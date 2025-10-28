Türkiye’de elektrikli araç şarj soketi sayısı bir yılda üç katına çıktı

Şarj ağı işletmecilerine bakıldığında ise zirvede değişiklik olmadı. Zes, toplam 4 bin 971 soket ile en yaygın ağa sahip. Bu ağın 1.887 adedi DC, 3.084 adedi ise AC özellikli. İkinci sırada ise toplam 2.447 soket (2.018 DC ve 429 AC) ile Togg Trugo ve 2.348 adet ile (1.918 DC ve 430 AC) Eşarj takip etti.
Elektrik tüketiminin yaklaşık yarısı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da gerçekleşirken tüketimin yüzde 62’lik kısmı ise yeşil şarj istasyonlarından, yani yenilenebilir kaynaklardan karşılandı. Eylülde toplamda 46.9 MWh’lik tüketim gerçekleşti, bunun 29.1 MWh’lik kısmı temiz enerjiden geldi.
Aylardır bu oranda düşüş yaşanıyor olsa da Türkiye halen, araç başına düşen güç açısından küresel ortalamanın çok üstünde. Küresel ortalamada araç başına şarj kapasitesinde bir elektrikli araca yaklaşık 2,8 kW, Avrupa Birliği’nde ise 2,6 kW şarj kapasitesi düşüyor.
