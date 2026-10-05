Türkiye’de elektrikli ve hibrit otomobillerin payı yüzde 52’ye yaklaştı

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Türkiye otomobil pazarında elektrikli ve hibrit modellerin ağırlığı artmaya devam ediyor. Ocak-eylül döneminde 326 bin 35 elektrikli ve hibrit otomobil satılırken bu araçların toplam pazardaki payı yüzde 51,9’a ulaştı. Böylece yılın ilk dokuz ayında satılan otomobillerin yarısından fazlasını elektrikli ve hibrit modeller oluşturdu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye’de otomobil satışları, 2026’nın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,45 düşerek 627 bin 977 adet oldu. Hafif ticari araç satışları da yüzde 5,12 gerileyerek 175 bin 488 adede indi. Böylece otomobil ve hafif ticari araçlardan oluşan toplam pazar 803 bin 465 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil pazarında en yüksek satış hacmi 258 bin 453 adetle benzinli modellerde gerçekleşti. Hibrit otomobiller 204 bin 956 adet, elektrikli otomobiller 121 bin 79 adet, dizel modeller 34 bin 520 adet ve otogazlı otomobiller 8 bin 969 adet sattı.

Uzatılmış menzilli modellerin de elektrikli sınıfında değerlendirildiği hesaplamada elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 19,3 oldu. Benzinli modeller yüzde 41,2, hibritler yüzde 32,6, dizeller yüzde 5,5 ve otogazlı otomobiller yüzde 1,4 pay aldı.

Elektrikli ve hibritlerde toplam pay yüzde 51,9

Tam Boyutta Gör Yakıt türlerine göre dağılım bakıldığında ise Türkiye'deki otomobil tercihinin elektrikli ve hibrit modellere doğru kaydığını gösteriyor. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 18 olan elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 19,3’e, hibritlerin payı ise yüzde 27,8’den yüzde 32,6’ya yükseldi.

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Benzinli otomobillerin payı yüzde 45,5’ten yüzde 41,2’ye, dizellerin payı ise yüzde 7,8’den yüzde 5,5’e geriledi. Otogazlı otomobillerin payı yüzde 0,8’den yüzde 1,4’e çıktı.

Elektrikli otomobillerde güç seviyesine göre de farklı bir tablo ortaya çıktı. 160 kW altındaki elektrikli modellerin satışları yüzde 7,9 artarak toplam pazarın yüzde 17’sini oluşturdu. 160 kW üzerindeki modellerde ise satışlar yüzde 59 azaldı ve bu grubun payı yüzde 2,3 seviyesinde kaldı.

Togg T10X liderliğini korudu

Tam Boyutta Gör Eylül ayında otomobil pazarı yüzde 27,8 daralarak 63 bin 736 adede gerilerken, model bazında zirvede Togg T10X yer aldı. T10X, 4 bin 237 adetlik satışla üst üste ikinci ayda otomobil pazarının en çok satan modeli oldu.

Eylül ayındaki sıralamada Renault Boreal 3 bin 159 satışla ikinci, Renault Megane Sedan 2 bin 726 satışla üçüncü, Togg T10F ise 2 bin 455 satışla dördüncü oldu. Renault Clio 1.993 satışla beşinci sırada yer aldı.

Togg’un iki modeli elektrikli otomobil pazarında da ilk iki sırayı aldı. T10X 4 bin 237, T10F ise 2 bin 455 adet satıldı. Tesla Model Y ise 1.725 satışla üçüncü oldu. Togg’un iki modelinin toplamı, eylüldeki elektrikli otomobil satışlarının yaklaşık yüzde 44’ünü oluşturdu.

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Türkiye’de elektrikli ve hibrit otomobillerin payında sert artış

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