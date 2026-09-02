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    Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller - Ağustos 2026

    Togg'un T10X ve T10F modelleri Ağustos ayında pazarın %40'ını teş başına oluşturuyor. Ağustos 2026'da en çok satan elektrikli otomobiller hangileri? En çok satan elektrikli otomobiller listesi:

    Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller - Ağustos 2026 Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de toplam pazar gibi elektrikli otomobil satışları da gerilemeye devam ediyor. 2026 Ocak-Ağustos döneminde elektrikli otomobil satışları %12 düşüşle 105.255 adet oldu. Ağustos ayında ise %32 gibi daha çarpıcı bir oranda gerileme gerçekleşti. Geçen ay 11.878 adet elektrikli otomobil satıldı.

    Satışlardaki düşüşe rağmen elektrikli otomobillerin pazar payı geçen yıla göre az da olsa arttı. Geçen yıl 119.640 adetle %18,3 pazar payı yakalayan elektrikli otomobiller, bu yıl 105.255 adede düşmesine rağmen %18,7 pay elde etti.

    2026'da en çok satan elektrikli otomobiller

    2026 Ocak-Ağustos döneminde Togg T10X ve T10F'in ilk iki sırayı koruduğu elektrikli otomobil pazarında KGM Torres EVX üçüncü, MINI Countryman ise dördüncü sırada yer alıyor. Beşinci sırada ise Volvo'nun en ucuz modeli EX30 bulunuyor.

    2026'da en çok satan elektrikli otomobiller⚡
    Sıra Model Adet
    1. Togg T10X 17.783
    2. Togg T10F 12.951
    3. KGM Torrres EVX 10.204
    4. MINI Countryman E 8.105
    5. Volvo EX30 5.034
    6. Opel Frontera 4.756
    7. Tesla Model Y 4.368
    8. Citroen e-C3 Aircross 3.354
    9. BMW iX1 2.574
    10. Volvo EX40 2.148

    2026 Ağustos'ta en çok satan elektrikli otomobiller

    Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller - Ağustos 2026 Tam Boyutta Gör
    Geçen ayki satışlarda da ilk 3 sıranın yeri değişmedi ancak dördüncü sırada yer alan MINI Countryman'in %55'lik dilime geçmesinden sonra 76 adetlik satışla gerilere düştüğünü görmekteyiz. Onun yerine Volvo EX30 bir basamak yükselirken, e-C3 Aircross da beşinci sırada bulunuyor.

    2026 Ağustos'ta en çok satan elektrikli otomobiller⚡
    Sıra Model Adet
    1. Togg T10X 2.939
    2. Togg T10F 1.947
    3. KGM Torres EVX 1.602
    4. Volvo EX30 805
    5. Citroen e-C3 Aircross 502
    6. Kia EV3 300
    7. BMW iX3 288
    8. Tesla Model Y 280
    9. Mercedes CLA 277
    10. Opel Frontera 262
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    renault duster yorumları mekatronik 2 yıllık sarsılmaz k2 45 seres 3 yurtdışından ürün getirme

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