Türkiye'de Made in EU alarmı: AB ile temaslar sürüyor

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Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği, Çin’e kaybettiği sanayi gücünü geri kazanmak için “Made in EU” düzenlemesini hayata geçiriyor. Türkiye’nin Made in EU dışında kalma ihtimali, özellikle ülkemizdeki otomotiv sektörü için büyük tehlike yaratıyor. Son hazırlanan taslakta İngiltere'nin dahil edilip Türkiye’nin Made in EU dışında tutulması büyük infial yarattı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye otomotiv sektörünün temsilcileriyle bir araya gelerek Made in EU taslağındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Bolat, Türkiye'nin düzenleme kapsamına eksiksiz şekilde dahil edilmesi amacıyla AB ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) başkanları ile üst yönetimlerinin katıldığı toplantıda, Türkiye'nin AB kurumları ve üye ülkeler nezdinde yürüttüğü temaslar ele alındı. Sektör temsilcileri de bugüne kadar gerçekleştirilen görüşmeler ve önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar hakkında değerlendirmelerini paylaştı.

Tam Boyutta Gör Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1996 yılının başında yürürlüğe giren Gümrük Birliği'nin Türkiye ile AB arasında güçlü bir ekonomik bütünleşme oluşturduğu, otomotiv sektörünün ise bu entegrasyonun en başarılı alanlarından biri olduğu belirtildi. Türkiye'deki üretim tesisleri, yatırımlar ve tedarik ağlarının Avrupa otomotiv ekosisteminin önemli bir parçasını oluşturduğu ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, Made in EU yaklaşımının Türkiye'yi dışarıda bırakacak şekilde uygulanmasının yalnızca Türk üreticileri değil, Türkiye'de üretim yapan veya Türkiye'den parça tedarik eden Avrupalı otomotiv şirketlerini de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

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Bakanlığın açıklamasına göre Avrupa sanayisinin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen bir düzenleme, Avrupalı üreticilerin mevcut yatırımlarına ve üretim ağlarına zarar vermemeli. Bu nedenle Türkiye ile AB arasındaki ortak üretim kapasitesinin ve tedarik zincirlerinin korunması, düzenlemenin şekillendirilmesinde temel unsurlar arasında yer almalı.

Açıklamada ayrıca Avrupalı otomotiv üreticilerinin ve sektör temsilcilerinin de Türkiye'deki üretim ve yatırımların Avrupa otomotiv ekosistemi açısından stratejik önemini AB'deki karar alıcılara anlattığı belirtildi.

Türkiye'nin Made in EU dışında kalması ne anlama geliyor?

Made in EU düzenlemesi, AB menşeli üretime öncelik verilerek veya belirli koşullarda Avrupa'da üretilen ürünlere avantaj sağlanmasını amaçlıyor. Türkiye’den Avrupa’ya ithalat yapan üreticiler için Türkiye'nin Made in EU düzenlemesi büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin kapsam dışında kalması durumunda, Türkiye'de üretilen araçlar ve parçalar AB içindeki belirli desteklerden, kamu alımlarından veya yerli üretimi teşvik eden uygulamalardan yararlanamayacak. Bu durum, Avrupa'ya ihracat yapan şirketlerin satışlarını olumsuz olarak etkileyecek. Türkiye’deki otomobil ve yedek parça üretim tesislerinin durmasına neden olacak. Türkiye'deki otomotiv yatırımlarının AB üyesi ülkelere kaydırılması ile sonuçlanacak.

Öte yandan Türkiye'nin düzenlemeye dahil edilmesi, bugüne kadar gelişen üretim ve tedarik zincirinin korunmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak. Türkiye’ye yatırım yapan şirketler, tıpkı bir Avrupa ülkesinde üretiyor gibi değerlendirilecek. Herhangi bir ek vergi veya ek sınırlamalar uygulanmayacak.

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Türkiye'de Made in EU alarmı: AB ile temaslar sürüyor

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