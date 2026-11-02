Türkiye’de 15 yaş altına sosyal medya yasağı resmen başladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırlaması ve güvenlik kurallarını içeren yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacak. 15-18 yaş grubundaki kullanıcılar ise yaşlarına uygun, daha sıkı gizlilik ve güvenlik kurallarıyla korunan ayrı bir hizmet kapsamına alınacak.

Yeni hesaplarda yaş doğrulaması zorunlu olacak

10 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik, Türkiye'den erişilebilen yerli ve yabancı sosyal ağ sağlayıcılarını kapsıyor.

Yönetmelik kapsamında yeni hesap açılışlarında yaş doğrulaması yapılması zorunlu olacak. Mevcut hesapların ise en geç 31 Mart 2027 tarihine kadar yaş doğrulama işlemini tamamlaması gerekecek.

Yaş doğrulaması yalnızca turkiye.gov.tr adresi ve resmi e-Devlet uygulaması üzerinden yapılabilecek. Bu süreçte kullanıcıların kimlik bilgileri yerine yaş sınırlarını karşılayıp karşılamadıklarını gösteren bir doğrulama belirteci kullanılacak.

Belirteçte kullanıcının 15 yaşını doldurup doldurmadığı ve 18 yaşına ulaşıp ulaşmadığı bilgileri yer alacak. Tam yaş, sosyal medya kullanıcı adı veya kişiyi tanımlamaya yarayabilecek diğer bilgiler belirtece dahil edilmeyecek.

Platformlar, hizmetin devamı sırasında da yaş doğrulaması yapabilecek. Bir hesabın doğrulanmış yaş aralığına uygun kullanılmadığına dair makul şüphe oluşması halinde hesap askıya alınabilecek ve yeniden doğrulama istenebilecek.

15-18 yaş grubuna özel sosyal medya hizmeti

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Yönetmelik, 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşına ulaşmamış kullanıcılar için ayrı bir hizmet modeli getiriyor. Bu gruptaki çocukların hesapları varsayılan olarak gizli olacak ve herkese açık hesaba dönüştürülemeyecek. Takipçi ve takip edilen hesap listeleri de yalnızca hesap sahibi tarafından görülebilecek.

Platformların çocuklara sunduğu içerik, reklam ve diğer hizmetlerde yaş, gelişim düzeyi ve çocuğun üstün yararı gözetilecek. Çocukların fiziksel, psikolojik ve duygusal gelişimine zarar verebilecek içeriklere maruz kalmasını azaltmak için filtreleme ve öneri sistemi ayarları uygulanacak.

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Ayrıca bağımlılık oluşturabilecek özelliklere izin verilmeyecek. Sonsuz kaydırma gibi kullanıcıların platformda daha uzun süre kalmasını teşvik eden tasarımlar ve bağımlılık yapıcı unsurlar çocuklara sunulamayacak.

Mesajlaşma ve içerik paylaşımına kısıtlamalar

Çocuk hesaplarında iletişim ve içerik paylaşımı da sınırlandırılacak. Yalnızca çocuğun takip ettiği hesaplar kendisine mesaj gönderebilecek. Mesajlarda okundu bilgisi gösterilmeyecek ve çocuklar canlı yayın açamayacak.

Çocukların profil fotoğrafları, hesap bilgileri ve paylaşımları için başkalarının ekran görüntüsü almasını önleyici teknik tedbirler uygulanacak. Ayrıca çocuk hesapları diğer kullanıcılara takip önerisi olarak sunulamayacak; çocuklara da başka hesaplar önerilmeyecek.

Platformlar, çocuk hesaplarını telefon rehberleri, kişi listeleri, e-posta adres defterleri veya diğer uygulamalardaki arkadaş ve takip listeleriyle eşleştiremeyecek. Çocukların kişisel verileri profilleme ve kişiselleştirilmiş reklam amacıyla da kullanılamayacak.

Sosyal medya platformları, ebeveynlerin çocuklarının hesaplarını ve kullanım alışkanlıklarını yönetebilmesini sağlayan kontrol araçları sunmak zorunda olacak.

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