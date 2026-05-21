    Türkiye’de Bitcoin ATM’leri tamamen yasaklandı

    Yatırımcıların cüzdanlarındaki kripto varlıkları paraya dönüştürerek çekebildikleri Bitcoin ATM’leri ülkemizde tamamen yasaklandı. Sebebi ise risk oluşturması    

    Geçtiğimiz yıllarda kara para aklama ve terörizmin finansmanının engellenmesi konusunda uluslararası FATF standartlarına uymak için tedbirler alan Türkiye, kripto paralara da neşter vurmuştu. Yerli borsaların SPK onayı alması, varlık transferlerinde 48 saat bekleme süresi, transfer limitleri, kullanıcı bilgilerinin kolluk kuvvetleri ile paylaşılması gibi tedbirler alınmıştı.

    Bitcoin ATM’leri de nasibini aldı

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris’te düzenlenen “No Money for Terror” Bakanlar Konferansı’nda yaptığı açıklamada kripto varlıkların terör finansmanı açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirterek Bitcoin ATM’lerinin tamamen yasaklandığını duyurdu.

    Şimşek alınan bu kararın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede kararlı bir mücadeleye işaret ettiğini vurgularken, 2021’den itibaren kripto hizmet sağlayıcılarının yükümlülük kapsamına alındığını ve lisanslama şartlarının devreye sokulduğunu ifade etti.

    Ayrıca Şimşek, kripto varlıkların anlık olarak yurt dışına transfer edilebilmesi ve kullanıcı kimliklerinin de gizlenebilmesi sebebiyle terör finansörlerinin suistimaline uğradığını dile getirdi. Yine şüpheli dijital cüzdanların tespiti halinde bilgi paylaşımının haftalar değil saatler içinde yapılması gerektiğini vurguladı.

