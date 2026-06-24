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    Türkiye’de yılın otomobili açıklandı: Kazanan Clio oldu

    Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 yarışmasında kazanan belli oldu. Renault Clio zirveye çıkarken BMW iX3 ikinci, Togg T10F üçüncü oldu.

    Türkiye’de yılın otomobili açıklandı: Kazanan Clio oldu Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11’inci kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2026” yarışmasının kazananı Renault Clio oldu. Açıklanan sonuçlara göre, 67 uzman otomotiv gazetecisinin oylarıyla yapılan değerlendirmede Renault Clio toplam 3.360 puan alarak yılın otomobili seçildi.

    33 aday arasından zirveye çıktı

    Yarışmanın ilk aşamasında Şubat 2025 ile Şubat 2026 arasında Türkiye pazarında satışa sunulan 33 otomobil değerlendirildi. OGD üyelerinin oyları sonucunda BMW iX3, BYD SEALION 7, Citroen C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve Togg T10F finale kalmaya hak kazandı.

    Türkiye’de yılın otomobili açıklandı: Kazanan Clio oldu Tam Boyutta Gör

    Finale yükselen modeller tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon değerleri, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat-performans dengesi gibi kriterler üzerinden kapsamlı test ve değerlendirmelerden geçirildi. Sürecin sonunda Renault Clio birinciliği elde ederken, BMW iX3 ikinci, Togg T10F ise üçüncü sırada yer aldı.

    Yarışmayı kazanan Renault Clio, elde ettiği bu unvan sayesinde “Türkiye’de Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca reklam, iletişim çalışmaları ve basın faaliyetlerinde kullanma hakkı kazandı.

    Final değerlendirmesinin ardından oluşan puan tablosu şu şekilde gerçekleşti:

    • Renault Clio: 3.360 puan
    • BMW iX3: 2.770 puan
    • Togg T10F: 2.550 puan
    • Mercedes-Benz CLA: 2.490 puan
    • Citroen C5 Aircross: 2.190 puan
    • Hyundai Inster: 2.000 puan
    • BYD SEALION 7: 1.390 puan

    BMW iX3 üç farklı ödül aldı

    Gecede dağıtılan özel kategorilerde ise en dikkat çeken marka BMW oldu. “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovatif Projesi” ve “Yılın Premium Otomobili” ödülleri BMW iX3’e verildi. Model, özellikle Panoramic Vision teknolojisi sayesinde inovasyon kategorisinde ödüle layık görüldü.

    “Yılın Basın Lansmanı” ödülü ise Hyundai’nin düzenlediği EV Tech Day İzmit Fabrika etkinliğine verildi.

    Bu yıl yarışmaya ilk kez eklenen “Jüri Özel Ödülü” ise Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı’na takdim edildi.

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    H
    hasandemirrr 6 gün önce

    çok güzel

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