Türkiye’den enerji hamlesi: Batarya üretimi “stratejik öncelik” kapsamına alındı

Stratejik ürün listesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından dışa bağımlılığı azaltmak, yerli üretim kapasitesini artırmak ve cari açığı düşürmek amacıyla belirlenen kritik sanayi başlıklarını kapsıyor. Bu kapsamda yer alan ürünler, çeşitli teşvik ve destek mekanizmalarından yararlanabiliyor. Batarya teknolojilerinin bu listeye dahil edilmesi, enerji dönüşümü ve sanayi politikası açısından doğrudan öncelik alanlarından biri haline geldiğini gösteriyor.
Odak, enerji depolama olabilir
2035 hedefleri kapsamında ise iki saatlik depolama süresiyle toplam 7,5 GW batarya kapasitesi planlanıyor. Bu tablo, özellikle şebeke ölçekli enerji depolama sistemlerinin Türkiye’nin enerji dönüşümünde kritik bir rol üstleneceğini ortaya koyuyor.
LFP teknolojisi öne çıkıyor
Büyük ölçekli enerji depolama sistemlerinde LFP teknolojisinin öne çıkmasının temel nedeni güvenlik, maliyet ve uzun çevrim ömrü olarak öne çıkıyor. LFP bataryalar, NMC kimyasına göre daha düşük termal kaçak riski taşırken daha uzun kullanım ömrü ve daha düşük üretim maliyeti sunuyor.
Enerji yoğunluğunun daha düşük olması, elektrikli araçlar gibi hareketli sistemlerde dezavantaj oluştururken sabit şebeke uygulamalarında bu sınırlama kritik bir etki yaratmıyor. Bu nedenle LFP, özellikle büyük ölçekli BESS (Battery Energy Storage System) projelerinde daha uygun bir çözüm olarak değerlendiriliyor.
Resmi Gazete’de yer alan düzenleme, yalnızca genel çerçeveyi değil batarya teknolojilerinin teknik sınıflandırmasını da kapsıyor. Buna göre LFP tabanlı hücreler 4,9V altı, 400V altı ve 400V üstü olmak üzere üç ayrı kategori altında stratejik ürün listesine dahil edildi. Bu yapı, teşviklerin yalnızca düşük güçlü uygulamalara değil, aynı zamanda yüksek voltajlı şebeke sistemleri ve modern elektrikli araç mimarilerine de uygulanabileceğini ortaya koyuyor.
Ayrıca prizmatik, kese (pouch) ve silindirik gibi farklı hücre formlarının tamamı kapsama dahil edilirken lityum iyon bataryaların farklı türevleri de düzenleme çerçevesinde stratejik başlık altında değerlendiriliyor.
Elektrikli araç pazarında ise LFP ve NMC kimyaları farklı kullanım alanlarında konumlanmaya devam ediyor. NMC bataryalar yüksek enerji yoğunluğu sayesinde uzun menzil gerektiren modellerde tercih edilirken LFP bataryalar maliyet avantajı ve güvenlik özellikleri nedeniyle özellikle giriş ve orta segment araçlarda daha fazla kullanılıyor.
