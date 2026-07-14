Türk karayollarında robotaksi dönemi: Çinli şirketle ortaklık kuruldu

Şirketin açıklamasına göre CalmCar, L4 seviyesinde tam otonom sürüş teknolojileri geliştiren Çin'in önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. Firmanın çözümleri Volkswagen, Polestar ve SAIC Motor gibi otomotiv üreticilerinin platformlarında kullanılıyor.
Robotaxi çözümü Türkiye için uyarlanacak
İmzalanan sözleşme kapsamında CalmCar'ın Nvidia ve Horizon Robotics donanımları üzerinde çalışan otonom sürüş sistemi, SAIC Motor tarafından üretilen MIFA 7 elektrikli araç platformu ile birleştirilen robotaksi çözümü üzerinde çalışmalar yürütülecek. Projenin ilk hedefi, bu platformun Türkiye başta olmak üzere belirlenen uluslararası pazarlarda ticari kullanıma hazır hale getirilmesi olacak.
Bunun yanında Tripy, kurumsal müşterilere yönelik robotaksi filo kiralama ve mobilite hizmet modelleri geliştirecek, kamu kurumları, özel sektör ve uluslararası iş ortaklarıyla ticari operasyonların oluşturulması için çalışmalar yürütecek. Şirket ayrıca Türkiye dışında belirlenecek pazarlardaki işletmecilik faaliyetlerini de planlayacak.
100 bin saati aşan gerçek yol testi tamamlandı
Araçlar, L4 seviyesinde otonom sürüş kabiliyeti, gelişmiş sensör füzyonu, yüksek çözünürlüklü haritalama, yapay zeka tabanlı karar verme sistemleri ve çok katmanlı güvenlik mimarisi ile çalışıyor.
Türkiye testleri ve Londra hazırlıkları sürüyor
Tripy Mobility, Türkiye'de ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilecek test süreçlerini tamamlamayı ve gerekli izinlerin alınmasının ardından ticari operasyonlar için hazırlıkları yürütmeyi hedefliyor.
Şirket, Avrupa pazarına yönelik planları kapsamında Londra'da robotaksi işletmeciliği için ön hazırlık ve resmi başvuru süreçlerinin de devam ettiğini açıkladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: