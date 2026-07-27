Türkiye'de barajlar doldu, hidroelektrik üretimi rekor kırdı

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Türkiye'de bu yıl artan yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı ve hidroelektrik üretimi son yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Barajlara gelen su miktarı hem geçen yılı hem de uzun yıllar ortalamasını geride bırakırken hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimindeki payı yüzde 32'nin üzerine yükseldi.

Baraj doluluk oranı yüzde 71,3'e çıktı

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) Su Raporları'na göre, 19 Temmuz itibarıyla baraj doluluk oranı yüzde 71,3 olarak ölçüldü. Aynı oran 2024'te yüzde 61,4, geçen yıl ise yüzde 51,7 seviyesindeydi.

Temmuz verilerine göre barajlardaki toplam aktif su miktarı 72,53 milyar metreküpe ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 30,24 milyar metreküp olan su girişi, bu yıl yüzde 139,9 artış gösterdi.

Hidroelektrik üretiminde yüzde 68 artış

Su kaynaklarındaki artış elektrik üretimine de yansıdı. Yılın ilk altı ayında hidroelektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 33,9 milyar kilovatsaattan 57 milyar kilovatsaate yükseldi. Böylece hidroelektrik santrallerinin Türkiye'nin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 32'yi aştı.

Temmuzun ilk 19 gününde ana havza barajlarına 3 milyar 436 milyon 829 bin metreküp su geldi. Günlük bazda en yüksek giriş 1 Temmuz'da 217,4 milyon metreküp, en düşük giriş ise 16 Temmuz'da 147,2 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

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Artan su miktarından Keban, Deriner, Altınkaya, Hirfanlı, Boyabat, Oymapınar ve Alpaslan-1 başta olmak üzere çok sayıda büyük hidroelektrik santrali faydalandı. Bu yıl barajlara ulaşan su miktarı, 55,93 milyar metreküplük uzun yıllar ortalamasını da geride bıraktı. Ayrıca yılın ilk yedi ayında 37,18 milyar metreküplük program hedefinin yüzde 195,1'ine ulaşılırken uzun yıllar ortalamasının da yüzde 29,7 üzerine çıkıldı.

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