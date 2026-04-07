28 yıllık dönem sona erdi: Türkiye'de oyun ve dijital içeriklere "Gümrük Vergisi" yolu açılıyor

Türkiye ve Brezilya karşı çıktı
Kamerun'da gerçekleştirilen son toplantıda 160’tan fazla ülke ortak bir noktada buluşamazken, özellikle Türkiye ve Brezilya mevcut düzenlemenin uzatılmasına karşı çıktı. ABD ve Avrupa tarafı yasağın kalıcı hale getirilmesini savunurken, daha öncesinde dijital ürünlere gümrük vergisi veya benzeri vergiler getirmek mümkün değildi.
Eğer taraflar uzlaşmaya varamaz ise ülkelerin oyun, e-kitap, yazılım, film ve müzik gibi internet üzerinden indirilen içeriklere gümrük vergisi benzeri ek yükler getirmesinin önünde hukuki bir engel olmayacak.
Oyun ve dijital platformlara "Gümrük Vergisi" gelebilir
Türkiye özelinde bakıldığında ise, dijital ürünler halihazırda KDV ve Dijital Hizmet Vergisi gibi kalemlerle vergilendiriliyor. Ancak olası bir "dijital ithalat vergisi" eklenmesi durumunda, özellikle oyun fiyatlarında artış yaşanması kaçınılmaz olabilir. Aynı durum, abonelik servisleri ve yazılım ürünleri için de geçerli.
Şu an için bu tür vergilerin uygulanabilmesi için teknik altyapı ve yasal düzenlemelerin oluşturulması gerekiyor. Öte yandan küresel ölçekte yeni bir parçalanma riski de gündemde. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya ve Meksika dahil bazı ülkeler kendi aralarında dijital ticaret anlaşmaları yaparak vergi uygulamama kararı alırken, diğer ülkelerin farklı oranlar belirlediği "parçalı" bir vergi modeli oluşturabilir. Ayrıca konunun Mayıs ayı başlarında Cenevre'de yapılacak bir toplantıda daha geniş üye kitlesi tarafından tekrar gündeme getirilmesi planlanıyor.
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz
119 Kişi Okuyor (30 Üye, 89 Misafir) 24 Masaüstü 95 Mobil
1798 kez okundu.
29 kişi, toplam 30 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Haberleri, Teknoloji Haberleri ve