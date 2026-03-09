Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 adayları açıklandı: 33 model yarışacak

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11’inci kez düzenlenecek “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışması için aday modeller açıklandı. Şubat 2025 ile Şubat 2026 arasında Türkiye pazarında satışa sunulan yeni otomobiller arasından belirlenen 33 model, yılın en prestijli otomotiv ödüllerinden biri için mücadele edecek.

Yarışmanın jüri koltuğunda OGD üyelerinden oluşan otomotiv gazetecileri yer alıyor. Jüri üyeleri, mayıs ayında gerçekleştirilecek test sürüşleri ve değerlendirmeler sonucunda adaylar arasından 7 finalist modeli belirleyecek. Final oylamasının ardından kazanan otomobil ise haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Tam Boyutta Gör Ana ödül olan “Türkiye’de Yılın Otomobili”nin yanı sıra organizasyonda “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” kategorilerinde de ödüller verilecek. Bu yılki aday listesinde özellikle elektrikli ve elektrifikasyon odaklı modellerin sayısının dikkat çekici biçimde artması, otomotiv sektöründeki dönüşümün hızlandığını gösteriyor.

2026 Türkiye’de Yılın Otomobili adayları

Alpine A290

Audi A6

Audi Q3

Audi Q5

BMW iX3

BMW X3

BMW X5

BMW X7

BYD Atto 2

BYD Sealion 7

Citroen C3

Citroen C3 Aircross

Citroen C5 Aircross

Fiat Grande Panda

Ford Capri

Ford Explorer

Honda Prelude

Hyundai Inster

Hyundai Ioniq 9

Jeep Compass

Mercedes-Benz CLA

MG 7

Omoda 7

Opel Frontera

Renault 5

Renault Clio

Skoda Elroq

Skoda Enyaq

Skoda Enyaq Coupe

Togg T10F

Volkswagen T-Roc

Volkswagen Tayron

Volvo EX30

Tam Boyutta Gör Bu yılki aday listesi, şehir otomobillerinden büyük SUV’lara, tamamen elektrikli modellerden içten yanmalı motor seçeneklerine kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Özellikle elektrikli otomobillerin güçlü temsiliyeti, yarışmanın sonucunu tahmin etmeyi her zamankinden daha zor hale getiriyor.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2025” yarışmasının kazananı ise Çinli üretici BYD’nin elektrikli SUV modeli BYD Seal U olmuştu. Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oylarıyla belirlenen sonuçlarda model, toplam 2690 puan alarak zirveye yerleşmiş ve en yakın rakibi Kia EV3’ü 20 puan farkla geride bırakmıştı. Final etabında ayrıca Jaecoo 7, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster gibi güçlü rakipler de yer almıştı.

