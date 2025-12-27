Giriş
    En çok kullanılan sosyal medya platformları açıklandı: Türkiye'de sıralama nasıl?

    Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformları açıklandı. Peki 2025'te hem Türkiye hem de küresel çapta en çok kullanılan platformlar neler oldu? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformları açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Web trafiği analiz şirketi Statcounter, Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarını açıklandı. Aralık 2024-2025 dönemini konu alan yeni rapor, sosyal medya pazarındaki son durumu bizlere gösteriyor. Peki Facebook'un lider olduğu listede hangi platformlar yer alıyor? 

    En çok kullanılan sosyal medya platformları açıklandı

    Statcounter'ın en son verilerine göre Facebook, küresel çapta yüzde 68,56 kullanım oranıyla açık ara lider konumda yer alıyor. Onu yüzde 8,9 ile Twitter (X) takip ederken, Instagram yüzde 7,11, Pinterest yüzde 7,1 ve YouTube yüzde 6,98 pazar payına sahip. Reddit ise yüzde 0,49 ile listenin son sırasında bulunuyor. 

    Küresel Sosyal Medya Kullanımı (Kasım 2025)

    • Facebook: %68,56
    • Twitter (X): %8,9
    • Instagram: %7,11
    • Pinterest: %7,1
    • YouTube: %6,98
    • Reddit: %0,49

    Türkiye'de ise kullanılan platformlar daha düşük farklara sahip. Facebook, yüzde 42,21 ile yine ilk sırada yer alsa da Instagram yüzde 26,38 ile ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada ise yüzde 13,48 ile YouTube dikkat çekiyor. Twitter (X) yüzde 11,57 oranıyla YouTube'un arkasında yer alırken, Pinterest yüzde 4,84, LinkedIn ise yüzde 1,02 payla listenin alt sıralarında yer alıyor.

    Statcounter'a göre Türkiye'deki kullanıcılar, görsel odaklı platformlara küresel ortalamanın üzerinde ilgi gösteriyor. Özellikle Instagram'ın Türkiye'deki payı, dünya genelindeki kullanım oranını belirgin şekilde geride bırakıyor. Buna karşın Pinterest ve LinkedIn gibi platformlar, Türkiye'de daha sınırlı bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

    Türkiye'de Sosyal Medya Kullanımı (Kasım 2025)

    • Facebook: %42,21
    • Instagram: %26,38
    • YouTube: %13,48
    • Twitter (X): %11,57
    • Pinterest: %4,84
    • LinkedIn: %1,02
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

