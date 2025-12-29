Türkiye’de üretilen SWM G01 Pro fiyatı ve satış tarihi açıklandı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil markası SWM’nin Türkiye’de üretilen ilk otomobili SWM G01 Pro için geri sayım başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre SWM G01 Pro, Ocak ayında satışa sunulacak.

SWM G01 Pro fiyatı ne kadar?

Eskişehir’de üretilen SWM G01 Pro, 1.899.000 TL lansman fiyatı ile Ocak 2026’da satışa çıkacak. Bu modelde 1.5 TGDI motor ve 7 ileri DCT otomatik şanzıman bulunuyor.

Eskişehir’de üretiliyor

Tam Boyutta Gör ATMO Group ve Urzema Holding ortaklığında kurulan Urzat Otomotiv isimli şirket tarafından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde SWM modellerinin üretimi yapılıyor. SWM G01’in Türkiye’ye özel donanıma sahip SWM G01 Pro versiyonunda seri üretime başlandı. Yıllık 25 bin adet üretim hedefleniyor.

Türkiye’de çeşitli bayilikler ve servisler hizmete başladı. SWM G01 Pro modeli Ocak ayında showroomlardaki yerini alacak. Araca 5 yıl veya 150 bin kilometre garantisi sunulacak.

SWM G01 Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör C-SUV segmentinde yer alan SWM G01 Pro’da 1.5 TGDI ‘Blue Core’ benzinli motor ve 7 ileri çift kavramalı DCT şanzıman yer alıyor. 178 HP güç, 300 Nm tork sunuyor.

G01 Pro donanımında Full LED farlar, sportif dış tasarım detayları, anahtarsız giriş, butonla açılan kapı sistemi, elektrikli bagaj kapağı, deri koltuklar, açılabilir cam tavan, 64 renkli ambiyans aydınlatması, 360 derece HD kamera sistemi ve kablosuz şarj özellikleri mevcut. Araçta 8.8 inçlik dijital gösterge ekranına ek olarak 14,6 inç multimedya ekranı bulunuyor.

