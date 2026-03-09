Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 adayları açıklandı: 33 model yarışacak

Yarışmanın jüri koltuğunda OGD üyelerinden oluşan otomotiv gazetecileri yer alıyor. Jüri üyeleri, mayıs ayında gerçekleştirilecek test sürüşleri ve değerlendirmeler sonucunda adaylar arasından 7 finalist modeli belirleyecek. Final oylamasının ardından kazanan otomobil ise haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.
2026 Türkiye’de Yılın Otomobili adayları
- Alpine A290
- Audi A6
- Audi Q3
- Audi Q5
- BMW iX3
- BMW X3
- BMW X5
- BMW X7
- BYD Atto 2
- BYD Sealion 7
- Citroen C3
- Citroen C3 Aircross
- Citroen C5 Aircross
- Fiat Grande Panda
- Ford Capri
- Ford Explorer
- Honda Prelude
- Hyundai Inster
- Hyundai Ioniq 9
- Jeep Compass
- Mercedes-Benz CLA
- MG 7
- Omoda 7
- Opel Frontera
- Renault 5
- Renault Clio
- Skoda Elroq
- Skoda Enyaq
- Skoda Enyaq Coupe
- Togg T10F
- Volkswagen T-Roc
- Volkswagen Tayron
- Volvo EX30
Geçtiğimiz yıl düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2025” yarışmasının kazananı ise Çinli üretici BYD’nin elektrikli SUV modeli BYD Seal U olmuştu. Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oylarıyla belirlenen sonuçlarda model, toplam 2690 puan alarak zirveye yerleşmiş ve en yakın rakibi Kia EV3’ü 20 puan farkla geride bırakmıştı. Final etabında ayrıca Jaecoo 7, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster gibi güçlü rakipler de yer almıştı.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım