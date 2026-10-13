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    Türkiye'deki havalimanları 9 ayda 193,1 milyon yolcu taşıdı

    Türkiye'deki havalimanları 2026'nın ilk 9 ayında 193,1 milyon yolcuya hizmet verdi. Peki, en yoğun havalimanları hangileri oldu ve turizm merkezlerinde kaç yolcu ağırlandı?

    Türkiye'deki havalimanları 9 ayda 193,1 milyon yolcu taşıdı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'deki havalimanları, 2026'nın ocak-eylül döneminde 193 milyon 156 bin 231 yolcuya hizmet verdi. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam yolcu trafiği yüzde 2,9 artarken İstanbul Havalimanı 64,5 milyon yolcuyla ilk sırada yer aldı.

    Eylülde 25,6 milyon yolcuya hizmet verildi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun paylaştığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, eylül ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında 10 milyon 83 bin 933 iç hat ve 15 milyon 510 bin 913 dış hat yolcusu ağırlandı. Direkt transit yolcuların da eklenmesiyle toplam sayı 25 milyon 603 bin 265'e ulaştı.

    Veri Sayı
    İç hat yolcusu 10.083.933
    Dış hat yolcusu 15.510.913
    Toplam yolcu (direkt transit dahil) 25.603.265
    Toplam uçak trafiği (üst geçişler dahil) 235.026
    Toplam yük trafiği 529.850 ton

    Geçen yılın aynı ayına göre iç hat yolcu trafiği yüzde 5,9, dış hat yolcu trafiği yüzde 2, toplam yolcu trafiği ise yüzde 3,4 arttı. Eylül ayında taşınan yükün 97 bin 484 tonu iç hatlarda, 432 bin 366 tonu dış hatlarda gerçekleşti.

    Dokuz ayda 193,1 milyon yolcuya ulaşıldı

    2026'nın ilk dokuz ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 757 bin 441, dış hatlarda 706 bin 574 oldu. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 1 milyon 854 bin 502'ye yükseldi. İç hat uçak trafiği geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 arttı.

    Veri Sayı
    İç hat yolcusu 81.709.700
    Dış hat yolcusu 111.369.604
    Toplam yolcu (direkt transit dahil) 193.156.231
    Toplam uçak trafiği (üst geçişler dahil) 1.854.502
    İç hat yük trafiği 751.779 ton
    Dış hat yük trafiği 3.373.040 ton
    Toplam yük trafiği 4.124.819 ton

    Dokuz aylık dönemde iç hat yolcu trafiği yüzde 6,7, dış hat yolcu trafiği yüzde 0,5 arttı. Direkt transit yolcular dahil toplam yolcu trafiğindeki artış yüzde 2,9 olarak kaydedildi. Toplam yük trafiği de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 yükseldi.

    İstanbul Havalimanı zirvede yer aldı

    İstanbul Havalimanı, yılın ilk dokuz ayında 64 milyon 502 bin 869 yolcuyla Türkiye'nin en yoğun havalimanı oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı ise 37 milyon 948 bin 837 yolcuya hizmet verdi.

    Havalimanı Ocak-eylül yolcu sayısı
    İstanbul Havalimanı 64.502.869
    İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 37.948.837

    İstanbul Havalimanı'nda yolcuların 13 milyon 565 bin 722'si iç hatları, 50 milyon 937 bin 147'si dış hatları kullandı. Aynı dönemde 414 bin 553 uçak trafiği gerçekleşti.

    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise iç hat yolcu sayısı 17 milyon 465 bin 832, dış hat yolcu sayısı 20 milyon 483 bin 5 oldu. Havalimanında dokuz ayda toplam 215 bin 384 uçak iniş-kalkış yaptı.

    Eylül ayında İstanbul Havalimanı 7 milyon 853 bin 904, Sabiha Gökçen Havalimanı ise 4 milyon 792 bin 227 yolcu ağırladı. Genel havacılık faaliyetlerinin sürdüğü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda eylül ayında 2 bin 120, dokuz aylık dönemde ise 20 bin 23 uçak trafiği kaydedildi.

    Turizm merkezlerinde 49,6 milyon yolcu ağırlandı

    Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanları, ocak-eylül döneminde toplam 49 milyon 630 bin 922 yolcuya hizmet verdi. Bu yolcuların 16 milyon 322 bin 19'u iç hatlarda, 33 milyon 308 bin 903'ü dış hatlarda seyahat etti.

    Havalimanı Ocak-eylül yolcu sayısı
    Antalya Havalimanı 30.144.861
    İzmir Adnan Menderes Havalimanı 10.266.205
    Muğla Dalaman Havalimanı 4.571.445
    Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 3.918.114
    Gazipaşa-Alanya Havalimanı 730.297

    Turizm merkezlerindeki havalimanlarında dokuz ayda toplam 327 bin 525 uçak trafiği gerçekleşti. Bu trafiğin 121 bin 422'si iç hatlarda, 206 bin 103'ü dış hatlarda kaydedildi.

    Kaynakça https://aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyedeki-havalimanlarinda-9-ayda-193-milyondan-fazla-yolcu-tasindi/4085931 https://www.dha.com.tr/gundem/9-ayda-havalimanlarinda-193-1-milyon-yolcuya-hizmet-verildi-2961066
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