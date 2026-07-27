Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye'de barajlar doldu, hidroelektrik üretimi rekor kırdı

    Artan yağışlarla dolan barajlar, Türkiye'de hidroelektrik üretimini son yılların en yüksek seviyelerine taşıdı. Elektrik üretiminde HES'lerin payı yüzde 32’yi aştı.

    Türkiye'de barajlar doldu, hidroelektrik üretimi rekor kırdı Tam Boyutta Gör

    Türkiye'de bu yıl artan yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı ve hidroelektrik üretimi son yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Barajlara gelen su miktarı hem geçen yılı hem de uzun yıllar ortalamasını geride bırakırken hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimindeki payı yüzde 32'nin üzerine yükseldi.

    Baraj doluluk oranı yüzde 71,3'e çıktı

    Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) Su Raporları'na göre, 19 Temmuz itibarıyla baraj doluluk oranı yüzde 71,3 olarak ölçüldü. Aynı oran 2024'te yüzde 61,4, geçen yıl ise yüzde 51,7 seviyesindeydi.

    Temmuz verilerine göre barajlardaki toplam aktif su miktarı 72,53 milyar metreküpe ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 30,24 milyar metreküp olan su girişi, bu yıl yüzde 139,9 artış gösterdi.

    Hidroelektrik üretiminde yüzde 68 artış

    Su kaynaklarındaki artış elektrik üretimine de yansıdı. Yılın ilk altı ayında hidroelektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 33,9 milyar kilovatsaattan 57 milyar kilovatsaate yükseldi. Böylece hidroelektrik santrallerinin Türkiye'nin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 32'yi aştı.

    Temmuzun ilk 19 gününde ana havza barajlarına 3 milyar 436 milyon 829 bin metreküp su geldi. Günlük bazda en yüksek giriş 1 Temmuz'da 217,4 milyon metreküp, en düşük giriş ise 16 Temmuz'da 147,2 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

    Artan su miktarından Keban, Deriner, Altınkaya, Hirfanlı, Boyabat, Oymapınar ve Alpaslan-1 başta olmak üzere çok sayıda büyük hidroelektrik santrali faydalandı. Bu yıl barajlara ulaşan su miktarı, 55,93 milyar metreküplük uzun yıllar ortalamasını da geride bıraktı. Ayrıca yılın ilk yedi ayında 37,18 milyar metreküplük program hedefinin yüzde 195,1'ine ulaşılırken uzun yıllar ortalamasının da yüzde 29,7 üzerine çıkıldı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hyundai excel kapasitör ne işe yarar yağ yakmayı önleyen motor yağı egr iptali sonrası sorunlar suzuki swift 1.3 glx

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum