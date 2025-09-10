Türkiye'de üretilecek Ioniq 3'ün ön gösterimi Münih'te yapıldı
IAA Mobility 2025'te görücüye çıkarılan elektrikli Concept THREE; Art of Steel tasarım dili, Parametrik Piksel aydınlatmaları ve sürdürülebilir malzemeleriyle dikkat çekiyor.
Hyundai, Concept Three’yi “Aero Hatch” olarak tanımlıyor. Sportif tavan çizgisi, “Art of Steel” adını verdiği tasarım dilinin oluşturduğu keskin hatlar ve dik arka camın birleşimiyle performans ile pratikliği aynı potada sunmayı hedefliyor. Sonuç ise elektrikli çağ için yeniden yorumlanmış, bu kez tek yerine iki arka kapıya sahip bir Veloster gibi görünüyor.
Koreli üretici, yeni modeliyle aydınlatma teknolojisini de öne çıkarıyor. Parametric Pixel aydınlatmalar aracın her iki ucunda da yer alıyor. Ancak bu kez pikseller daha gelişmiş ve üst kısımdakiler kademeli bir geçişle daha parlak yanıyor.
İç mekânda ise marka, bugüne kadar alışılmış Hyundai tasarım anlayışından tamamen uzaklaşıyor. Geniş bir dokunmatik ekran yerine sürücülerin kendi “widget”larını konsola yerleştirerek kişiselleştirmesi amaçlanıyor.
fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?