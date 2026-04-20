Türkiye'de üretilecek yeni elektrikli Hyundai IONIQ 3 sızdırıldı: İşte tasarımı

Cesur tasarım ve boyutlar
IONIQ 3, ağabeyi IONIQ 5'in izinden giden retro-fütüristik bir tasarımla karşımıza çıktı. Aracın aerodinamik şekilde kısa kesilmiş arka tasarımı ve akıcı profili, Toyota Prius gibi modellerden aşina olduğumuz bölünmüş arka cam çözümüyle birleşerek özgün bir duruş sergiliyor.
Yaklaşık 4.29 metre uzunluğunda ve 1.43 metre yüksekliğinde olan araç, 2.65 metrelik bir aks mesafesine sahip. Sızdırılan görsellerdeki N Line versiyonu, siyah tampon gibi sportif detaylarla öne çıkarken, standart modelin daha farklı bir görünüm sunması bekleniyor.
Teknoloji odaklı iç mekan
Aracın iç tasarımı da en az dışı kadar iddialı. Sürücünün direksiyonun üzerinden takip edebileceği dijital gösterge paneli, Peugeot'nun i-Cockpit tasarımını anımsatıyor. Orta konsolda ise donanım seviyesine göre 12.9 ile 14.6 inç arasında değişen devasa bir dokunmatik ekran yer alacak.
Performans, batarya ve fiyat
E-GMP platformunun 400 voltluk versiyonu üzerine inşa edilen IONIQ 3, önden çekişli bir sürüş sistemine sahip. Araçta iki farklı batarya seçeneği sunulacak. 42 kWh bataryalı versiyon 344 km, 61 kWh bataryalı versiyon ise yaklaşık 496 km WLTP menzil sağlayacak. Şarj tarafında ise 400 voltluk mimari sayesinde aracın %10'dan %80 doluluğa 30 dakikadan kısa sürede ulaşabileceği belirtiliyor. Ayrıca araçta 22 kW AC şarj desteği de mevcut olacak.
|Tasarım çok iddialı olmuş ama beğendim. Fiyat satış rakamlarında en etkili olacak şey. Fiyat olarak 1-1,5 bandında rakiplerinden daha öne çıkan bir araç bence. ...
