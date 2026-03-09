Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 adayları açıklandı: 33 model yarışacak

    Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 yarışmasında 33 model mücadele edecek. Elektrikli ve hibrit modellerin ağırlıkta olduğu aday listesi açıklandı.

    Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11’inci kez düzenlenecek “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışması için aday modeller açıklandı. Şubat 2025 ile Şubat 2026 arasında Türkiye pazarında satışa sunulan yeni otomobiller arasından belirlenen 33 model, yılın en prestijli otomotiv ödüllerinden biri için mücadele edecek.

    Yarışmanın jüri koltuğunda OGD üyelerinden oluşan otomotiv gazetecileri yer alıyor. Jüri üyeleri, mayıs ayında gerçekleştirilecek test sürüşleri ve değerlendirmeler sonucunda adaylar arasından 7 finalist modeli belirleyecek. Final oylamasının ardından kazanan otomobil ise haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

    Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 Tam Boyutta Gör
    Ana ödül olan “Türkiye’de Yılın Otomobili”nin yanı sıra organizasyonda “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” kategorilerinde de ödüller verilecek. Bu yılki aday listesinde özellikle elektrikli ve elektrifikasyon odaklı modellerin sayısının dikkat çekici biçimde artması, otomotiv sektöründeki dönüşümün hızlandığını gösteriyor.

    2026 Türkiye’de Yılın Otomobili adayları

    • Alpine A290
    • Audi A6
    • Audi Q3
    • Audi Q5
    • BMW iX3
    • BMW X3
    • BMW X5
    • BMW X7
    • BYD Atto 2
    • BYD Sealion 7
    • Citroen C3
    • Citroen C3 Aircross
    • Citroen C5 Aircross
    • Fiat Grande Panda
    • Ford Capri
    • Ford Explorer
    • Honda Prelude
    • Hyundai Inster
    • Hyundai Ioniq 9
    • Jeep Compass
    • Mercedes-Benz CLA
    • MG 7
    • Omoda 7
    • Opel Frontera
    • Renault 5
    • Renault Clio
    • Skoda Elroq
    • Skoda Enyaq
    • Skoda Enyaq Coupe
    • Togg T10F
    • Volkswagen T-Roc
    • Volkswagen Tayron
    • Volvo EX30
    Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 Tam Boyutta Gör
    Bu yılki aday listesi, şehir otomobillerinden büyük SUV’lara, tamamen elektrikli modellerden içten yanmalı motor seçeneklerine kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Özellikle elektrikli otomobillerin güçlü temsiliyeti, yarışmanın sonucunu tahmin etmeyi her zamankinden daha zor hale getiriyor.

    Geçtiğimiz yıl düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2025” yarışmasının kazananı ise Çinli üretici BYD’nin elektrikli SUV modeli BYD Seal U olmuştu. Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oylarıyla belirlenen sonuçlarda model, toplam 2690 puan alarak zirveye yerleşmiş ve en yakın rakibi Kia EV3’ü 20 puan farkla geride bırakmıştı. Final etabında ayrıca Jaecoo 7, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster gibi güçlü rakipler de yer almıştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    gonuldagi 1 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 3 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 3 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tüvtürk stepne hafif kusur mu mitsubishi euro 5 motor yorumları binance global para çekme dying light türkçe yama sunpet opet mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro V 15
    Acer Nitro V 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum