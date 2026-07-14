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    Türk karayollarında robotaksi dönemi: Çinli şirketle ortaklık kuruldu

    MİA Teknoloji iştiraki Tripy Mobility, Çinli CalmCar ile Robotaxi iş birliği kurdu. L4 seviyesindeki tam otonom araçların Türkiye'deki test süreci ve ticari operasyon hazırlıkları başladı.

    Türkiye’de robotaksi dönemi: Çinli şirketle ortaklık kuruldu Tam Boyutta Gör
    MİA Teknoloji, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada bağlı ortaklığı Tripy Mobility’nin Çin merkezli otonom sürüş teknolojileri şirketi CalmCar ile stratejik iş birliği sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Çin'in Tianjin kentinde imzalanan anlaşma, otonom mobilite ve yapay zeka destekli ulaşım teknolojilerinin Türkiye ve belirlenen uluslararası pazarlarda ticarileştirilmesini hedefliyor.

    Şirketin açıklamasına göre CalmCar, L4 seviyesinde tam otonom sürüş teknolojileri geliştiren Çin'in önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. Firmanın çözümleri Volkswagen, Polestar ve SAIC Motor gibi otomotiv üreticilerinin platformlarında kullanılıyor.

    Robotaxi çözümü Türkiye için uyarlanacak

    İmzalanan sözleşme kapsamında CalmCar'ın Nvidia ve Horizon Robotics donanımları üzerinde çalışan otonom sürüş sistemi, SAIC Motor tarafından üretilen MIFA 7 elektrikli araç platformu ile birleştirilen robotaksi çözümü üzerinde çalışmalar yürütülecek. Projenin ilk hedefi, bu platformun Türkiye başta olmak üzere belirlenen uluslararası pazarlarda ticari kullanıma hazır hale getirilmesi olacak.

    Türkiye’de robotaksi dönemi: Çinli şirketle ortaklık kuruldu Tam Boyutta Gör
    Bu süreçte Tripy Mobility, Türkiye'deki teknik uyarlama ve yerelleştirme çalışmalarını üstlenecek. Ayrıca yol testlerinin planlanması ve operasyonel yönetimi, filo yönetim altyapısının kurulması, uzaktan operasyon, çağrı merkezi ve filo kontrol sistemlerinin geliştirilmesi de şirketin sorumlulukları arasında bulunuyor.

    Bunun yanında Tripy, kurumsal müşterilere yönelik robotaksi filo kiralama ve mobilite hizmet modelleri geliştirecek, kamu kurumları, özel sektör ve uluslararası iş ortaklarıyla ticari operasyonların oluşturulması için çalışmalar yürütecek. Şirket ayrıca Türkiye dışında belirlenecek pazarlardaki işletmecilik faaliyetlerini de planlayacak.

    100 bin saati aşan gerçek yol testi tamamlandı

    Türkiye’de robotaksi dönemi: Çinli şirketle ortaklık kuruldu Tam Boyutta Gör
    KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre robotaksi platformu, bugüne kadar 100 bin saatin üzerinde gerçek yol testini başarıyla tamamladı. Geliştirme sürecinde ise 3,8 milyon saati aşan mühendislik çalışması gerçekleştirildi.

    Araçlar, L4 seviyesinde otonom sürüş kabiliyeti, gelişmiş sensör füzyonu, yüksek çözünürlüklü haritalama, yapay zeka tabanlı karar verme sistemleri ve çok katmanlı güvenlik mimarisi ile çalışıyor.

    Türkiye testleri ve Londra hazırlıkları sürüyor

    Tripy Mobility, Türkiye'de ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilecek test süreçlerini tamamlamayı ve gerekli izinlerin alınmasının ardından ticari operasyonlar için hazırlıkları yürütmeyi hedefliyor.

    Şirket, Avrupa pazarına yönelik planları kapsamında Londra'da robotaksi işletmeciliği için ön hazırlık ve resmi başvuru süreçlerinin de devam ettiğini açıkladı.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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