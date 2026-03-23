Türkiye'de her 10 kişiden 7’si yapay zeka konusunda heyecanlı

Dünyada yapay zekaya ilgi her geçen gün artarken, Türkiye yapay zekada yıldızı parlayan ülkeler arasında. Yapılan yeni bir araştrma Türkiye'deki kullanıcıların yapay zekayı aktif bir şekilde kullandığını ortaya koyuyor.

We Are Social ve Meltwater’ın yayımladığı Digital 2026 Global Overview raporuna göre, yapay zeka tabanlı web trafiğinde Türkiye önemli bir paya sahip. Kullanıcılar artık webde arama yaparken Google gibi arama motorları yerine ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka destekli araçlara yöneliyor.

Her 10 kişiden 7'si yapay zeka için heyecanlı

Türkiye aynı zamanda yapay zekaya karşı en yüksek ilgi ve heyecan duyan ülkeler arasında yer alıyor. Rapora göre Türkiye’deki 16 yaş üstü internet kullanıcılarının yüzde 70’inden fazlası (her 10 kişiden 7’si) yapay zeka teknolojileri konusunda “heyecanlı” olduğunu ifade ediyor.

Kullanıcılar yalnızca arama yapmakla kalmıyor aynı zaamanda hızlı yanıt alma, metinleri özetleme ve bağlamsal önerilerle desteklenen bir dijital deneyim arayışında. Türkiye’deki bu yüksek kabul, dijital davranışlarda kayda değer ve kalıcı bir değişimi temsil ediyor.

Yapay zekalı web tarayıcı: Opera

Kullanıcıların yapay zekaya ilgisi web tarayıcılarının da değişimine neden oldu. Opera, hem masaüstü hem de mobil tarayıcıya yapay zeka teknolojilerini entegre etti.

Android için Opera’nın en güncel sürümünde yer alan “Think Deeper” (Derin Düşünme) özelliği, yapay zeka yanıtlarını daha kapsamlı hale getirmeyi hedefliyor. Tarayıcıdaki “Ask AI” ile birlikte çalışan sistem, kullanıcı sorularına yanıt vermeden önce daha detaylı bir analiz yaparak daha doğru ve geniş kapsamlı sonuçlar sunuyor.

Kullanıcılar, doğrudan arama çubuğu üzerinden yapay zeka ile sohbet başlatabiliyor ve "Think Deeper" seçeneğini aktif ederek özellikle araştırma ve karşılaştırma gibi işlemlerde daha güvenilir sonuçlara ulaşabiliyor. Opera, bu yapay zeka özelliklerini kullanıcılarına ücretsiz olarak sunarak mobil cihazlarda daha erişilebilir bir AI deneyimi sağlamayı hedefliyor.

Opera tarayıcısında yapay zeka destekli ücretsiz bir kişisel asistan bulunuyor. Kullanıcılar ister yaratıcı bir tıkanıklığı aşmak istesin, ister hareket halindeyken hızlı bir restoran önerisine ihtiyaç duysun bu yapay zeka ile sonuca ulaşabiliyor.

Bu asistana Android ve iOS cihazlarda Opera uygulaması üzerinden ya da MacOS ve Windows masaüstü tarayıcılarında kullanılabiliyor. Yapay zekayı yoğun şekilde kullanan ileri düzey kullanıcılar için geliştirilen Opera Neon tarayıcısı ise en iyi AI araçları ve modellerini tek bir yerde bir araya getirerek yapay zeka destekli üretim ve keşif deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Türkiye’nin yapay zekaya hızlı uyumunun dijital alışkanlıkları kalıcı biçimde dönüştürdüğünü vurgulayan Opera Android Ürün Müdürü Stefan Stjernelund, şöyle konuştu:

“Türkiye’de kullanıcıların yapay zeka teknolojilerini benimseme hızının küresel ölçekte dikkat çekici seviyelere ulaştığını görüyoruz. Kullanıcılar artık dijital deneyimlerinde daha akıllı, daha hızlı ve daha sezgisel araçlar bekliyor. Özellikle ücretsiz ve kolay erişilebilir AI çözümlerine olan ilgi, yapay zekanın günlük internet kullanımının doğal bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Tarayıcı içinde sunulan yeni yapay zeka özellikleri de kullanıcıların bilgiye daha hızlı ve daha kapsamlı şekilde ulaşmasına yardımcı oluyor.” dedi.

