    Türkiye'de üretilen SWM G01 Pro bayilerde yerini aldı

    Eskişehir'e üretilen SWM G01 Pro, 1.999.000 TL satış fiyatı ile SWM Showroom'larında tüketicilerle buluşuyor. Yerli üretim SWM G01 Pro neler sunuyor? Donanım özellikleri neler?

    Türkiye'de üretilen SWM G01 Pro bayilerde tüketiciyle buluşuyor
    Türkiye’de üretilen otomobiller arasına eklenen Çin menşeili SWM G01 Pro’nun satışına başlandı. Eskişehir’de üretilen SWM G01 Pro’lar SWM bayilerinde sergilenmeye başladı.

    SWM G01 Pro fiyatı

    Türkiye’de Ocak ayında 1.899.000 TL lansman fiyatı ile satışa sunulan SWM G01 Pro, Şubat ayı itibarıyla 1.999.000 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile müşterilerle buluşuyor.

    Eskişehir’de üretiliyor

    SWM G01’in daha fazla donanımlara sahip versiyonu olan SWM G01 Pro, Eskişehir’de üretiliyor. Çinli SWM Motors ve ATMO Group ortaklığında kurulan Urzat Otomotiv A.Ş. bünyesinde seri üretim yapılıyor.

    Türkiye'de üretilen SWM G01 Pro bayilerde tüketiciyle buluşuyor

    SWM G01 Pro özellikleri ve donanımları

    Yerli üretim SWM G01 Pro’lar, Türkiye’de 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti ile satışa çıktı. C-SUV segmentinde yer alan SWM G01 Pro’da 1.5 TGDI ‘Blue Core’ benzinli motor ve 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzıman yer alıyor. 178 HP güç, 280 Nm tork değeri ile yüksek performans vaat ediyor.

    Türkiye'de üretilen SWM G01 Pro bayilerde tüketiciyle buluşuyor
    Pro donanım seviyesinde anahtarsız giriş ve butonla açılan kapı sistemi, elektrikli bagaj kapağı, Full LED far teknolojisi ve sportif dış tasarım detayları ekleniyor. 4.670 mm uzunluğu, 1.855 mm genişliği ve 2.750 mm aks mesafesiyle sınıfında geniş bir iç hacim sunan G01 Pro, hem sürücü hem de yolcular için ferah bir yaşam alanı sağlıyor. İç mekanda siyah ve bej renk seçenekleriyle sunulan premium deri koltuklar, açılabilir cam tavan, 64 renkli ambiyans aydınlatması ve kablosuz şarj gibi özellikler konfor beklentilerini üst seviyeye taşıyor.

    8,8 inçlik dijital gösterge ekranı ve 14,6 inçlik multimedya ekranı sade ve kullanıcı dostu bir arayüz sunarken; 360 derece HD kamera sistemi park ve manevraları kolaylaştırıyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle güvenliğe odaklanıyor. SWM G01 Pro’yu SWM showroomlarında test edebilirsiniz.

