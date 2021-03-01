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    Türkiye’de Evlenme Teklifi Edilebilecek Duraklar: Sevgililere Özel

    Birbirine seven iki insanın hayatını birleştirmesinde önemli bir adımdır evlilik teklifi. Bu anın romantik, unutulmaz, anlamlı olması hem kadın hem de erkek için çok önemlidir.
    01 Mart 2021, 10:01 (1 hf.)
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    Birbirine seven iki insanın hayatını birleştirmesinde önemli bir adımdır evlilik teklifi. Bu anın romantik, unutulmaz, anlamlı olması hem kadın hem de erkek için çok önemlidir. Farklı ortamlarda edilen evlilik teklifleri, asla unutulmayacak bir anı olarak ömür boyu bizimle yaşar. Bu özel gününüzü daha da özelleştirecek ve sıradanlıktan kurtaracak Türkiye’deki evlilik teklifi edilebilecek durakları sizler için derledik. Hem de bu duraklara  Anadolu Jet  ile uçarak ulaşabilirsiniz.

    Ülkemiz tarihi ve doğal güzelliklere sahip mükemmel bir coğrafyadır. Ayrıca muhteşem manzaralarına karşı hayatınızı birleştirmek istediğiniz kişiyle romantik anlar yaşayabilir ve romantik evlenme teklifi ile ayağını yerden kesebilirsiniz. Şimdi aşk dolu durakları sizler için sıralayalım.

    Türkiye’de Evlenme Teklifi Edilebilecek Duraklar: Sevgililere Özel

    1. Güzel Atlar Diyarı: Kapadokya

    Doğal güzellikleri ve eşsiz mimari yapısıyla Kapadokya, evlilik teklifi etmek için en romantik yerlerin başında yer alabilir. Gün doğumuyla birlikte yapacağınız balon turunda evlilik teklifi etmek çok romantik ve büyüleyici olacaktır. Muhteşem peri bacalarının manzarası karşısında gün doğumunu izlemek bu anı daha romantikleştirecektir.

    Farklı medeniyetlere ve milletlere ev sahipliği yapmış Kapadokya, nefes kesen ve göz alıcı manzaralara sahiptir.

    Kapadokya’ya ulaşım sağlamak için, Kayseri Havalimanı’na uçabilirsiniz. Oradan kiralayacağınız araç veya otobüslerle kısa sürede Kapadokya’ya ulaşabilirsiniz.

    Türkiye’de Evlenme Teklifi Edilebilecek Duraklar: Sevgililere Özel

    2. Polente Burnu/Bozcaada

    Son zamanların popüler yeri. Samimi bir evlilik teklifi için ideal bir ortam. Güneşin batışını izlerken edeceğiniz evlilik teklifi o anı daha büyülü bir hale getirecektir. Bozcaada’nın huzurlu ve doğayla iç içe olması sevdiğiniz kişiye ve size çok iyi gelecektir.

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    Bozcaada’ya en yakın havalimanı Çanakkale’de ve Edremit’te bulunmaktadır. İkisinden birini tercih ettiğinizde kolaylıkla Bozcaada’ya ulaşabilirsiniz. Ayrıca feribotta güzel bir deniz havası almış olacaksınız.

    Türkiye’de Evlenme Teklifi Edilebilecek Duraklar: Sevgililere Özel
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    3. Kız Kulesi

    Evlilik teklifi edenler için klasikleşmiş bir mekan olan Kız Kulesi, riske girmek istemeyenler için harika bir durak olacaktır. Boğazın ortasında bulunan Kız Kulesi’nin eşsiz manzarasına karşı yiyeceğiniz romantik bir yemeğin ardından evlilik telifi edebilirsiniz. Ardından yat turu ile keyifli ve unutulmaz bir akşam geçirebilirsiniz.

    Tek yapmanız gereken  İstanbul uçak bileti  almak. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçabilir ve gerekli aktarmayı yaparak sürpriz evlilik teklifinize adım adım yaklaşabilirsiniz.

    Türkiye’de Evlenme Teklifi Edilebilecek Duraklar: Sevgililere Özel
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    4. Abant Gölü

    Yılın her zamanında ve özellikle de sonbahar aylarında görenleri büyüleyen manzarası ile Abant Gölü, evlilik teklifi ederken mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir durak. Temiz havası ve sessizliği sayesinde huzurlu bir ortam sunuyor. Hiç beklemediği bir anda, gölün etrafında yürürken veya doğa yürüyüşü yaparken, evlilik teklifi etmek sevgilinizi şaşırtacak ve en anlamlı ‘evet’ yanıtını verecektir.

    İstanbul ve Ankara’ya eşit uzaklıkta olan Abant Gölü’ne ulaşmak için size en uygun olan havalimanını seçebilirsiniz.

    Türkiye’de Evlenme Teklifi Edilebilecek Duraklar: Sevgililere Özel
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    5. Uludağ

    Karlar yağarken romantik bir Uludağ tatili, sevgilinizi ve sizi çok mutlu eder. Hele ki romantik tatilinizde edeceğiniz evlilik teklifi, bu mutluluğunuzu katbekat arttıracaktır. Zirvede, karlarla örtülü bembeyaz bir doğada evlilik teklifi etmeniz size unutamayacağınız bir an sunar.

    Bursa Yenişehir Havalimanı’nı kullanarak Uludağ’a ulaşabilirsiniz.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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