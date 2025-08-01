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    Türkiye’de robot kiralama dönemi resmen başladı

    ATP'nin sunduğu robot çözümleri, Kiralabunu iş birliğiyle artık kiralanabilir hale geldi. İşletmeler, yüksek maliyetlere katlanmadan robot teknolojilerini operasyonlarına entegre edebilecek.

    Türkiye’de robot kiralama dönemi resmen başladı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin önde gelen kiralama platformlarından olan Kiralabunu, ileri teknoloji çözümleriyle tanınan ATP ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Bu ortaklık sayesinde işletmeler, artık ATP’nin geliştirdiği robot teknolojilerine ilk yatırım maliyeti olmadan Kiralabunu’nun sunduğu çeşitli finansman modelleriyle ulaşabilecek.

    Robotlar da kiralanıyor

    Türkiye’de robot kiralama dönemi resmen başladı Tam Boyutta Gör
    Temizlik, lojistik, perakende ve hizmet sektörlerinde yüksek verimlilik sunan ATP robotları, artık kiralama modeliyle işletmelerin hizmetine sunuluyor. Bu sayede şirketler, teknolojik yatırımlar için büyük bütçeler ayırmadan dijitalleşme sürecine adım atabilecek. ATP’nin robot çözümleri AVM, depo, fabrika, fast food, hastane, sağlık ve marketler gibi çeşitli alanlarda kullanılabiliyor.

    Kiralabunu’nun sağladığı kiralama ve finansman çözümleri, özellikle hızlı büyüyen sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere kolaylık sağlamayı hedefliyor. Geleneksel satın alma modellerinin aksine, bu sistemle firmalar hem esnek ödeme seçeneklerine kavuşuyor hem de operasyonel kabiliyetlerini artırarak rekabette öne çıkabiliyor.

    Kiralabunu, bireysel ve kurumsal kullanıcıların teknolojik ürünler başta olmak üzere farklı kategorilerdeki cihazlara kiralama modeliyle erişmesini sağlayan, finansal teknoloji altyapısıyla çalışan bir platform. ATP ise yazılım, otomasyon ve robotik alanlarında çalışan; finans, enerji ve hizmet gibi sektörlerde dijital çözümler geliştiren, 2021’den bu yana halka açık bir teknoloji firması konumunda.

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