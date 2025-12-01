Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    15 yaş altına sosyal medya kullanımı yasaklanıyor

    Sosyal medya kullanımının neredeyse 10 yaş seviyesine kadar inmesi hükümeti harekete geçirdi. 15 ya da 16 yaş altı kullanıcıların sosyal medyaya girmesi yasaklanıyor.

    Sosyal medya Tam Boyutta Gör
    Son dönemde Avrupa’da ve farklı ülkelerde çocukların sosyal medyaya erişiminin engellenmesine yönelik çalışmalar dikkat çekerken ülkemizde de ilk adımlar atıldı. Hazırlıkların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. 

    Sosyal medya kullanım yaşı kaç olacak?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu ile yapılan görüşmede çocukları dijital ortamların zararlarından korumak amacıyla sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirmeye hazırlandıklarını açıkladı. 

    Yeni düzenlemeye göre, 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına girmesi tamamen yasaklanacak. Taslak, hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ortaklaşa hazırlanıyor.  

    Taslağa göre 13 yaş altındaki kullanıcıların sosyal medya erişimi tamamen engellenirken, 13-16 yaş arasındaki kullanıcılar için ebeveyn izni ve denetimini zorunlu hale geliyor. Yaş sınırı konusunda 15 ya da 16 konusunda bir esneklik olabilir. Ebeveynlere bu konuda özel bir dijital onay sistemi düşünülürken platformlara yaş doğrulama sistemleri kurma zorunluluğu da getirilecek.  

    Yasağın nasıl uygulanacağı merak konusu. Uzmanlar, yaş doğrulamanın teknik olarak zor olduğunu, ancak kimlik doğrulama gibi yöntemlerin gündeme gelebileceğini söylüyor. Sosyal medya şirketlerine ciddi yaptırımlar ve para cezaları da gündemde. Düzenlemenin 2026 yılı başında Meclis’e sunulması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 2 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 2 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 2 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 2 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 2 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 2 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 2 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 2 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.4 fire motor biyometrik fotoğraf tarihi nasıl anlaşılır ford connect paket sıralaması araç tamir süresi 45 günü geçerse ne olur ayran içtikten kaç saat sonra balık yenir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A16
    GIGABYTE GAMING A16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum