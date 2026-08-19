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    Skywell ET5 krizi sürüyor: Çin’den heyet geldi, yanan araca 90 bin TL fatura kesildi!

    Skywell ET5 yangınlarını incelemek üzere Çin’den Türkiye’ye heyet geldi. Son altı ayda 7-8 aracın yandığı olaylarda kullanıcılardan 90 bin TL + KDV talep edilmesi tartışma yarattı.

    Türkiye’de Skywell ET5 krizi sürüyor: Çin’den heyet geldi Tam Boyutta Gör

    Türkiye’de son altı ayda 7 ila 8 Skywell ET5 elektrikli otomobilin yangınlara karışmasının ardından Çin’den inceleme heyeti Türkiye’ye geldi. Yangınların nedenine ilişkin tartışmalar devam ederken bazı kullanıcıların satış sonrası hizmetlere yönelik şikayetleri de sürüyor.

    Yanan araca 90 bin TL fatura

    Otomobil gazetecisi Taylan Özgür Dil’in gündeme taşıdığı bilgilere göre Çinli üretici Skywell, Türkiye’de art arda yaşanan ET5 yangınlarını incelemek üzere bir heyet gönderdi. Ancak bazı araç sahipleri, heyetin incelemesi öncesinde distribütör Ulu Motor tarafından kendilerinden ücret talep edildiğini belirterek tepki gösterdi.

    Kullanıcılara gönderilen mesajda, araçların bakım ve garanti şartlarının bulunmadığı gerekçesiyle incelemenin ücretli yapılacağı ve 90 bin TL + KDV inceleme ücreti alınacağı belirtildi.

    Mesajda ayrıca, araçların servise taşınması için distribütör tarafından karşılanan 5 bin TL çekici ücretinin de kullanıcıdan tahsil edileceği ifade edildi. Ulu Motor ise söz konusu 90 bin TL’lik tutarın inceleme ücreti olmadığını, onarım bedeli olduğunu savundu.

    Yangınların nedeni halen net değil

    Türkiye’de Skywell ET5 krizi sürüyor: Çin’den heyet geldi Tam Boyutta Gör

    Skywell ET5 yangınlarının nedenleri konusundaki belirsizlik de devam ediyor. Ulu Motor daha önce yangınların olası nedenleri arasında batarya alt muhafazasının darbe almasını, standart dışı soğutma sıvısı kullanılmasını, bakımların aksatılması nedeniyle 12 voltluk akünün zayıflamasını ve menzil artırma amacıyla yüklenen yetkisiz yazılımları göstermişti.

    Bazı ET5 sahipleri ise araçlarının düzenli bakımlarının yapıldığını, herhangi bir darbe veya hasar olmadığını ve yetkisiz yazılım yüklemediklerini ancak buna rağmen araçlarının yandığını ifade ediyor.

    Yangınların yanı sıra Skywell ET5 sahiplerinin satış sonrası hizmetlere yönelik şikayetleri de bulunuyor. Bazı kullanıcılar servis hizmetlerinde sorun yaşadıklarını, teknik personelin uzmanlığını yetersiz bulduklarını ve bakım aralıklarının kısa olduğunu öne sürüyor.

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