Türkiye’de robot kiralama dönemi resmen başladı

Robotlar da kiralanıyor
Kiralabunu’nun sağladığı kiralama ve finansman çözümleri, özellikle hızlı büyüyen sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere kolaylık sağlamayı hedefliyor. Geleneksel satın alma modellerinin aksine, bu sistemle firmalar hem esnek ödeme seçeneklerine kavuşuyor hem de operasyonel kabiliyetlerini artırarak rekabette öne çıkabiliyor.
Kiralabunu, bireysel ve kurumsal kullanıcıların teknolojik ürünler başta olmak üzere farklı kategorilerdeki cihazlara kiralama modeliyle erişmesini sağlayan, finansal teknoloji altyapısıyla çalışan bir platform. ATP ise yazılım, otomasyon ve robotik alanlarında çalışan; finans, enerji ve hizmet gibi sektörlerde dijital çözümler geliştiren, 2021’den bu yana halka açık bir teknoloji firması konumunda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: