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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Türkiye'de 11-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 63'ü üretken yapay zeka kullanıyor. TÜİK araştırmasına göre kız çocuklarında kullanım oranı yüzde 65'i aşıyor. Çocukların büyük bir çoğunluğu bu araçları yüzde 88 gibi yüksek bir oranla eğitim ve okul ödevleri için tercih ediyor. Güncel veriler, genel internet kullanımının ise yüzde 92'ye ulaştığını gösteriyor. Öte yandan çalışma, çocukların yaklaşık yüzde 10'unun siber zorbalıkla karşılaştığını da gözler önüne seriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre 11-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 63'ü üretken yapay zeka araçlarını kullanıyor. Kız çocuklarında bu oran yüzde 65,5'e yükselirken erkek çocuklarda yüzde 60,6 olarak ölçüldü.

Yapay zeka kullanımında eğitim ilk sırada

Çocukların bilişim teknolojilerini kullanım alışkanlıklarını inceleyen araştırma, bu yıl kapsam bakımından da genişletildi. Önceki yıllarda 6-15 yaş grubunu ele alan çalışma, 2026 itibarıyla 6-17 yaş arasındaki çocukları kapsayacak şekilde güncellendi. Ayrıca ilk kez 11-17 yaş grubundaki çocukların üretken yapay zeka kullanımına ve siber zorbalık deneyimlerine ilişkin veriler de araştırmaya dahil edildi.

Üretken yapay zeka kullanan çocukların bu teknolojiyi hangi amaçlarla tercih ettiği incelendiğinde, yüzde 88,1 ile örgün eğitim ilk sırada yer aldı. Özel amaçlarla yapay zeka kullanan çocukların oranı ise yüzde 58,6 oldu. Veriler, çocukların üretken yapay zeka araçlarını ağırlıklı olarak eğitim süreçlerinde değerlendirdiğini gösteriyor.

Araştırmada yapay zeka kullanmayan çocukların gerekçeleri de ele alındı. Buna göre en yaygın neden, yüzde 68,9 ile yapay zekanın varlığından haberdar olmamak oldu. Çocukların yüzde 21,1'i bu teknolojiye ihtiyaç duymadığını, yüzde 18,7'si nasıl kullanacağını bilmediğini belirtti. Gizlilik, güvenlik veya emniyet endişeleri nedeniyle yapay zeka kullanmayanların oranı ise yüzde 16,1 olarak kaydedildi.

Çocukların yüzde 92,7'si internet kullanıyor

Araştırmanın diğer sonuçları, internet ve dijital cihazların çocukların günlük yaşamında ne kadar yaygınlaştığını ortaya koydu. Türkiye'de 6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 92,7'si internet kullanıyor. Bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 86,6'ya, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 96,9'a ulaşıyor.

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Cep telefonu veya akıllı telefon kullanan çocukların oranı yüzde 80,1 olarak belirlendi. Yaş gruplarına göre bakıldığında bu oran 6-10 yaş arasında yüzde 66,2, 11-17 yaş arasında yüzde 89,8 oldu. Telefon kullanan çocukların yüzde 97,4'ü cihazlarını düzenli olarak kullandığını bildirdi.

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Düzenli telefon kullanan çocukların yüzde 37,8'i cihazlarını en az 30 dakikada bir kontrol ettiğini belirtti. Bu oran küçük yaş grubunda yüzde 17,2 iken 11-17 yaş grubunda yüzde 48'e yükseldi. Telefonun kullanım amaçlarında ise 6-10 yaş grubunda yüzde 73,3 ile oyun oynama, 11-17 yaş grubunda yüzde 87,8 ile internette gezinme ilk sırada yer aldı.

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Düzenli internet kullanan çocukların yüzde 53'ü hafta içi, yüzde 63,4'ü ise hafta sonu günde en az iki saatini internette geçiriyor.

Çocukların internet kullanımında yüzde 86,2 ile video izleme ilk sırada bulunuyor. Ders çalışma, ödev veya sunum hazırlama yüzde 80,3 ile ikinci sırada yer alırken sosyal medya kullanımı yüzde 75,1 ile üçüncü sırada geliyor. Çevrim içi ders veya kurslara katılım ise yüzde 17,9 ile en az tercih edilen internet faaliyetlerinden biri oldu.

Çocukların yüzde 69,8'i sosyal medya kullanıyor

Araştırmaya göre 6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 69,8'i sosyal medya platformlarını kullanıyor. Erkek çocuklarda bu oran yüzde 71,4, kız çocuklarında ise yüzde 68,1 olarak ölçüldü. Sosyal medya kullanımı 6-10 yaş grubunda yüzde 50,2 iken 11-17 yaş grubunda yüzde 83,4'e çıkıyor.

