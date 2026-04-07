Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    28 yıllık dönem sona erdi: Türkiye'de oyun ve dijital içeriklere "Gümrük Vergisi" yolu açılıyor

    Dijital ürünlere gümrük vergisi uygulanmasını engelleyen 28 yıllık küresel düzenleme sona erdi. Türkiye ve Brezilya, Dijital Gümrük Vergisi yasağına karşı çıktı. 

    Türkiye'de oyun ve dijital içeriklere yeni vergi yolu açılıyor!
    Dijital ekonomi açısından kritik öneme sahip bir dönem resmen sona erdi. Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde 1998'den bu yana yürürlükte olan ve dijital ürünlere gümrük vergisi uygulanmasını engelleyen moratoryum, taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle ilk kez kesintiye uğradı.

    Türkiye ve Brezilya karşı çıktı

    Kamerun'da gerçekleştirilen son toplantıda 160’tan fazla ülke ortak bir noktada buluşamazken, özellikle Türkiye ve Brezilya mevcut düzenlemenin uzatılmasına karşı çıktı. ABD ve Avrupa tarafı yasağın kalıcı hale getirilmesini savunurken, daha öncesinde dijital ürünlere gümrük vergisi veya benzeri vergiler getirmek mümkün değildi.

    Eğer taraflar uzlaşmaya varamaz ise ülkelerin oyun, e-kitap, yazılım, film ve müzik gibi internet üzerinden indirilen içeriklere gümrük vergisi benzeri ek yükler getirmesinin önünde hukuki bir engel olmayacak. 

    Oyun ve dijital platformlara "Gümrük Vergisi" gelebilir

    Türkiye özelinde bakıldığında ise, dijital ürünler halihazırda KDV ve Dijital Hizmet Vergisi gibi kalemlerle vergilendiriliyor. Ancak olası bir "dijital ithalat vergisi" eklenmesi durumunda, özellikle oyun fiyatlarında artış yaşanması kaçınılmaz olabilir. Aynı durum, abonelik servisleri ve yazılım ürünleri için de geçerli.

    Şu an için bu tür vergilerin uygulanabilmesi için teknik altyapı ve yasal düzenlemelerin oluşturulması gerekiyor. Öte yandan küresel ölçekte yeni bir parçalanma riski de gündemde. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya ve Meksika dahil bazı ülkeler kendi aralarında dijital ticaret anlaşmaları yaparak vergi uygulamama kararı alırken, diğer ülkelerin farklı oranlar belirlediği "parçalı" bir vergi modeli oluşturabilir. Ayrıca konunun Mayıs ayı başlarında Cenevre'de yapılacak bir toplantıda daha geniş üye kitlesi tarafından tekrar gündeme getirilmesi planlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 1 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 3 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Erhan.M +39 canhami05 +31 Shiningeagles24 +22 M0meNtS +21 Dropzone +20 interwap +18 Dosner +16 Xit +16 Dr.Perga +15 taoson +15
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    119 Kişi Okuyor (30 Üye, 89 Misafir) 24 Masaüstü 95 Mobil
    aydinoglu, Deta06, Huan8 ve 21 üye daha okuyor
    D
    H
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1798 kez okundu.
    29 kişi, toplam 30 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, Teknoloji Haberleri ve
    3 etiket daha Yaşam Oyun Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası54,8b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    byd dolphin kullanıcı yorumları bozanın tadı nasıl fineas ve förb gerçek hikayesi sevgili nasıl yapılır burun eti ameliyatı sonrası yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS ExpertBook P1
    ASUS ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum