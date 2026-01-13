Türkiye'deki fiber ağ uzunluğu 657 bin kilometre oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2025 yılı üçüncü çeyrek elektronik haberleşme verilerini değerlendirdi. Uraloğlu’nun açıklamasına göre, Eylül 2025 sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 408 olarak kayıtlara geçti. Bu işletmecilere verilen toplam yetkilendirme sayısı ise 757 oldu.

Mobil abone sayısı 99 milyonu aştı

Üçüncü çeyrek sonunda sabit telefon abone sayısı 8,5 milyon, mobil abone sayısı ise yaklaşık 99,1 milyon olarak hesaplandı. Aynı dönemde mobil hatlardan yaklaşık 80,7 milyar dakika, sabit hatlardan ise 1,2 milyar dakika trafik gerçekleşti. Böylece Türkiye genelinde mobil ve sabit hatlar üzerinden toplamda yaklaşık 82 milyar dakikalık konuşma yapıldı.

Geniş bant internet abone sayısı ise 98,2 milyona ulaştı. Bunun 20,9 milyonu sabit, 77,3 milyonu mobil abonelerden oluştu. Toplam internet abone sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artış gösterdi. Abone artışında en dikkat çekici kalem “eve kadar fiber” bağlantılar oldu. Bu alandaki abone sayısı yüzde 26,3 artarken, kablosuz telsiz internet (sabit) abonelerinde de yüzde 26,1’lik güçlü bir yükseliş kaydedildi.

Fiberde büyüme sürüyor

Bir önceki yılın aynı döneminde yaklaşık 588 bin kilometre olan fiber ağ uzunluğu, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 657 bin kilometreye ulaştı. Böylece fiber altyapı yüzde 11,7 oranında büyüme gösterdi. Bir önceki çeyrekte ise toplam fiber ağ uzunluğu 638 bin kilometreydi. Bunun 496 bin km’si Türk Telekom, kalan 142 bin km’si ise diğer işletmecilerindi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Taslağı'na göre fiber altyapı uzunluğunun 2028 yılına kadar da 850 bin kilometreye çıkarılması hedefleniyor. 2024 yılı hedefi 600 bin kilometreydi.

Türkiye'deki fiber ağ uzunluğu 657 bin kilometre oldu

