl daha geriye çekmekle kalmıyor, aynı zamanda köpeklerle kurtların en az 16.000 yıl önce hem biyolojik hem de insanlarla ilişkileri açısından net biçimde ayrıştığını gösteriyor. Bu da köpeklerin evcilleştirilmesinin, diğer bitki ve hayvanların evcilleştirilmesinden 10.000 yıldan fazla önce, Son Buzul Çağı sırasında (24.000 yıl önce) gerçekleşmiş olabileceğini ortaya koyuyor.

    Bu Paleolitik köpekler genetik olarak birbirine oldukça benzerdi ve 18.500 ile 14.000 yıl önce bölgede hızla yayılan bir popülasyona aitti. Günümüz Avrupa ve Orta Doğu köpek ırklarının (örneğin boxer ve saluki) atalarına, Sibirya kurdu gibi Arktik ırklardan daha yakın akraba oldukları belirlendi. Bu da günümüzdeki ana köpek genetik hatlarının Üst Paleolitik dönemde şekillenmiş olduğunu düşündürüyor.

    Araştırmanın bir diğer dikkat çekici sonucu, birbirinden 4.000 kilometreden fazla uzak bölgelerde yaşamış bu erken köpeklerin genetik açıdan şaşırtıcı derecede yakın olmasıydı. Bu durum, ilk köpeklerin ortaya çıktıktan sonra Avrupa genelinde hızla yayıldığını gösteriyor.

    Bu köpeklerin Paleolitik topluluklardaki rolü henüz tam olarak bilinmese de, kalıntılar farklı genetik ve kültürel özelliklere sahip avcı-toplayıcı gruplarla birlikte bulundu. Bu da köpeklerin yayılmasının, Epigravettian ve Magdalenian gibi toplulukların göçleri ve etkileşimleriyle bağlantılı olabileceğini düşündürüyor.

    Ayrıca yapılan izotop analizleri, Pınarbaşı’ndaki insanların köpekleri muhtemelen balıkla beslediğini ortaya koydu. Bunun yanı sıra köpeklerin bilinçli şekilde gömülmüş olması, insanlarla aralarında yakın bir bağ bulunduğunu gösteriyor. Benzer bulgular Gough Mağarası ve Almanya’daki bir alanda da tespit edildi; bu da köpeklerin Paleolitik topluluklarda kültürel bir öneme sahip olabileceğini düşündürüyor.

    Kaynakça https://www.ox.ac.uk/news/2026-03-25-oldest-genetic-evidence-domestic-dogs-identified-europe-and-t-rkiye https://www.nature.com/articles/s41586-026-10170-x
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 2 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel astra h paket sıralaması suzuki swift 1.2 hybrid yorumlar ford transit 350 l ile 350 lf arasındaki fark muhabbet kuşu can çekişiyor ne yapmalıyım kırmızı reçeteli ilaç kullananlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum