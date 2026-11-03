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    Türkiye’de en çok satılan SUV’lar belli oldu: Ekimde zirve Togg’un

    Türkiye’de SUV satışları ekimde 45 bin adedi aştı. Togg T10X hem aylık hem de ocak-ekim sıralamasında lider olurken Volkswagen T-Roc ve Renault Boreal, ekim ayındaki satışlarıyla dikkat çekti.

    Türkiye’de en çok satılan SUV’lar belli oldu: Ekimde Togg zirvede
    Türkiye otomobil pazarında SUV ve crossover modellerin ağırlığı devam ediyor. Ekim ayında 45.309 adetlik satışa ulaşan SUV modeller, otomobil pazarından yüzde 69,77 pay aldı. Böylece satılan her 10 otomobilin yaklaşık 7’si bu grupta yer aldı. Ocak-ekim döneminde ise toplam satış 461.200 adede, pazar payı yüzde 66,56’ya ulaştı.

    Togg T10X, ekimde 4.059 adetle Türkiye’nin en çok satılan SUV modeli oldu. SUV satışlarının yüzde 8,96’sını tek başına karşılayan T10X’i, 3.324 adetle Volkswagen T-Roc ve 2.779 adetle Renault Boreal izledi. Renault Duster 2.249 adetle dördüncü, BMW X1 ise 2.212 adetle beşinci sıraya yerleşti.

    Ekim ayında Türkiye’de en çok satılan 20 SUV

    Ekim ayında Türkiye’de en çok satılan 20 SUV
    Sıra Model Adet
    1. Togg T10X 4.059
    2. Volkswagen T-Roc 3.324
    3. Renault Boreal 2.779
    4. Renault Duster 2.249
    5. BMW X1 2.212
    6. Nissan Qashqai 2.040
    7. Volkswagen Taigo 2.000
    8. KGM Torres 1.745
    9. Peugeot 2008 1.566
    10. Kia Sportage 1.537
    11. Hyundai Tucson 1.342
    12. Toyota C-HR 1.233
    13. Dacia Sandero Stepway 1.198
    14. Skoda Kamiq 1.041
    15. Hyundai Bayon 965
    16. Citroen C5 Aircross 878
    17. Cupra Formentor 796
    18. Chery Tiggo 8 726
    19. Peugeot 3008 671
    20. Chery Tiggo 7 582

    T-Roc ve BMW X1’in ekim performansı dikkat çekti

    Türkiye’de en çok satılan SUV’lar belli oldu: Ekimde Togg zirvede Tam Boyutta Gör
    Ekim sonuçlarında öne çıkan modellerden biri Volkswagen T-Roc oldu. Ocak-ekim toplamında 13. sırada bulunan model, aylık sıralamada ikinci sırayı aldı. T-Roc’un 10 aylık toplam 11.665 adetlik satışının yaklaşık yüzde 28,5’i yalnızca ekim ayında gerçekleşti.

    Benzer bir tablo BMW X1’de de görüldü. Ocak-ekim döneminde 7.804 adetle 21. sırada bulunan X1, ekimde ilk beşe girdi. Modelin 10 aylık satışlarının yaklaşık yüzde 28,3’ü bu ayda kaydedildi.

    Ocak-ekim döneminde de lider Togg T10X

    Yılın ilk 10 aylık sonuçlarında Togg T10X, 26.079 adetle liderliğe yerleşti. Renault Duster 22.023 adetle ikinci, Toyota C-HR ise 19.185 adetle üçüncü sırada yer aldı. İlk beşi Volkswagen Taigo ve Peugeot 2008 tamamladı.

    T10X ile Duster arasındaki satış farkı, ekim sonu itibarıyla 4.056 adet oldu. Ekim satışları öncesinde 2.246 adet olan fark, T10X’in aylık performansıyla 1.810 adet daha açıldı.

    Ocak-ekim döneminde Türkiye’de en çok satılan 20 SUV

    Ocak-ekim döneminde Türkiye’de en çok satılan 20 SUV
    Sıra Model Adet
    1. Togg T10X 26.079
    2. Renault Duster 22.023
    3. Toyota C-HR 19.185
    4. Volkswagen Taigo 18.507
    5. Peugeot 2008 16.334
    6. Nissan Qashqai 15.272
    7. Kia Sportage 15.019
    8. KGM Torres 14.119
    9. Hyundai Tucson 13.122
    10. Hyundai Bayon 12.914
    11. Renault Boreal 12.873
    12. Chery Tiggo 7 11.804
    13. Volkswagen T-Roc 11.665
    14. Peugeot 3008 11.641
    15. Volkswagen Tiguan 11.548
    16. Fiat Egea Cross 10.791
    17. Opel Frontera 10.736
    18. Citroen C3 Aircross 9.614
    19. Skoda Kamiq 8.754
    20. MINI Countryman 8.549

    SUV ve crossover modellerin ekim ayındaki yüzde 69,77’lik pazar payı, 10 aylık toplam payın 3,21 puan üzerinde gerçekleşti. Aylık sıralamada bazı modellerin toplam satış sıralamasına göre belirgin biçimde öne çıkması da yılın son bölümünde rekabetin hareketli seyrettiğini gösterdi.

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