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Dijital oyun oynayan çocukların oranı ise yüzde 68,1 oldu. Erkek çocukların yüzde 77,4'ü dijital oyun oynadığını belirtirken kız çocuklarında bu oran yüzde 58,2 olarak kaydedildi. 6-10 yaş grubunda yüzde 69,1, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 67,3'lük bir kullanım söz konusu.

Dijital oyun oynayan çocukların yüzde 92,7'si düzenli olarak oyun oynadığını bildirdi. En çok tercih edilen oyun türü yüzde 48,1 ile macera-aksiyon oldu. Strateji ve taktik oyunları yüzde 44,5, spor oyunları ise yüzde 41,6 oranında tercih edildi.

Çocukların dijital cihazlar karşısında geçirdiği sürenin günlük yaşamlarına etkileri de araştırıldı. Katılımcıların yüzde 48,3'ü ekran başında geçirdikleri süre nedeniyle daha az kitap okuduklarını söyledi. Daha az ders çalıştığını belirtenlerin oranı yüzde 42,2 oldu.

Çocukların yüzde 33'ü aileleriyle daha az vakit geçirdiklerini, yüzde 26,8'i arkadaşlarıyla yüz yüze daha az görüştüklerini ve daha az oyun oynadıklarını ifade etti. Daha az uyuduğunu belirten çocukların oranı ise yüzde 25,4 olarak ölçüldü.

Çocukların yüzde 10,2'si siber zorbalığa maruz kaldı

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TÜİK araştırmasında ilk kez ele alınan konulardan biri de çocukların çevrim içi ortamlarda karşılaştığı siber zorbalık oldu. Verilere göre çocukların yüzde 10,2'si siber zorbalığa maruz kaldığını bildirdi. Siber zorbalık yaptığını belirten çocukların oranı yüzde 4,6, bu tür olaylara tanıklık edenlerin oranı ise yüzde 23,6 oldu.

Siber zorbalığa maruz kalan 11-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 73,3'ü, kendilerine zorbalık yapan kişinin yüz yüze tanıdıkları bir arkadaş veya akranları olduğunu söyledi. Zorbalığın gerçekleştiği dijital ortamlar arasında yüzde 56,5 ile anlık mesajlaşma uygulamaları ilk sırada yer aldı. Telefonlara gönderilen SMS ve benzeri mesajlar yüzde 51,1, sosyal medya platformları yüzde 40,7 oranında bildirildi.

İnternet oyunları yüzde 24,9, cep telefonu aramaları yüzde 20,6 ve sohbet odaları yüzde 16,3 ile diğer zorbalık ortamları oldu.

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Karşılaşılan zorbalık türlerinde ise kırıcı veya incitici mesajlar öne çıktı. Siber zorbalığa maruz kalan çocukların yüzde 80,3'ü bu tür mesajlar aldığını belirtti. Çocuklar hakkında kırıcı veya incitici mesajların başkalarına gönderilmesi ya da herkesin görebileceği şekilde paylaşılması yüzde 20,3 oranında görüldü. Asılsız söylenti ve hikayelerin yayılması ise yüzde 15,8 olarak kaydedildi.

Çocuklara siber zorbalığa maruz kalma nedenleri hakkındaki düşünceleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 60,4'ü davranış biçimlerini, yüzde 33,1'i fiziksel özelliklerini veya dış görünüşlerini neden olarak gösterdi. Ailenin memleketi veya kökeni yüzde 4,4, maddi durum yüzde 2,4, engellilik durumu ise yüzde 1,7 oranında belirtildi. Çocukların yüzde 9,4'ü diğer yanıtını verdi.

Eğitimine devam eden 11-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 28,1'i siber zorbalığa maruz kalma, siber zorbalık yapma veya bu tür olaylara tanıklık etme durumlarından en az birini yaşadı.

Bu deneyimlerin okula devam üzerindeki etkisi incelendiğinde, çocukların yüzde 7,8'i eğitim hayatlarının etkilendiğini belirtti. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde ise kız çocukları daha fazla etkilendi. Siber zorbalığın okula devam durumunu etkilediğini söyleyenlerin oranı erkek çocuklarda yüzde 5,3, kız çocuklarında yüzde 10,5 oldu.

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Yapay Zeka Haberleri

Türkiye'de çocukların yüzde 63'ü yapay zekayı kullanıyor

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