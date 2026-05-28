    Türkiye’de elektrikli araç şarj altyapısı büyümeyi sürdürüyor: Soket sayısı 43 bini aştı

    Türkiye’de elektrikli araç şarj soketi sayısı nisanda 43 bini geçti. Yeşil enerji destekli şarj istasyonlarının toplam tüketimdeki payı ise yaklaşık yüzde 60’a ulaştı.

    Türkiye’de elektrikli araç ekosistemi büyümeye devam ederken şarj altyapısındaki genişleme de hız kesmeden sürüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan “Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri Nisan 2026” raporu büyüme hızının kesilmediğini gösterdi.

    Yıllık artış yüzde 45’i geçti

    Nisan 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki toplam şarj soketi sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,55 artarak 43 bin 9’a ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 29 bin 496 seviyesindeydi. Böylece yıllık bazda şarj soketi sayısında yaklaşık yüzde 45,8’lik artış gerçekleşti.

    EPDK verilerine göre şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü de yükselişini sürdürdü. Mart ayında kaydedilen seviyeye göre yüzde 3,29 artış yaşayan toplam kurulu güç, Nisan 2026’da 3 bin 295 megavata çıktı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde toplam kurulu güç 2 bin 84 megavat seviyesindeydi. Buna göre Türkiye’nin elektrikli araç şarj altyapısındaki toplam güç kapasitesi son bir yılda yaklaşık yüzde 58,1 oranında büyüdü.

    Şarj altyapısındaki bu genişleme, elektrikli araç kullanımındaki hızlı yükselişle paralel ilerliyor. Mart ayında 411 bin 796 olan elektrikli araç sayısı, Nisan ayında 427 bin 486’ya yükseldi. Geçen yılın nisan ayında ise Türkiye’de toplam elektrikli araç sayısı 231 bin 474 olarak kaydedilmişti. Böylece yıllık bazda elektrikli araç parkında yaklaşık yüzde 84,7’lik artış yaşandı.

    Yeşil şarj istasyonlarının payı yüzde 60’a yaklaştı

    Raporda dikkat çeken bir diğer detay ise yenilenebilir enerji kaynaklı şarj tüketiminin ulaştığı seviye oldu. Nisan ayında şarj istasyonlarındaki toplam elektrik tüketimi 61 milyon 652 bin 189 kilovatsaat olarak gerçekleşti.

    Bu tüketimin 36 milyon 977 bin 647 kilovatsaatlik kısmı Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası’na (YEK-G) sahip yeşil şarj istasyonlarından karşılandı. Böylece toplam tüketimin yaklaşık yüzde 59,98’i yenilenebilir enerji kaynaklı istasyonlar üzerinden sağlandı. Kalan 24 milyon 674 bin 542 kilovatsaatlik bölüm ise diğer şarj istasyonlarında gerçekleşti.

    İstanbul açık ara ilk sırada

    Şehir bazlı tüketim verileri incelendiğinde İstanbul’un açık ara önde olduğu görüldü. Nisan ayında İstanbul’daki elektrikli araç şarj tüketimi 19 bin 651 megavatsaat seviyesine ulaştı. Bu değer Türkiye genelindeki toplam tüketimin yaklaşık yüzde 31,87’sine karşılık geliyor.

    İstanbul’u 9 bin 410 megavatsaat ile Ankara takip ederken, İzmir ise 3 bin 604 megavatsaat ile üçüncü sırada yer aldı. Ankara’nın toplam tüketimdeki payı yüzde 15,26 olurken İzmir’in payı yüzde 5,85 olarak hesaplandı.

    Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’deki toplam şarj altyapısının 24 bin 468’i AC, 18 bin 541’i ise DC hızlı şarj soketlerinden oluştu.

    Şarj ağı işletmecileri arasında toplam soket sayısında liderliği ise Zes üstlendi. Şirketin Türkiye genelinde 3 bin 79 AC ve 2 bin 359 DC olmak üzere toplam 5 bin 438 soketi bulunuyor. Zes’i toplam 3 bin 496 soketle Trugo takip etti. Trugo’nun altyapısında 671 AC ve 2 bin 825 DC soketi yer aldı. Üçüncü sırada ise toplam 2 bin 406 soketle Voltrun bulunuyor.

    Elektrik tüketimi tarafında ise en yoğun kullanım Trugo altyapısında kaydedildi. Nisan ayında Trugo istasyonlarında toplam 11,05 MWh şarj işlemi gerçekleşti. İkinci sırada 9,61 MWh ile Zes, üçüncü sırada ise 4,56 MWh ile Eşarj yer aldı.

