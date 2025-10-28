Giriş
    Türkiye’de elektrikli araç şarj soketi sayısı bir yılda üç katına çıktı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), eylül verilerine göre Türkiye genelindeki şarj soketi sayısı 35 bin adedi geçti. Bu dönemde toplam elektrikli araç sayısı da 321 bin adedi geride bıraktı.

    Türkiye’de şarj soketi sayısı bir yılda üç katına çıktı Tam Boyutta Gör
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından her ay yayınlanan “Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri” raporuna göre eylül ayında Türkiye genelindeki şarj soketi sayısı 35.002 adet olarak gerçekleşti. Yine bu dönemdeki toplam elektrikli araç sayısı da 321.710 olarak kayıtlara geçti.

    Dokuz elektrikli araca bir soket

    Türkiye’de şarj soketi sayısı bir yılda üç katına çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın başında 12 bin 84 adet olan şarj soketi sayısı, Ocak 2025’te 26 bin 462’ye çıkmıştı. Eylül ayı itibariyle ise bu sayı 35 bini geçmiş durumda. Kurulan soketlerin 19 bin 992 adedi AC yavaş şarj, 15 bin 10 adedi ise DC hızlı şarj özellikli. Böylelikle 9 elektrikli araca 1 soket düşmüş oldu.

    Şarj ağı sahiplerinde son durum ne?

    Şarj ağı işletmecilerine bakıldığında ise zirvede değişiklik olmadı. Zes, toplam 4 bin 971 soket ile en yaygın ağa sahip. Bu ağın 1.887 adedi DC, 3.084 adedi ise AC özellikli. İkinci sırada ise toplam 2.447 soket (2.018 DC ve 429 AC) ile Togg Trugo ve 2.348 adet ile (1.918 DC ve 430 AC) Eşarj takip etti.

    Türkiye’de şarj soketi sayısı bir yılda üç katına çıktı Tam Boyutta Gör
    İstasyonlarda yapılan tüketimde ise Trugo, 11.043 MWh ile yine zirvede. Astor ise yükselişiyle dikkat çekiyor. Listenin devamında Zes, Eşarj, Astor ve Tesla yer alıyor.

    Elektrik tüketiminin yaklaşık yarısı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da gerçekleşirken tüketimin yüzde 62’lik kısmı ise yeşil şarj istasyonlarından, yani yenilenebilir kaynaklardan karşılandı. Eylülde toplamda 46.9 MWh’lik tüketim gerçekleşti, bunun 29.1 MWh’lik kısmı temiz enerjiden geldi.

    Türkiye’de şarj soketi sayısı bir yılda üç katına çıktı Tam Boyutta Gör
    İstasyon sayılarının artmasıyla birlikte istasyonların kurulu gücü de 2.588 MW seviyesine çıktı. Kurulu gücün elektrikli araç sayısına oranı ise uzun bir aradan sonra ilk kez yükseldi. Bu oran, her bir elektrikli araca düşen ortalama şarj gücünü ifade ediyor. Eylül itibariyle oran, 8,05 kW olarak gerçekleşti.

    Aylardır bu oranda düşüş yaşanıyor olsa da Türkiye halen, araç başına düşen güç açısından küresel ortalamanın çok üstünde. Küresel ortalamada araç başına şarj kapasitesinde bir elektrikli araca yaklaşık 2,8 kW, Avrupa Birliği’nde ise 2,6 kW şarj kapasitesi düşüyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

