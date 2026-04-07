28 yıllık dönem sona erdi: Türkiye'de oyun ve dijital içeriklere "Gümrük Vergisi" yolu açılıyor

Tam Boyutta Gör Dijital ekonomi açısından kritik öneme sahip bir dönem resmen sona erdi. Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde 1998'den bu yana yürürlükte olan ve dijital ürünlere gümrük vergisi uygulanmasını engelleyen moratoryum, taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle ilk kez kesintiye uğradı.

Türkiye ve Brezilya karşı çıktı

Kamerun'da gerçekleştirilen son toplantıda 160’tan fazla ülke ortak bir noktada buluşamazken, özellikle Türkiye ve Brezilya mevcut düzenlemenin uzatılmasına karşı çıktı. ABD ve Avrupa tarafı yasağın kalıcı hale getirilmesini savunurken, daha öncesinde dijital ürünlere gümrük vergisi veya benzeri vergiler getirmek mümkün değildi.

Eğer taraflar uzlaşmaya varamaz ise ülkelerin oyun, e-kitap, yazılım, film ve müzik gibi internet üzerinden indirilen içeriklere gümrük vergisi benzeri ek yükler getirmesinin önünde hukuki bir engel olmayacak.

Oyun ve dijital platformlara "Gümrük Vergisi" gelebilir

Türkiye özelinde bakıldığında ise, dijital ürünler halihazırda KDV ve Dijital Hizmet Vergisi gibi kalemlerle vergilendiriliyor. Ancak olası bir "dijital ithalat vergisi" eklenmesi durumunda, özellikle oyun fiyatlarında artış yaşanması kaçınılmaz olabilir. Aynı durum, abonelik servisleri ve yazılım ürünleri için de geçerli.

Kripto para vergisinden haber var 1 hf. önce eklendi

Şu an için bu tür vergilerin uygulanabilmesi için teknik altyapı ve yasal düzenlemelerin oluşturulması gerekiyor. Öte yandan küresel ölçekte yeni bir parçalanma riski de gündemde. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya ve Meksika dahil bazı ülkeler kendi aralarında dijital ticaret anlaşmaları yaparak vergi uygulamama kararı alırken, diğer ülkelerin farklı oranlar belirlediği "parçalı" bir vergi modeli oluşturabilir. Ayrıca konunun Mayıs ayı başlarında Cenevre'de yapılacak bir toplantıda daha geniş üye kitlesi tarafından tekrar gündeme getirilmesi planlanıyor.

