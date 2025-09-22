Türkiye’de uydu tabanlı IoT haberleşmesinde yeni dönem

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye, uydu tabanlı nesnelerin interneti (IoT) haberleşme hizmetlerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye’nin ilk ve tek yakın dünya yörüngesi (LEO) takım uydularını geliştiren Plan-S’in iştiraki Connecta’ya ülke genelinde uydu haberleşme hizmeti sunma yetkisi verdi. Bu karar, Türkiye’de bir LEO uydu operatörüne verilen ilk resmi yetkilendirme olma özelliği taşıyor.

IoT uyduları için BTK’dan onay

Plan-S tarafından tamamen yerli imkânlarla tasarlanan, üretilen ve test edilen Connecta IoT Network uyduları hâlihazırda 12 uyduluk bir filoya sahip. Şirket, önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni fırlatmalarla bu sayıyı 200’e çıkararak küresel ölçekte kapsama sağlayacak. Yeni sistemin devreye girmesiyle, haberleşme kapasitesinin artmasının yanı sıra hizmet kalitesi de önemli ölçüde yükselecek.

Tam Boyutta Gör Uydu tabanlı IoT hizmetleri tarım, enerji, lojistik, madencilik, su kaynakları izleme, afet yönetimi ve savunma gibi kritik sektörlerde kullanılacak. Özellikle karasal ağların ulaşamadığı deniz, kırsal ve uzak bölgelerde düşük güç tüketimiyle çalışan sensörlerden elde edilen veriler uydular üzerinden güvenli bir şekilde iletilecek. Böylece hem sabit hem de mobil uygulamalarda kesintisiz iletişim mümkün olacak.

Plan-S CEO’su Özdemir Gümüşay, bu gelişmeyi yalnızca şirket için değil, Türkiye’nin uzay ve iletişim teknolojileri ekosistemi için de “tarihi bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Gümüşay, dünyada uydu iletişiminin hızla değiştiğine dikkat çekerek “Bu yetkilendirme, yalnızca mevcut IoT hizmetlerimizi ülkemizde sunmamıza imkan vermeyecek, aynı zamanda uluslararası pazarlarda yeni ve çok daha stratejik uydu iletişimi teknolojilerine yapacağımız yatırımlara büyük bir hız katacak. Bu, ülkemizin teknoloji ve uzay alanındaki bağımsızlık yolunda attığı çok önemli stratejik adımdır” değerlendirmesinde bulundu.

Hedefler büyük

2021’de kurulan Plan-S, Connecta IoT Network ile IoT haberleşmesi sağlarken, Observa takım uyduları üzerinden de yüksek çözünürlüklü yeryüzü gözlemi ve ileri veri analitiği hizmetleri sunmayı hedefliyor. Şirket, 2030 yılına kadar 200’ün üzerinde uydudan oluşan bağımsız bir uzay altyapısı kurmayı planlıyor. Ancak şirketin hedefleri bununla sınırlı değil. Şirketin üst düzey yetkilileri geçtiğimiz aylarda “Nihai olarak da IoT haberleşmesinden cebimizdeki cep telefonlarına kadar giden bir haberleşme ağı kurmak istiyoruz” demiş ve uydu tabanlı 6G NTN hedefine işaret etmişti.

