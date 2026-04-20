    Türkiye'de üretilecek yeni elektrikli Hyundai IONIQ 3 sızdırıldı: İşte tasarımı

    Hyundai'nin Türkiye'de İzmit fabrikasında üretilecek yeni elektrikli otomobili tanıtımından önce sızdırıldı. IONIQ 3 isimli model retro-fütüristik çizgileri, 400V mimarisi ve menziliyle dikkat çekiyor

    Otomobil dünyasının merakla beklediği Hyundai IONIQ 3, resmi tanıtımına saatler kala internete sızdırıldı. Hyundai'nin elektrikli araç ailesinin en yeni ve en küçük üyesi olan bu kompakt model, hem teknik özellikleri hem de retro-fütüristik çizgileriyle dikkat çekiyor. Türkiye'de İzmit fabrikasında üretilecek araç, markanın stratejik yeni model hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor.

    Cesur tasarım ve boyutlar

    IONIQ 3, ağabeyi IONIQ 5'in izinden giden retro-fütüristik bir tasarımla karşımıza çıktı. Aracın aerodinamik şekilde kısa kesilmiş arka tasarımı ve akıcı profili, Toyota Prius gibi modellerden aşina olduğumuz bölünmüş arka cam çözümüyle birleşerek özgün bir duruş sergiliyor.

    Yaklaşık 4.29 metre uzunluğunda ve 1.43 metre yüksekliğinde olan araç, 2.65 metrelik bir aks mesafesine sahip. Sızdırılan görsellerdeki N Line versiyonu, siyah tampon gibi sportif detaylarla öne çıkarken, standart modelin daha farklı bir görünüm sunması bekleniyor.

    Teknoloji odaklı iç mekan

    Aracın iç tasarımı da en az dışı kadar iddialı. Sürücünün direksiyonun üzerinden takip edebileceği dijital gösterge paneli, Peugeot'nun i-Cockpit tasarımını anımsatıyor. Orta konsolda ise donanım seviyesine göre 12.9 ile 14.6 inç arasında değişen devasa bir dokunmatik ekran yer alacak.

    Android tabanlı Pleos Connect bilgi-eğlence sistemiyle donatılan araçta, kullanıcı dostu fiziksel butonların korunmuş olması dikkat çekiyor. Bu konu son zamanlarda büyük tartışma yaratmıştı. Ayrıca otomobilin 441 litrelik geniş bagaj hacmi, çift katmanlı yapısıyla pratik ve kullanışlı bir yükleme alanı sağlayacak. Bu alanın 322 litresi üst bölümde yer alırken, alt kısımdaki ek saklama alanı ise 119 litre daha sunuyor.

    Performans, batarya ve fiyat

    E-GMP platformunun 400 voltluk versiyonu üzerine inşa edilen IONIQ 3, önden çekişli bir sürüş sistemine sahip. Araçta iki farklı batarya seçeneği sunulacak. 42 kWh bataryalı versiyon 344 km, 61 kWh bataryalı versiyon ise yaklaşık 496 km WLTP menzil sağlayacak. Şarj tarafında ise 400 voltluk mimari sayesinde aracın %10'dan %80 doluluğa 30 dakikadan kısa sürede ulaşabileceği belirtiliyor. Ayrıca araçta 22 kW AC şarj desteği de mevcut olacak.

    Yıl sonunda satışa sunulması beklenen IONIQ 3 pazarda Volkswagen ID.3 Neo, MG4 Electric ve BYD Dolphin gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek. Hyundai ürün gamında Inster ve Kona modelleri arasında konumlanacak olan aracın, Avrupa pazarında teşvikler hariç 30.000 euro'nun altında bir başlangıç fiyatına sahip olması öngörülüyor.

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Tasarım çok iddialı olmuş ama beğendim. Fiyat satış rakamlarında en etkili olacak şey. Fiyat olarak 1-1,5 bandında rakiplerinden daha öne çıkan bir araç bence. ...
