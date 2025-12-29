Türkiye’de üretilen SWM G01 Pro fiyatı ve satış tarihi açıklandı

SWM G01 Pro fiyatı ne kadar?
Eskişehir’de üretilen SWM G01 Pro, 1.899.000 TL lansman fiyatı ile Ocak 2026’da satışa çıkacak. Bu modelde 1.5 TGDI motor ve 7 ileri DCT otomatik şanzıman bulunuyor.
Eskişehir’de üretiliyor
Türkiye’de çeşitli bayilikler ve servisler hizmete başladı. SWM G01 Pro modeli Ocak ayında showroomlardaki yerini alacak. Araca 5 yıl veya 150 bin kilometre garantisi sunulacak.
SWM G01 Pro özellikleri
G01 Pro donanımında Full LED farlar, sportif dış tasarım detayları, anahtarsız giriş, butonla açılan kapı sistemi, elektrikli bagaj kapağı, deri koltuklar, açılabilir cam tavan, 64 renkli ambiyans aydınlatması, 360 derece HD kamera sistemi ve kablosuz şarj özellikleri mevcut. Araçta 8.8 inçlik dijital gösterge ekranına ek olarak 14,6 inç multimedya ekranı bulunuyor.
