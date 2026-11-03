Türkiye’de en çok satılan SUV’lar belli oldu: Ekimde zirve Togg’un

Togg T10X, ekimde 4.059 adetle Türkiye’nin en çok satılan SUV modeli oldu. SUV satışlarının yüzde 8,96’sını tek başına karşılayan T10X’i, 3.324 adetle Volkswagen T-Roc ve 2.779 adetle Renault Boreal izledi. Renault Duster 2.249 adetle dördüncü, BMW X1 ise 2.212 adetle beşinci sıraya yerleşti.
Ekim ayında Türkiye’de en çok satılan 20 SUV
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Togg T10X
|4.059
|2.
|Volkswagen T-Roc
|3.324
|3.
|Renault Boreal
|2.779
|4.
|Renault Duster
|2.249
|5.
|BMW X1
|2.212
|6.
|Nissan Qashqai
|2.040
|7.
|Volkswagen Taigo
|2.000
|8.
|KGM Torres
|1.745
|9.
|Peugeot 2008
|1.566
|10.
|Kia Sportage
|1.537
|11.
|Hyundai Tucson
|1.342
|12.
|Toyota C-HR
|1.233
|13.
|Dacia Sandero Stepway
|1.198
|14.
|Skoda Kamiq
|1.041
|15.
|Hyundai Bayon
|965
|16.
|Citroen C5 Aircross
|878
|17.
|Cupra Formentor
|796
|18.
|Chery Tiggo 8
|726
|19.
|Peugeot 3008
|671
|20.
|Chery Tiggo 7
|582
T-Roc ve BMW X1’in ekim performansı dikkat çekti
Benzer bir tablo BMW X1’de de görüldü. Ocak-ekim döneminde 7.804 adetle 21. sırada bulunan X1, ekimde ilk beşe girdi. Modelin 10 aylık satışlarının yaklaşık yüzde 28,3’ü bu ayda kaydedildi.
Ocak-ekim döneminde de lider Togg T10X
Yılın ilk 10 aylık sonuçlarında Togg T10X, 26.079 adetle liderliğe yerleşti. Renault Duster 22.023 adetle ikinci, Toyota C-HR ise 19.185 adetle üçüncü sırada yer aldı. İlk beşi Volkswagen Taigo ve Peugeot 2008 tamamladı.
T10X ile Duster arasındaki satış farkı, ekim sonu itibarıyla 4.056 adet oldu. Ekim satışları öncesinde 2.246 adet olan fark, T10X’in aylık performansıyla 1.810 adet daha açıldı.
Ocak-ekim döneminde Türkiye’de en çok satılan 20 SUV
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Togg T10X
|26.079
|2.
|Renault Duster
|22.023
|3.
|Toyota C-HR
|19.185
|4.
|Volkswagen Taigo
|18.507
|5.
|Peugeot 2008
|16.334
|6.
|Nissan Qashqai
|15.272
|7.
|Kia Sportage
|15.019
|8.
|KGM Torres
|14.119
|9.
|Hyundai Tucson
|13.122
|10.
|Hyundai Bayon
|12.914
|11.
|Renault Boreal
|12.873
|12.
|Chery Tiggo 7
|11.804
|13.
|Volkswagen T-Roc
|11.665
|14.
|Peugeot 3008
|11.641
|15.
|Volkswagen Tiguan
|11.548
|16.
|Fiat Egea Cross
|10.791
|17.
|Opel Frontera
|10.736
|18.
|Citroen C3 Aircross
|9.614
|19.
|Skoda Kamiq
|8.754
|20.
|MINI Countryman
|8.549
SUV ve crossover modellerin ekim ayındaki yüzde 69,77’lik pazar payı, 10 aylık toplam payın 3,21 puan üzerinde gerçekleşti. Aylık sıralamada bazı modellerin toplam satış sıralamasına göre belirgin biçimde öne çıkması da yılın son bölümünde rekabetin hareketli seyrettiğini gösterdi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: