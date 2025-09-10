Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye'de üretilecek Ioniq 3'ün ön gösterimi Münih'te yapıldı

    IAA Mobility 2025'te görücüye çıkarılan elektrikli Concept THREE; Art of Steel tasarım dili, Parametrik Piksel aydınlatmaları ve sürdürülebilir malzemeleriyle dikkat çekiyor.

    Türkiye'de üretilecek Ioniq 3'ün ön gösterimi Münih'te yapıldı
    Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility 2025'te Togg'un dışında Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir lansman daha vardı. Hyundai, Concept Three adını verdiği, 2026’da yüzde 80'e varan oranda aynı tasarımla yollara çıkacak elektrikli otomobil konseptini tanıttı. Bu konsept, Türkiye'de üretilecek olan Ioniq 3'e dönüşecek.

    Hyundai, Concept Three’yi “Aero Hatch” olarak tanımlıyor. Sportif tavan çizgisi, “Art of Steel” adını verdiği tasarım dilinin oluşturduğu keskin hatlar ve dik arka camın birleşimiyle performans ile pratikliği aynı potada sunmayı hedefliyor. Sonuç ise elektrikli çağ için yeniden yorumlanmış, bu kez tek yerine iki arka kapıya sahip bir Veloster gibi görünüyor.

    Türkiye'de üretilecek Ioniq 3'ün ön gösterimi Münih'te yapıldı
    Hyundai Tasarım Merkezi Başkanı Simon Loasby, üretim versiyonunda konseptteki kadar agresif detayların veya arkaya açılan kanat kapıların olmayacağını söylüyor. Ancak arka difüzör, şeffaf spoyler ya da geniş çamurluklar gibi unsurların ileride çıkabilecek bir N performans versiyonunda hayat bulabileceği belirtiliyor.

    Koreli üretici, yeni modeliyle aydınlatma teknolojisini de öne çıkarıyor. Parametric Pixel aydınlatmalar aracın her iki ucunda da yer alıyor. Ancak bu kez pikseller daha gelişmiş ve üst kısımdakiler kademeli bir geçişle daha parlak yanıyor.

    İç mekânda ise marka, bugüne kadar alışılmış Hyundai tasarım anlayışından tamamen uzaklaşıyor. Geniş bir dokunmatik ekran yerine sürücülerin kendi “widget”larını konsola yerleştirerek kişiselleştirmesi amaçlanıyor.

    Türkiye'de üretilecek Ioniq 3'ün ön gösterimi Münih'te yapıldı
    Konsept model, Hyundai’nin mevcut orta ve büyük segment elektrikli araçlarını tamamlayarak, kompakt EV segmentine odaklanıyor. 4.287 mm uzunluğa, 1.940 mm genişliğe ve 1.428 mm yüksekliğe sahip olan Concept THREE, 2.722 mm aks mesafesiyle şehir içi kullanım için optimize edilmiş bir yapı sunuyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    venomboy_85 5 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    anlas mı michelin mi shell helix ultra 5w-30 yorumlar half life bot ekleme dikişten sonra şişlik nasıl geçer arabadan çift taraflı bant nasıl çıkar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ i5-12450HX
    Lenovo LOQ i5-12450HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum