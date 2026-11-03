Türkiye’de en çok satılan SUV’lar belli oldu: Ekimde zirve Togg’un

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Türkiye otomobil pazarında SUV ve crossover modellerin ağırlığı devam ediyor. Ekim ayında 45.309 adetlik satışa ulaşan SUV modeller, otomobil pazarından yüzde 69,77 pay aldı. Böylece satılan her 10 otomobilin yaklaşık 7’si bu grupta yer aldı. Ocak-ekim döneminde ise toplam satış 461.200 adede, pazar payı yüzde 66,56’ya ulaştı.

Togg T10X, ekimde 4.059 adetle Türkiye’nin en çok satılan SUV modeli oldu. SUV satışlarının yüzde 8,96’sını tek başına karşılayan T10X’i, 3.324 adetle Volkswagen T-Roc ve 2.779 adetle Renault Boreal izledi. Renault Duster 2.249 adetle dördüncü, BMW X1 ise 2.212 adetle beşinci sıraya yerleşti.

Ekim ayında Türkiye’de en çok satılan 20 SUV

Ekim ayında Türkiye’de en çok satılan 20 SUV Sıra Model Adet 1. Togg T10X 4.059 2. Volkswagen T-Roc 3.324 3. Renault Boreal 2.779 4. Renault Duster 2.249 5. BMW X1 2.212 6. Nissan Qashqai 2.040 7. Volkswagen Taigo 2.000 8. KGM Torres 1.745 9. Peugeot 2008 1.566 10. Kia Sportage 1.537 11. Hyundai Tucson 1.342 12. Toyota C-HR 1.233 13. Dacia Sandero Stepway 1.198 14. Skoda Kamiq 1.041 15. Hyundai Bayon 965 16. Citroen C5 Aircross 878 17. Cupra Formentor 796 18. Chery Tiggo 8 726 19. Peugeot 3008 671 20. Chery Tiggo 7 582

T-Roc ve BMW X1’in ekim performansı dikkat çekti

Tam Boyutta Gör Ekim sonuçlarında öne çıkan modellerden biri Volkswagen T-Roc oldu. Ocak-ekim toplamında 13. sırada bulunan model, aylık sıralamada ikinci sırayı aldı. T-Roc’un 10 aylık toplam 11.665 adetlik satışının yaklaşık yüzde 28,5’i yalnızca ekim ayında gerçekleşti.

Ekim ayında en çok satan otomobil Togg T10X oldu 4 sa. önce eklendi

Benzer bir tablo BMW X1’de de görüldü. Ocak-ekim döneminde 7.804 adetle 21. sırada bulunan X1, ekimde ilk beşe girdi. Modelin 10 aylık satışlarının yaklaşık yüzde 28,3’ü bu ayda kaydedildi.

Ocak-ekim döneminde de lider Togg T10X

Yılın ilk 10 aylık sonuçlarında Togg T10X, 26.079 adetle liderliğe yerleşti. Renault Duster 22.023 adetle ikinci, Toyota C-HR ise 19.185 adetle üçüncü sırada yer aldı. İlk beşi Volkswagen Taigo ve Peugeot 2008 tamamladı.

T10X ile Duster arasındaki satış farkı, ekim sonu itibarıyla 4.056 adet oldu. Ekim satışları öncesinde 2.246 adet olan fark, T10X’in aylık performansıyla 1.810 adet daha açıldı.

Ocak-ekim döneminde Türkiye’de en çok satılan 20 SUV

Ocak-ekim döneminde Türkiye’de en çok satılan 20 SUV Sıra Model Adet 1. Togg T10X 26.079 2. Renault Duster 22.023 3. Toyota C-HR 19.185 4. Volkswagen Taigo 18.507 5. Peugeot 2008 16.334 6. Nissan Qashqai 15.272 7. Kia Sportage 15.019 8. KGM Torres 14.119 9. Hyundai Tucson 13.122 10. Hyundai Bayon 12.914 11. Renault Boreal 12.873 12. Chery Tiggo 7 11.804 13. Volkswagen T-Roc 11.665 14. Peugeot 3008 11.641 15. Volkswagen Tiguan 11.548 16. Fiat Egea Cross 10.791 17. Opel Frontera 10.736 18. Citroen C3 Aircross 9.614 19. Skoda Kamiq 8.754 20. MINI Countryman 8.549

SUV ve crossover modellerin ekim ayındaki yüzde 69,77’lik pazar payı, 10 aylık toplam payın 3,21 puan üzerinde gerçekleşti. Aylık sıralamada bazı modellerin toplam satış sıralamasına göre belirgin biçimde öne çıkması da yılın son bölümünde rekabetin hareketli seyrettiğini gösterdi.

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Türkiye’de en çok satılan SUV’lar belli oldu: Ekimde Togg zirvede

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