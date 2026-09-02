Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller - Ağustos 2026

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye'de toplam pazar gibi elektrikli otomobil satışları da gerilemeye devam ediyor. 2026 Ocak-Ağustos döneminde elektrikli otomobil satışları %12 düşüşle 105.255 adet oldu. Ağustos ayında ise %32 gibi daha çarpıcı bir oranda gerileme gerçekleşti. Geçen ay 11.878 adet elektrikli otomobil satıldı.

Ağustos'ta en çok satan otomobiller açıklandı: Togg zirvede 5 sa. önce eklendi

Satışlardaki düşüşe rağmen elektrikli otomobillerin pazar payı geçen yıla göre az da olsa arttı. Geçen yıl 119.640 adetle %18,3 pazar payı yakalayan elektrikli otomobiller, bu yıl 105.255 adede düşmesine rağmen %18,7 pay elde etti.

2026'da en çok satan elektrikli otomobiller

2026 Ocak-Ağustos döneminde Togg T10X ve T10F'in ilk iki sırayı koruduğu elektrikli otomobil pazarında KGM Torres EVX üçüncü, MINI Countryman ise dördüncü sırada yer alıyor. Beşinci sırada ise Volvo'nun en ucuz modeli EX30 bulunuyor.

2026'da en çok satan elektrikli otomobiller⚡ Sıra Model Adet 1. Togg T10X 17.783 2. Togg T10F 12.951 3. KGM Torrres EVX 10.204 4. MINI Countryman E 8.105 5. Volvo EX30 5.034 6. Opel Frontera 4.756 7. Tesla Model Y 4.368 8. Citroen e-C3 Aircross 3.354 9. BMW iX1 2.574 10. Volvo EX40 2.148

2026 Ağustos'ta en çok satan elektrikli otomobiller

Tam Boyutta Gör Geçen ayki satışlarda da ilk 3 sıranın yeri değişmedi ancak dördüncü sırada yer alan MINI Countryman'in %55'lik dilime geçmesinden sonra 76 adetlik satışla gerilere düştüğünü görmekteyiz. Onun yerine Volvo EX30 bir basamak yükselirken, e-C3 Aircross da beşinci sırada bulunuyor.

2026 Ağustos'ta en çok satan elektrikli otomobiller⚡ Sıra Model Adet 1. Togg T10X 2.939 2. Togg T10F 1.947 3. KGM Torres EVX 1.602 4. Volvo EX30 805 5. Citroen e-C3 Aircross 502 6. Kia EV3 300 7. BMW iX3 288 8. Tesla Model Y 280 9. Mercedes CLA 277 10. Opel Frontera 262

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller - Ağustos 2026

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: