Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Türkiye’de otomobiller 2025 yılında ortalama 13 bin 581 kilometre yol katetti. TÜİK verilerine göre katedilen toplam mesafenin yarıdan fazlasını otomobiller oluşturdu. Yakıt türlerinde yüzde 37,2 ile dizel araçlar liderliğini korurken benzinli otomobiller ikinci sırada yer aldı. Tamamen elektrikli otomobillerin payı ise artış göstererek yüzde 2,1’e yükseldi. Yıllık en yüksek ortalama mesafeyi ise 65 bin kilometreyi aşan çekiciler kaydetti. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Taşıt-Kilometre İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının bir yılda katettiği toplam mesafe önceki yıla göre yüzde 3,2 artarak 395 milyar 264 milyon kilometre oldu. Aynı dönemde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı ise yüzde 7,8 arttı.

Toplam mesafenin taşıt türlerine göre dağılımında otomobiller açık ara ilk sırada yer aldı. 2025 yılında katedilen mesafenin yüzde 57,7'si otomobiller tarafından gerçekleştirildi. Kamyonetler yüzde 19,1, motosikletler yüzde 8,3, çekiciler yüzde 5,7 ve kamyonlar yüzde 3,7 pay aldı. Minibüslerin payı yüzde 3,3, otobüslerin payı yüzde 1,8 ve özel amaçlı taşıtların payı ise yüzde 0,5 olarak hesaplandı.

Dizel otomobiller lider

Otomobillerin yaptığı toplam kilometre yakıt türlerine göre incelendiğinde dizel motorlu araçların liderliği koruduğu görüldü. 2025 yılında otomobillerin katettiği toplam mesafenin yüzde 37,2'si dizel araçlara ait oldu.

Tam Boyutta Gör Benzinli otomobiller yüzde 29,4'lük payla ikinci sırada yer alırken LPG'li araçların payı yüzde 27 olarak kaydedildi. Hibrit otomobiller toplam mesafenin yüzde 4,3'ünü, tamamen elektrikli otomobiller ise yalnızca yüzde 2,1'ini oluşturdu.

Tam Boyutta Gör Dizel liderliğini korumuş olsa da önceki yıla göre düşüş yaşadı. 2024 yılında otomobillerin yaptığı toplam mesafenin yüzde 39,4'ü dizel araçlardan gelmişti. Benzinli otomobillerin payı yüzde 27,9, LPG'li araçların payı yüzde 28,5, hibritlerin payı yüzde 3,1 ve elektrikli otomobillerin payı yüzde 1 seviyesindeydi. Elektrikli otomobillerin kilometre payı bir yılda 1,1 puan artarken dizelin payı 2,2 puan geriledi.

Otomobiller yılda ortalama 13 bin 581 kilometre yaptı

TÜİK verilerine göre otomobillerin 2025 yılında katettiği yıllık ortalama mesafe 13 bin 581 kilometre oldu. Bu değer, 2024 yılında kaydedilen 13 bin 859 kilometrenin altında kaldı.

Taşıt türleri arasında en fazla mesafeyi ise çekiciler yaptı. Çekicilerin yıllık ortalama kilometresi 65 bin 479 olarak hesaplandı. Otobüsler 33 bin 263 kilometreyle ikinci, minibüsler 24 bin 257 kilometreyle üçüncü sırada yer aldı. Kamyonların ortalaması 21 bin 812, özel amaçlı taşıtların 17 bin 649 ve kamyonetlerin 15 bin 758 kilometre oldu. Motosikletlerde ise yıllık ortalama mesafe 4 bin 913 kilometre olarak belirlendi.

Fiat Grizzly ve Fastback'in Türkiye fiyatları belli oldu! 6 sa. önce eklendi

Taşıt sayısındaki değişim ile katedilen mesafedeki değişim de birbirinden farklı gerçekleşti. 2025 yılında motosiklet sayısı yüzde 13,5 artmasına rağmen bu araçların yaptığı toplam kilometre yüzde 1,7 azaldı. Otobüslerde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Otobüs sayısı yüzde 1 artarken katedilen toplam mesafe yüzde 4,2 geriledi.

Tam Boyutta Gör Otomobillerde ise taşıt sayısı yüzde 7 artarken toplam kilometre yüzde 4,6 yükseldi. Özel amaçlı taşıtların yaptığı mesafe yüzde 6,9 ile en yüksek artışı kaydetti. Çekicilerde yüzde 3,2, kamyonetlerde yüzde 2,8, kamyonlarda yüzde 2,5 ve minibüslerde yüzde 0,4 artış görüldü.

Taşıtların yaşlarına göre katedilen mesafeler incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek payın 10-14 yaş grubundaki araçlara ait olduğu görüldü. Bu gruptaki taşıtlar toplam mesafenin yüzde 20,7'sini oluşturdu. Söz konusu araçların toplam taşıt filosundaki payı ise yüzde 18,8 olarak hesaplandı. 10-14 yaş grubunu yüzde 18,4 ile 5-9 yaş, yüzde 18,3 ile 2-4 yaş grubu izledi. 0-1 yaş grubundaki araçların payı yüzde 12,7, 25 yaş ve üzerindeki araçların payı yüzde 12,3 oldu. 15-19 yaş grubundaki taşıtlar yüzde 11, 20-24 yaş grubundakiler ise yüzde 6,7 pay aldı. Otomobiller özelinde yapılan değerlendirmede ise en fazla mesafenin 5-9 yaş grubundaki araçlar tarafından katedildiği görüldü. Bu grubun payı yüzde 20,7 oldu. 10-14 yaş grubundaki otomobiller yüzde 20,3, 2-4 yaş grubundakiler yüzde 16,9 pay aldı. 25 yaş ve üzerindeki otomobillerin payı yüzde 14,8 olarak hesaplanırken 0-1 yaş grubunun payı yüzde 11,3'te kaldı. Daha eski araçlardan 15-19 yaş grubunun payı yüzde 9,4, 20-24 yaş grubunun payı ise yüzde 6,6 oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Türkiye’de otomobillerin yılda kaç kilometre yaptığı açıklandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: