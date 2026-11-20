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Oynat Türkiye’de elektrikli araç sayısı yarım milyonu aşarak 506 binin üzerine çıktı. Yıllık bazda yüzde 51 büyüyen pazarda şarj soketi sayısı yaklaşık 50 bine ulaştı. Toplam elektrik tüketimi 84 bin megavatsaati geçerken Trugo tüketimde liderliğini sürdürdü. Tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 64’ünün yenilenebilir enerjiden sağlanması da dikkat çekti. Şehirler arasında ise en yüksek tüketim her zamanki gibi İstanbul’da gerçekleşti. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Türkiye'de elektrikli araç sayısındaki yükseliş ekim ayında da devam etti. Ekim 2026 tarihli EPDK Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri raporuna göre Türkiye'deki elektrikli araç sayısı yarım milyonu geçerek 506 bin 372'ye ulaştı. Ekim ayında şarj istasyonlarında tüketilen elektrik miktarı 84 bin 548 MWh olurken Trugo, 18 bin 718 MWh ile en fazla elektrik tüketilen şarj ağı oldu.

Elektrikli araç sayısı bir ayda yüzde 3 arttı

Eylül ayında 491 bin 492 olan elektrikli araç sayısı, ekim ayında 506 bin 372'ye çıktı. Böylece bir aylık dönemde 14 bin 880 yeni elektrikli araç trafiğe kaydedilirken toplam sayı yüzde 3,03 arttı.

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Ağustos 2026'da 476 bin 934 olan elektrikli araç sayısı, eylül ayında 491 bin 492'ye yükselmişti. Ağustos-ekim dönemindeki toplam artış yüzde 6,17 olarak gerçekleşti. Ekim 2025'te 334 bin 768 seviyesinde bulunan elektrikli araç sayısı ise bir yılda yüzde 51,27 artış gösterdi.

Şarj istasyonlarının sayısı 49 bin 703'e yükseldi

Elektrikli araç sayısındaki büyümeye paralel olarak şarj altyapısı da genişlemeye devam ediyor. Ekim 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki ticari şarj noktalarının (soket) sayısı 49 bin 703'e ulaştı. Eylül ayında 48 bin 971 olan toplam soket sayısı, bir ayda yüzde 1,49 arttı.

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Bu soketlerin 28 bin 75'i AC, 21 bin 628'i ise DC şarj noktalarından oluşuyor. Eylül ayıyla karşılaştırıldığında AC soket sayısı yüzde 1,49, DC soket sayısı ise yüzde 1,51 yükseldi.

Şarj altyapısının toplam kurulu gücü de artış gösterdi. Eylül ayında 3.875 MW olan toplam kurulu güç, ekim ayında 3.937 MW'a çıktı. Elektrikli araç başına düşen kurulu güç ise 7,78 kW olarak hesaplandı.

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Şarj ağı işletmecileri arasındaki dağılımda Zes, toplam 5 bin 587 soketle ilk sırada yer alıyor. Şirketin 2 bin 861 AC ve 2 bin 726 DC soketi bulunuyor. Trugo, 4 bin 292 soketle ikinci sırada yer alırken Voltrun 2 bin 769 soketle üçüncü sırada bulunuyor.

Şarj istasyonlarında elektrik tüketimi arttı

Ekim ayında Türkiye'deki şarj istasyonlarında toplam 84 bin 548 MWh elektrik tüketildi. Eylül ayında 83 bin 253 MWh olan tüketim, aylık bazda yüzde 1,56 artış gösterdi.

Ekim ayında 3 milyon 122 bin 317 şarj işlemi gerçekleştirilirken şarj başına ortalama elektrik tüketimi 27,08 kWh oldu.

Şarj türlerine göre tüketim dağılımında DC istasyonlar açık ara önde. Ekim ayında DC şarj noktalarında 68 bin 492 MWh elektrik tüketilirken AC şarj noktalarında bu miktar 16 bin 55 MWh oldu. Toplam tüketimin yüzde 81,01'i DC, yüzde 18,99'u ise AC istasyonlardan karşılandı.

Trugo elektrik tüketiminde ilk sırada

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Şarj ağları arasındaki rekabette Trugo, elektrik tüketimi bakımından liderliğini korudu. Ekim ayında Trugo istasyonlarında 18 bin 718 MWh elektrik tüketildi. Bu miktar, Türkiye genelindeki toplam şarj tüketiminin yüzde 22,14'üne karşılık geliyor.

Zes, 12 bin 846 MWh tüketim ve yüzde 15,19 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Eşarj 5 bin 184 MWh ve yüzde 6,13 payla üçüncü olurken Wat Mobilite 3 bin 946 MWh tüketimle dördüncü sıraya yerleşti. Tesla ise 3 bin 825 MWh tüketimle beşinci oldu.

İlk beş markanın ardından Astor 3 bin 670 MWh, En Yakıt 2 bin 879 MWh, Zeplin Car Rental 2 bin 668 MWh, Voltrun 2 bin 607 MWh ve Otopriz 1.883 MWh elektrik tüketimi gerçekleştirdi.

Şarj tüketiminin yüzde 64'ü yenilenebilir kaynaklardan

Ekim ayı raporunda yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik sağlayan şarj istasyonlarının tüketim verileri de yer aldı. Buna göre toplam 84 bin 548 MWh elektrik tüketiminin 54 bin 74 MWh'si yeşil şarj istasyonlarından karşılandı. Böylece yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan elektriğin payı yüzde 63,96 oldu. Yeşil şarj istasyonları dışındaki tüketim ise 30 bin 474 MWh seviyesinde kaldı.

EPDK'nın tanımına göre yeşil şarj istasyonları, sundukları şarj hizmetinde kullanılan elektriğin tamamı için yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen YEK-G belgelerini itfa eden istasyonlardan oluşuyor.

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Trugo, Zes, Eşarj, Tesla, Voltrun ve Wat Mobilite gibi büyük şarj ağı işletmecilerinin de aralarında bulunduğu toplam 20 marka, raporda yeşil şarj hizmeti sunan işletmeciler arasında gösterildi.

Elektrik tüketiminde İstanbul ilk sırada

Şarj istasyonlarında gerçekleşen elektrik tüketiminin illere göre dağılımında İstanbul ilk sıradaki yerini korudu. Ekim ayında İstanbul'da 24 bin 654 MWh elektrik tüketildi. Bu miktar Türkiye genelindeki toplam tüketimin yüzde 29,16'sını oluşturdu.

Ankara, 12 bin 833 MWh tüketim ve yüzde 15,18 payla ikinci sırada yer aldı. İzmir 4 bin 838 MWh, Bursa 4 bin 239 MWh ve Antalya 3 bin 341 MWh tüketimle ilk beşi tamamladı.

Kocaeli 2 bin 948 MWh, Balıkesir 1.847 MWh, Bolu 1.825 MWh, Konya 1.628 MWh ve Kayseri 1.336 MWh elektrik tüketimiyle ilk 10 il arasında yer aldı.

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Türkiye’de elektrikli araç sayısı yarım milyonu geçti

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