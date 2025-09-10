Türkiye'de üretilecek Ioniq 3'ün ön gösterimi Münih'te yapıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility 2025'te Togg'un dışında Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir lansman daha vardı. Hyundai, Concept Three adını verdiği, 2026’da yüzde 80'e varan oranda aynı tasarımla yollara çıkacak elektrikli otomobil konseptini tanıttı. Bu konsept, Türkiye'de üretilecek olan Ioniq 3'e dönüşecek.

Hyundai, Concept Three’yi “Aero Hatch” olarak tanımlıyor. Sportif tavan çizgisi, “Art of Steel” adını verdiği tasarım dilinin oluşturduğu keskin hatlar ve dik arka camın birleşimiyle performans ile pratikliği aynı potada sunmayı hedefliyor. Sonuç ise elektrikli çağ için yeniden yorumlanmış, bu kez tek yerine iki arka kapıya sahip bir Veloster gibi görünüyor.

Hyundai Tasarım Merkezi Başkanı Simon Loasby, üretim versiyonunda konseptteki kadar agresif detayların veya arkaya açılan kanat kapıların olmayacağını söylüyor. Ancak arka difüzör, şeffaf spoyler ya da geniş çamurluklar gibi unsurların ileride çıkabilecek bir N performans versiyonunda hayat bulabileceği belirtiliyor.

Koreli üretici, yeni modeliyle aydınlatma teknolojisini de öne çıkarıyor. Parametric Pixel aydınlatmalar aracın her iki ucunda da yer alıyor. Ancak bu kez pikseller daha gelişmiş ve üst kısımdakiler kademeli bir geçişle daha parlak yanıyor.

İç mekânda ise marka, bugüne kadar alışılmış Hyundai tasarım anlayışından tamamen uzaklaşıyor. Geniş bir dokunmatik ekran yerine sürücülerin kendi “widget”larını konsola yerleştirerek kişiselleştirmesi amaçlanıyor.

Konsept model, Hyundai’nin mevcut orta ve büyük segment elektrikli araçlarını tamamlayarak, kompakt EV segmentine odaklanıyor. 4.287 mm uzunluğa, 1.940 mm genişliğe ve 1.428 mm yüksekliğe sahip olan Concept THREE, 2.722 mm aks mesafesiyle şehir içi kullanım için optimize edilmiş bir yapı sunuyor.

