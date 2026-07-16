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    Türkiye’de 3,2 milyon kişinin 140 milyarlık kripto yatırımı var

    Türkiye'deki kripto para piyasasının büyüklüğü ilk kez resmi verilerle açıklandı. Türkiye'de aktif 3,2 milyon yatırımcının toplam 140,76 milyar TL'lik kripto varlığı bulunuyor.

    Türkiye’de 3,2 milyon kişinin 140 milyarlık kripto yatırımı var Tam Boyutta Gör
    Türkiye'deki kripto para piyasasının büyüklüğüne ilişkin resmi veriler ilk kez açıklandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), kripto varlık platformlarının veri akışı sağlamak zorunda olduğu Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi (KVMKS) üzerinden topladığı verileri kamuoyuyla paylaşmaya başladı. Böylece Türkiye'deki aktif kripto yatırımcı sayısı ve toplam kripto varlık büyüklüğü ilk kez resmi olarak ortaya konmuş oldu. Veriler günlük olarak güncellenerek mkk.com.tr adresinden kamuoyunun erişimine açık olacak.

    Türkiye'nin kripto para hacmi 140,76 milyar TL

    MKK'nin yayımladığı verilere göre Türkiye'de 16 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 43 farklı kripto varlık platformunda toplam 3 milyon 237 bin 262 yatırımcının aktif kripto varlık bakiyesi bulunuyor. Bu yatırımcıların sahip olduğu kripto varlıkların toplam piyasa değeri ise 140,76 milyar TL olarak açıklandı.

    Küresel hacmin yalnızca %0,14'ünü oluşturuyor

    Güncel kurla yaklaşık 3 milyar dolara karşılık gelen bu büyüklük, 2,21 trilyon dolarlık küresel kripto varlık piyasasının yalnızca yüzde 0,14'ünü oluşturuyor. Bu tablo, Türkiye'nin yüksek yatırımcı sayısına sahip olmasına karşın, yatırım büyüklüğü bakımından küresel kripto piyasasında henüz sınırlı bir paya sahip olduğunu gösteriyor.

    Kripto para yatırımcı sayısı Borsa İstanbul’un yarısına ulaştı

    MKK verileri, kripto varlık yatırımı ile borsa yatırımı arasındaki farkı da gözler önüne seriyor. Kripto varlık yatırımı yapan kullanıcı sayısı, Borsa İstanbul’da yatırım yapan sayının yarısını yakalamış durumda. Aktif kripto varlık bakiyesine sahip 3,2 milyon yatırımcı bulunurken, Borsa İstanbul'da aktif hisse senedi bakiyesi bulunan yatırımcı sayısı 6,8 milyon seviyesinde. Bu veriler, kripto varlıkların Türkiye'de giderek daha geniş bir yatırımcı kitlesi tarafından benimsendiğini ortaya koyuyor.

    Yatırım büyüklüğünde ise hisse senedi piyasası açık ara önde yer alıyor. Borsa İstanbul'da açık ve halka kapalı payların toplam değeri 22,61 trilyon TL'ye ulaşırken, kripto varlıkların toplam değeri 140,76 milyar TL seviyesinde. Borsa İstanbul'daki hisse senedi yatırımlarının toplam büyüklüğü, kripto varlık piyasasından yaklaşık 161 kat daha fazla.

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    XanthiN 20 saat önce

    Aman dikkat

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