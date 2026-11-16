Türkiye'de araç satışları ekimde çakıldı: İşte en çok tercih edilen markalar

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Oynat Türkiye'de yeni araç kayıtları ekim ayında yıllık bazda yüzde 26,8 düşerek 130 bin seviyesine geriledi. Düşüşe rağmen elektrikli ve hibrit araçların yükselişi sürdü. Yılın ilk on ayında trafiğe çıkan otomobillerin yarıdan fazlasını elektrikli ve hibrit modeller oluşturdu. Ekim ayının en çok tercih edilen markası Renault olurken, onu yerli otomobil Togg ve Volkswagen takip etti. Böylece Türkiye'deki toplam trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyon sınırını aşmış oldu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 azalarak 130 bin 697'ye geriledi. Yılın ilk 10 ayında kaydedilen toplam taşıt sayısı ise 1,6 milyon seviyesinde kaldı.

Ekim ayında düşüş sert oldu

TÜİK verilerine göre ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 18,8 azaldı. Yeni kayıtların yüzde 47,5'ini otomobiller oluştururken motosikletler yüzde 36,4 ile ikinci sırada yer aldı. Kamyonetlerin payı yüzde 10,4, kamyonların yüzde 2,2, traktörlerin yüzde 2 oldu. Minibüsler yüzde 0,9, otobüsler yüzde 0,5 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1 pay aldı.

Eylül ayına göre değerlendirildiğinde kamyon kayıtlarında yüzde 11,6, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 1,2 artış yaşandı. Diğer taşıt türlerinde ise düşüş görüldü. Motosiklet kayıtları yüzde 34,4 ile en sert gerilemeyi kaydederken otobüslerde yüzde 28,8, minibüslerde yüzde 20,8, kamyonetlerde yüzde 16,5, traktörlerde yüzde 5,4 ve otomobillerde yüzde 3,5 düşüş gerçekleşti.

Ekim 2025'e kıyasla özel amaçlı taşıt kayıtları yüzde 36,8 artarken kamyonetlerde yüzde 33,2, otomobillerde yüzde 29,1 ve traktörlerde yüzde 28,4 azalma yaşandı. Motosiklet kayıtları yüzde 22,6, minibüsler yüzde 12,3, kamyonlar yüzde 11,2 ve otobüsler yüzde 8,8 geriledi. Böylece yıllık bazda en büyük düşüş kamyonet kayıtlarında görüldü.

Türkiye'deki toplam araç sayısı 35,2 milyona ulaştı

Yeni araç kayıtlarındaki gerilemeye rağmen Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı artmaya devam etti. Ekim ayı sonu itibarıyla trafikteki toplam taşıt sayısı 35 milyon 189 bin 866 olarak kayıtlara geçti.

Bu araçların yüzde 51,7'sini otomobiller oluşturdu. Motosikletlerin payı yüzde 21,9, kamyonetlerin yüzde 14,2 ve traktörlerin yüzde 6,7 oldu. Kamyonlar yüzde 3, minibüsler yüzde 1,6, otobüsler yüzde 0,6 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,3 pay aldı.

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Öte yandan ekim ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı 18 milyon 191 bin 90 otomobil bulunuyor. Mevcut otomobil parkının yüzde 31,9'unu dizel, yüzde 31'ini benzinli ve yüzde 29'unu LPG'li modeller oluşturuyor. Hibrit otomobillerin payı yüzde 5,2, tamamen elektrikli otomobillerin payı ise yüzde 2,8 seviyesinde.

Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 727 bin 317 otomobilin yakıt türlerine göre dağılımında benzinli modeller yüzde 40,4 ile ilk sırada yer aldı. Hibrit otomobiller yüzde 32,1 pay alırken elektrikli otomobillerin oranı yüzde 19,1 oldu. Dizel otomobiller yüzde 7, LPG'li otomobiller ise yüzde 1,4 pay aldı.

Bu veriler, yılın ilk 10 ayında kaydedilen yeni otomobiller arasında elektrikli ve hibrit modellerin toplam payının yüzde 51,2'ye ulaştığını gösteriyor.

Renault öne çıktı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 62 bin 97 otomobilin markalara göre dağılımında Renault ilk sırada yer aldı. Renault, yüzde 14,5'lik payla ekim ayında en fazla yeni otomobil kaydı gerçekleştirilen marka oldu.

Renault'yu yüzde 11,7 ile Togg, yüzde 11,1 ile Volkswagen takip etti. Hyundai yüzde 8,2'lik payla dördüncü, Toyota ise yüzde 5,6 ile beşinci sırada yer aldı.

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