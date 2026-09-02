Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller - Ağustos 2026

Satışlardaki düşüşe rağmen elektrikli otomobillerin pazar payı geçen yıla göre az da olsa arttı. Geçen yıl 119.640 adetle %18,3 pazar payı yakalayan elektrikli otomobiller, bu yıl 105.255 adede düşmesine rağmen %18,7 pay elde etti.
2026'da en çok satan elektrikli otomobiller
2026 Ocak-Ağustos döneminde Togg T10X ve T10F'in ilk iki sırayı koruduğu elektrikli otomobil pazarında KGM Torres EVX üçüncü, MINI Countryman ise dördüncü sırada yer alıyor. Beşinci sırada ise Volvo'nun en ucuz modeli EX30 bulunuyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Togg T10X
|17.783
|2.
|Togg T10F
|12.951
|3.
|KGM Torrres EVX
|10.204
|4.
|MINI Countryman E
|8.105
|5.
|Volvo EX30
|5.034
|6.
|Opel Frontera
|4.756
|7.
|Tesla Model Y
|4.368
|8.
|Citroen e-C3 Aircross
|3.354
|9.
|BMW iX1
|2.574
|10.
|Volvo EX40
|2.148
2026 Ağustos'ta en çok satan elektrikli otomobiller
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|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Togg T10X
|2.939
|2.
|Togg T10F
|1.947
|3.
|KGM Torres EVX
|1.602
|4.
|Volvo EX30
|805
|5.
|Citroen e-C3 Aircross
|502
|6.
|Kia EV3
|300
|7.
|BMW iX3
|288
|8.
|Tesla Model Y
|280
|9.
|Mercedes CLA
|277
|10.
|Opel Frontera
|262