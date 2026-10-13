Türkiye'deki havalimanları 9 ayda 193,1 milyon yolcu taşıdı

Eylülde 25,6 milyon yolcuya hizmet verildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun paylaştığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, eylül ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında 10 milyon 83 bin 933 iç hat ve 15 milyon 510 bin 913 dış hat yolcusu ağırlandı. Direkt transit yolcuların da eklenmesiyle toplam sayı 25 milyon 603 bin 265'e ulaştı.
|Veri
|Sayı
|İç hat yolcusu
|10.083.933
|Dış hat yolcusu
|15.510.913
|Toplam yolcu (direkt transit dahil)
|25.603.265
|Toplam uçak trafiği (üst geçişler dahil)
|235.026
|Toplam yük trafiği
|529.850 ton
Geçen yılın aynı ayına göre iç hat yolcu trafiği yüzde 5,9, dış hat yolcu trafiği yüzde 2, toplam yolcu trafiği ise yüzde 3,4 arttı. Eylül ayında taşınan yükün 97 bin 484 tonu iç hatlarda, 432 bin 366 tonu dış hatlarda gerçekleşti.
Dokuz ayda 193,1 milyon yolcuya ulaşıldı
2026'nın ilk dokuz ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 757 bin 441, dış hatlarda 706 bin 574 oldu. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 1 milyon 854 bin 502'ye yükseldi. İç hat uçak trafiği geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 arttı.
|Veri
|Sayı
|İç hat yolcusu
|81.709.700
|Dış hat yolcusu
|111.369.604
|Toplam yolcu (direkt transit dahil)
|193.156.231
|Toplam uçak trafiği (üst geçişler dahil)
|1.854.502
|İç hat yük trafiği
|751.779 ton
|Dış hat yük trafiği
|3.373.040 ton
|Toplam yük trafiği
|4.124.819 ton
Dokuz aylık dönemde iç hat yolcu trafiği yüzde 6,7, dış hat yolcu trafiği yüzde 0,5 arttı. Direkt transit yolcular dahil toplam yolcu trafiğindeki artış yüzde 2,9 olarak kaydedildi. Toplam yük trafiği de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 yükseldi.
İstanbul Havalimanı zirvede yer aldı
İstanbul Havalimanı, yılın ilk dokuz ayında 64 milyon 502 bin 869 yolcuyla Türkiye'nin en yoğun havalimanı oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı ise 37 milyon 948 bin 837 yolcuya hizmet verdi.
|Havalimanı
|Ocak-eylül yolcu sayısı
|İstanbul Havalimanı
|64.502.869
|İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
|37.948.837
İstanbul Havalimanı'nda yolcuların 13 milyon 565 bin 722'si iç hatları, 50 milyon 937 bin 147'si dış hatları kullandı. Aynı dönemde 414 bin 553 uçak trafiği gerçekleşti.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise iç hat yolcu sayısı 17 milyon 465 bin 832, dış hat yolcu sayısı 20 milyon 483 bin 5 oldu. Havalimanında dokuz ayda toplam 215 bin 384 uçak iniş-kalkış yaptı.
Eylül ayında İstanbul Havalimanı 7 milyon 853 bin 904, Sabiha Gökçen Havalimanı ise 4 milyon 792 bin 227 yolcu ağırladı. Genel havacılık faaliyetlerinin sürdüğü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda eylül ayında 2 bin 120, dokuz aylık dönemde ise 20 bin 23 uçak trafiği kaydedildi.
Turizm merkezlerinde 49,6 milyon yolcu ağırlandı
Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanları, ocak-eylül döneminde toplam 49 milyon 630 bin 922 yolcuya hizmet verdi. Bu yolcuların 16 milyon 322 bin 19'u iç hatlarda, 33 milyon 308 bin 903'ü dış hatlarda seyahat etti.
|Havalimanı
|Ocak-eylül yolcu sayısı
|Antalya Havalimanı
|30.144.861
|İzmir Adnan Menderes Havalimanı
|10.266.205
|Muğla Dalaman Havalimanı
|4.571.445
|Muğla Milas-Bodrum Havalimanı
|3.918.114
|Gazipaşa-Alanya Havalimanı
|730.297
Turizm merkezlerindeki havalimanlarında dokuz ayda toplam 327 bin 525 uçak trafiği gerçekleşti. Bu trafiğin 121 bin 422'si iç hatlarda, 206 bin 103'ü dış hatlarda kaydedildi.Kaynakça https://aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyedeki-havalimanlarinda-9-ayda-193-milyondan-fazla-yolcu-tasindi/4085931 https://www.dha.com.tr/gundem/9-ayda-havalimanlarinda-193-1-milyon-yolcuya-hizmet-verildi-2961066 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: