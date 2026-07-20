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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre 2026 yılının ilk altı ayında elektrikli araçların şarj hizmeti kapsamında tükettiği elektrik miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153,5 artarak 392 bin 252 megavatsaate (MWh) yükseldi. Aynı dönemde şarj işlemi sayısı ve toplam şarj süresinde de dikkat çekici artışlar yaşandı.

Şarj işlemleri 15,4 milyonu geçti

EPDK tarafından paylaşılan verilere göre yılın ilk altı ayında şarj ağı işletmeci lisansına sahip şirketlerin işlettiği istasyonlarda 15 milyon 408 bin 578 şarj işlemi gerçekleştirildi. Toplam şarj süresi ise 17 milyon 569 bin 444 saate ulaştı.

Bu süreçte şarj hizmeti kapsamında 392 bin 252 MWh elektrik tüketimi gerçekleşirken şarj hizmeti sunulan kurulu şarj noktası (soket) sayısı 45 bin 97 olarak kaydedildi.

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Geçen yılın aynı döneminde ise 7 milyon 838 bin 168 şarj işlemi, 7 milyon 400 bin 977 saatlik toplam şarj süresi ve 154 bin 723 MWh elektrik tüketimi gerçekleşmişti. Böylece yıllık bazda şarj işlemi sayısı yüzde 96,6, toplam şarj süresi yüzde 137,4 ve elektrik tüketimi yüzde 153,5 arttı.

Türkiye'deki şarj noktası sayısı 45 bin 660'a ulaştı

Bu içerik yazıldığı sırada henüz EPDK Haziran ayı verilerini paylaşmamıştı ancak kurumun Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı İbrahim Öz'ün paylaştığı verilere göre, 2024 yılı başında 12 bin 84 olan şarj noktası sayısı 2025 yılı başında 26 bin 462'ye yükselirken, bugün itibarıyla 45 bin 660'a ulaştı.

Mevcut altyapının 19 bin 903'ünü DC, 25 bin 731'ini AC ve 26'sını mobil şarj noktaları oluşturuyor. Mayıs ayı verilerinde DC ve AC soket sayısı sırasıyla 19 bin 541 ve 25 bin 634’tü.

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Türkiye'de elektrikli araç furyası: Şarj tüketimi yüzde 153 arttı

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