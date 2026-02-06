Türkiye'de üretilen SWM G01 Pro bayilerde yerini aldı

SWM G01 Pro fiyatı
Türkiye’de Ocak ayında 1.899.000 TL lansman fiyatı ile satışa sunulan SWM G01 Pro, Şubat ayı itibarıyla 1.999.000 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile müşterilerle buluşuyor.
Eskişehir’de üretiliyor
SWM G01’in daha fazla donanımlara sahip versiyonu olan SWM G01 Pro, Eskişehir’de üretiliyor. Çinli SWM Motors ve ATMO Group ortaklığında kurulan Urzat Otomotiv A.Ş. bünyesinde seri üretim yapılıyor.
SWM G01 Pro özellikleri ve donanımları
Yerli üretim SWM G01 Pro’lar, Türkiye’de 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti ile satışa çıktı. C-SUV segmentinde yer alan SWM G01 Pro’da 1.5 TGDI ‘Blue Core’ benzinli motor ve 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzıman yer alıyor. 178 HP güç, 280 Nm tork değeri ile yüksek performans vaat ediyor.
8,8 inçlik dijital gösterge ekranı ve 14,6 inçlik multimedya ekranı sade ve kullanıcı dostu bir arayüz sunarken; 360 derece HD kamera sistemi park ve manevraları kolaylaştırıyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle güvenliğe odaklanıyor. SWM G01 Pro'yu SWM showroomlarında test edebilirsiniz.