Bakanlık aktardı: Türkiye’de evlerdeki klima sayısı 10 yılda iki katına çıkacak

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Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı klima kullanımına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmaya göre Türkiye’de soğutma kaynaklı elektrik talebinin önümüzdeki yıllarda daha da artabileceği görüldü. Verilere göre hanelerdeki klima sayısının 2035’e kadar yüzde 100 oranında artması bekleniyor.

Klima sayısına iki katına çıkacak

İklim değişikliğinin etkisiyle yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesi ve sıcak hava dalgalarının daha sık görülmesiyle birlikte klima kullanımı da artıyor. Türkiye’de son yıllarda klima satışlarında yaşanan artış, özellikle yaz dönemlerinde soğutma amacıyla kullanılan elektriğin toplam talep içindeki payını da yükseltiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaya göre 2025 yılında hanelerde yaklaşık 11 milyon klima bulunuyor. Bakanlık uzmanları, klima sahipliğinin önümüzdeki 10 yıllık dönemde iki katına çıkacağını öngörüyor.

Elektrik tüketimi 12 bin GWh’yi aşabilir

Klima sayısındaki artışın elektrik tüketimine de doğrudan yansıması bekleniyor. Hanelerde kullanılan klimaların ısıtma ve soğutma amacıyla tükettiği elektrik miktarı 2025 yılında 5-6 bin GWh seviyesinde bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Bakanlık uzmanlarının projeksiyonlarına göre bu tüketim, klima stokundaki artışla birlikte yükselerek 2035 yılında 12 bin GWh’nin üzerine çıkabilir. Bu tablo, artan klima kullanımının yanı sıra enerji verimliliği önlemlerini gündeme getiriyor.

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Enerji tüketimini azaltmak isteyen tüketiciler için en kolay uygulanabilecek yöntemlerden biri doğru sıcaklık ayarı olarak öne çıkıyor. Bakanlık uzmanları, yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 dereceye ayarlanmasını öneriyor. Bakanlığa göre her 2 derecelik artış enerji faturasında yüzde 15’e varan tasarruf sağlayabiliyor.

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